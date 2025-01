Inspirer la grandeur à l'occasion de CES 2025 : TCL présente ses dernières innovations en matière d'affichage et ses avancées dans le domaine des appareils intelligents

LAS VEGAS, 8 janvier 2025 /PRNewswire/ -- TCL Electronics, une marque de premier plan dans le domaine de l'électronique grand public et une des deux premières marques de téléviseurs au monde, présente aujourd'hui une gamme variée de technologies d'affichage au CES 2025. Ces technologies incluent notamment les téléviseurs LED QD-Mini, des moniteurs professionnels, des écrans embarqués, des téléphones portables, des tablettes, des montres intelligentes, des projecteurs intelligents et les lunettes de réalité augmentée RayNeo. En outre, TCL dévoile ses dernières avancées en matière d'IA dans de nouvelles catégories de produits et un écosystème domestique intelligent complet, soulignant son engagement à fournir des modes de vie plus intelligents et plus sains et à inspirer la grandeur à l'échelle mondiale.

Image

Révolutionner les technologies d'affichage

Le leadership de TCL en matière d'innovation d'affichage est mis en évidence par son produit phare : le téléviseur LED TCL X11K QD-Mini. Ce modèle redéfinit le divertissement à domicile avec plus de 14 000 zones de gradation locales, offrant une clarté et une précision visuelle inégalées. Amélioré par la technologie TCL de contrôle du halo dans tous les domaines, il offre une expérience visuelle véritablement immersive, donnant vie à chaque image avec des détails éclatants. Pour compléter ces visuels, TCL a établi un partenariat stratégique avec Bang & Olufsen, leader dans le domaine de l'audio de luxe, afin de proposer une solution sonore sur mesure, Audio by Bang & Olufsen, qui offre aux utilisateurs une expérience aussi captivante que les visuels.

Cette collaboration s'étend également à la gamme de téléviseurs TCL A300, un choix élégant et stylé avec une expérience audio de qualité supérieure. Sur le stand de TCL, le plus grand téléviseur LED QD-Mini au monde, le QM891G de 115'' , ainsi que la barre de son Q85, sont présentés comme le compagnon idéal des grands téléviseurs avec des performances audio immersives. Pour les passionnés de jeux, la gamme de moniteurs professionnels R83 offre une précision au pixel près, améliorant l'immersion dans les jeux et l'excellence créative. Ces produits soulignent la volonté de TCL de répondre aux diverses préférences des consommateurs, qu'il s'agisse de téléviseurs grand format ou de solutions sophistiquées et élégantes.

La gamme de produits TCL comprend également la technologie primée NXTPAPER 4.0, une évolution de la technologie d'affichage sur papier électronique en couleur de la marque. Conçu pour réduire la fatigue oculaire tout en offrant une qualité visuelle exceptionnelle, NXTPAPER 4.0 a fait ses débuts sur la tablette TCL NXTPAPER 11 Plus et il est prévu d'étendre cette technologie à d'autres téléphones portables.

Les lunettes intelligentes RayNeo X3 Pro marquent l'arrivée de la véritable ère de la réalité augmentée. Grâce à sa puissance de calcul intégrée, ce modèle élimine la nécessité de recourir à des périphériques externes et offre des performances accrues dans un design compact et rationalisé. TCL présente également le projecteur PLAYCUBE, qui redéfinit la projection portable avec style et polyvalence. En outre, TCL présente des innovations dans le domaine de l'électronique automobile avec des solutions de cockpit et de conduite intelligentes.

Une connectivité intelligente et avec des fonctionnalités d'IA

Parmi ses nouveautés au CES 2025, TCL présente TCL Ai Me, le premier robot compagnon modulaire à intelligence artificielle au monde. Conçu avec une esthétique charmante et réaliste et une base détachable de capsule spatiale, Ai Me est un produit conceptuel qui allie de manière intégrée la compagnie et la vie intelligente. Il améliore la vie quotidienne grâce à des interactions naturelles et des expériences personnalisées, en s'adaptant aux besoins individuels et en enrichissant le mode de vie de l'utilisateur avec ses fonctions intelligentes et interactives.

Autre point fort, la gamme de téléviseurs phare de TCL devrait intégrer le modèle Gemini de Google et il est prévu de lancer une toute nouvelle Google TV avec Gemini en 2025. TCL présente également une démonstration interactive dans une salle d'exposition dédiée, dévoilant les fonctions immersives et intelligentes à l'aide du modèle Gemini sur son téléviseur, promettant de transformer le divertissement à domicile.

En matière de connectivité, le routeur LINKHUB HH516 5G AI CPE de TCL garantit une expérience réseau intelligente avec un débit plus élevé, une latence plus faible et une consommation d'énergie réduite pour divers scénarios. TCL a présenté sa gamme de serrures intelligentes D1, qui comprend la D1 Pro avec la nouvelle génération de reconnaissance des veines de la paume de la main et la D1 Ultra, le premier pêne dormant intelligent 4-en-1 au monde qui intègre une serrure intelligente, une caméra de sécurité, une sonnette vidéo et un écran innovant de 3,5 pouces.

Une longueur d'avance en matière de durabilité et de conception

Le pavillon CES de TCL incarne son engagement en faveur d'un design et d'une innovation centrés sur l'utilisateur, dans une ambiance naturelle, élégante et respectueuse de l'environnement. Parmi les points forts, citons les télécommandes écologiques fabriquées à partir de feuilles de thé recyclées et les meubles en carton qui soulignent l'importance accordée par TCL aux pratiques durables. Développant sa vision d'un mode de vie intelligent et respectueux de l'environnement, TCL propose également des produits innovants avec des solutions domestiques intelligentes et durables.

Le climatiseur TCL FreshIN 3.0 redéfinit la climatisation avec des fonctions qui favorisent la santé, augmentent l'efficacité énergétique et améliorent la commodité. Son entrée d'air frais relevable permet de faire entrer l'air frais extérieur, d'éliminer les odeurs et d'augmenter les niveaux d'oxygène à l'intérieur. La technologie d'économie d'énergie ajuste intelligemment la fréquence de fonctionnement, tandis que la commande vocale intelligente permet un fonctionnement mains libres sans connexion Internet.

Le réfrigérateur TCL FREE BUILT-IN transforme les cuisines modernes grâce à son design élégant et peu encombrant et à ses technologies de pointe qui améliorent la conservation des aliments. De même, l'ensemble lave-linge/sèche-linge P680 offre des solutions empilables pour les espaces compacts, avec une technologie anti-froissage et des cycles intuitifs pour un entretien optimal des vêtements.

L'élément essentiel des efforts écologiques de TCL est sa solution intelligente de gestion de l'énergie domestique (HEMS), qui intègre des panneaux solaires, des systèmes de stockage de l'énergie et des pompes à chaleur pour une utilisation efficace de l'énergie.

Partenariats et excellence à l'échelle mondiale

En s'associant avec les principaux acteurs du sport et du divertissement dans le monde entier, TCL démontre son énergie innovante aux jeunes générations. Au CES 2025, TCL met en avant son partenariat avec la NFL, la ligue sportive la plus regardée en Amérique du Nord, avec le Hall-of-Famer de la NFL Charles Woodson qui s'engage avec les fans sur le site pour renforcer les liens entre TCL et son public.

Les engagements profonds et dynamiques de TCL avec les communautés locales et les partenaires mondiaux ont été largement reconnus par les consommateurs, comme en témoignent ses performances pour 2024 - se classant deuxième au niveau mondial pour les livraisons de téléviseurs et en Amérique du Nord pour le volume des ventes au détail de téléviseurs au cours des trois premiers trimestres de l'année.

Découvrez TCL au CES 2025 :

Date : 7-10 janvier 2025

Lieu : Las Vegas Convention Center, Central Hall, Stand #17704

À propos de TCL Electronics

TCL Electronics (1070.HK) est une marque d'électronique grand public de premier plan et un leader de l'industrie mondiale de la télévision. TCL est aujourd'hui présente sur plus de 160 marchés dans le monde. L'entreprise est spécialisée dans la recherche, le développement et la fabrication de produits électroniques grand public tels que les téléviseurs, les appareils audio, les appareils ménagers, les appareils mobiles, les lunettes intelligentes, les écrans commerciaux, etc. Visitez le site web de TCL à l'adresse suivante : https://www.tcl.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2593296/Image.jpg