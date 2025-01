Hadirkan Inspirasi Keunggulan di CES 2025: TCL Pamerkan Berbagai Inovasi dan Terobosan Layar Elektronik Terbaru Dalam Bentuk Perangkat Pintar

Membuat Terobosan dalam Teknologi Layar Elektronik

Status TCL sebagai pemimpin inovasi layar elektronik tercermin dari produk unggulan TCL X11K QD-Mini LED TV. Produk ini menjadi terobosan dalam home entertainment dengan lebih dari 14.000 local dimming zone sehingga menghasilkan kejernihan dan visual yang luar biasa. Didukung Teknologi TCL All-domain Halo Control, produk ini menawarkan pengalaman menonton yang sangat menarik dengan menampilkan setiap adegan secara realistis dan mendetail. Melengkapi kualitas visual ini, TCL juga berkolaborasi dengan Bang & Olufsen, pemimpin solusi audio mewah, untuk menghadirkan solusi audio unggulan, Audio by Bang & Olufsen. Maka, pengguna memperoleh audio memukau dengan kualitas yang menandingi tampilan visual.

Kolaborasi ini pun mencakup TCL A300 Series TV, pilihan TV dengan tampilan trendi, dilengkapi audio premium. Di stan pameran TCL, TV LED QD-Mini terbesar di dunia, 115'' QM891G, tampil bersama Q85 Soundbar sebagai pendamping ideal untuk TV layar besar yang menghasilkan performa audio imersif. Bagi penggemar gim, R83 Professional Monitor Series menawarkan presisi pada level piksel sehingga meningkatkan pengalaman bermain gim dan berkreasi. Produk-produk ini melambangkan dedikasi TCL dalam memenuhi preferensi konsumen, mulai dari TV berukuran besar hingga solusi-solusi modern dengan desain visioner.

Lini produk TCL juga mencakup teknologi NXTPAPER 4.0 yang telah memenangkan penghargaan. NXTPAPER 4.0 merupakan kelanjutan dari teknologi full-color electronic paper display TCL. Dirancang agar mampu mengurangi kelelahan mata sekaligus menampilkan kualitas visual terbaik, NXTPAPER 4.0 tampil pertama kalinya pada TCL NXTPAPER 11 Plus Tablet. Selanjutnya, teknologi ini segera hadir pada berbagai ponsel.

The RayNeo X3 Pro Smart Glasses mengusung era AR yang sebenarnya. Dengan daya komputasi bawaan, produk ini tidak memerlukan perangkat eksternal, serta memiliki desain yang ringkas dan simpel. TCL juga melansir PLAYCUBE Projector sebagai terobosan pada segmen proyektor portabel yang trendi dan serbaguna. Selain itu, TCL menampilkan berbagai inovasi elektronik pada segmen otomotif lewat Cockpit and Driving Solutions yang berteknologi pintar.

Fitur-Fitur AI Inovatif dan Konektivitas Pintar

Salah satu kabar menarik yang dilansir TCL di CES 2025 adalah peluncuran TCL Ai Me, robot pendamping AI modular yang pertama di dunia. Dirancang dengan tampilan menarik dan realistis, serta space capsule base yang dapat dilepas, Ai Me merupakan produk konsep yang memadukan sebuah robot pendamping dengan kehidupan pintar. Ai Me turut meningkatkan kehidupan sehari-hari dengan interaksi natural dan pengalaman personal, bahkan mampu memenuhi kebutuhan individual dan melengkapi gaya hidup pengguna lewat fitur-fitur pintar dan interaktif.

Seri TV unggulan TCL juga segera terintegrasi dengan model Gemini dari Google. TCL pun akan meluncurkan Google TV terbaru dengan fitur-fitur Gemini pada 2025. Di sisi lain, TCL menggelar sebuah demo interaktif di ruang pamer khusus untuk memperlihatkan fitur-fitur imersif dan pintar yang terwujud berkat model Gemini pada TV buatannya. Integrasi TV TCL dengan model Gemini siap mentransformasi home entertainment.

Dalam hal konektivitas, TCL LINKHUB HH516 5G AI CPE Router menjamin pengalaman jaringan pintar dengan throughput yang lebih tinggi, latensi yang lebih rendah, serta konsumsi daya listrik yang lebih hemat untuk beragam skenario penggunaan. TCL turut memamerkan D1 Series Smart Lock, mencakup D1 Pro dengan fitur AI palm vein recognition generasi baru, serta D1 Ultra, 4-in-1 smart deadbolt pertama di dunia yang mengintegrasikan smart lock, kamera keamanan, video doorbell, dan layar inovatif 3,5 inci.

Memimpin Aspek Keberlanjutan dan Desain Produk

Paviliun pameran TCL di CES melambangkan komitmen pada desain dan inovasi yang mengutamakan pengguna dengan menampilkan konsep yang natural, trendi, dan ramah lingkungan. Paviliun pameran ini memakai sistem kendali jarak jauh yang ramah lingkungan, terbuat dari daun teh yang telah didaur ulang, serta furnitur dari bahan kardus yang menunjukkan praktik kelestarian alam yang dijalankan TCL. Memperluas visi kehidupan pintar dan ramah lingkungan, TCL turut mengusung berbagai produk inovatif dengan solusi-solusi pintar dan berkelanjutan.

TCL FreshIN 3.0 Air Conditioner mengubah sistem penyejuk udara yang meningkatkan kesehatan, meningkatkan efisiensi energi, serta kenyamanan. Dengan komponen Fresh Air Inlet yang bisa diangkat, alat penyejuk udara ini mengalirkan udara segar dari luar ruang, menyingkirkan bau tak sedap, serta meningkatkan kadar oksigen di dalam ruang. Lewat teknologi yang hemat energi, produk ini secara pintar mengatur frekuensi operasional, sedangkan fitur Smart Voice Control memfasilitasi pengoperasian tanpa tangan, serta koneksi internet.

TCL FREE BUILT-IN Refrigerator mengubah dapur modern berkat desain menarik dan hemat ruang, serta teknologi canggih yang menjaga kesegaran makanan. P680 Washer-Dryer Set juga menjadi solusi yang bisa disusun sehingga menghemat tempat, didukung teknologi anti-wrinkle dan siklus intuitif yang merawat bahan pakaian.

Smart Home Energy Management Solution (HEMS) mendukung inisiatif kelestarian alam TCL dengan menyatukan penggunaan panel surya, penyimpanan energi, serta heat pump untuk meningkatkan efisiensi energi.

Kemitraan Global dan Keunggulan

Berkolaborasi dengan sejumlah ajang olahraga terkemuka dan HKI di segmen hiburan, TCL mengusung energi inovatifnya di kalangan generasi muda. Di CES 2025, TCL menyoroti kemitraan yang terjalin dengan NFL, liga olahraga yang paling banyak ditonton di Amerika Utara, bersama atlet "NFL Hall-of-Famer" Charles Woodson yang menyapa para penggemar di lokasi acara, demi mempererat hubungan TCL dan audiens.

Setelah terlibat aktif dengan berbagai komunitas lokal dan mitra global, TCL pun banyak mendapatkan pengakuan dari konsumen, dan hal ini tercermin dari kinerja bisnis pada 2024--volume penjualan TV TCL berada di posisi terbesar kedua di dunia, sedangkan volume penjualan ritel TV TCL di Amerika Utara juga menempati peringkat kedua sepanjang tiga triwulan pertama pada 2024.

TCL di CES 2025:

• Tanggal: 7-10 Januari 2025

• Lokasi: Las Vegas Convention Center, Central Hall, Booth #17704

