Inspiracja do świetności podczas targów CES 2025: TCL prezentuje najnowsze innowacje w technologii wyświetlania obrazu i przełomowe rozwiązania dla inteligentnych urządzeń

LAS VEGAS, 8 stycznia 2025 r. /PRNewswire/ -- TCL Electronics, czołowa marka elektroniki użytkowej i jedna z dwóch najlepszych marek telewizorów na świecie, zaprezentowała dzisiaj szeroką gamę technologii wyświetlania obrazów na targach CES 2025. Obejmują one telewizory QD-Mini LED, profesjonalne monitory, monitory samochodowe, telefony komórkowe, tablety, smartwatche, inteligentne projektory i okulary RayNeo AR. Firma TCL przedstawiła również swoje najnowsze postępy w dziedzinie sztucznej inteligencji w nowych kategoriach produktów oraz kompleksowy ekosystem inteligentnego domu, podkreślając swoje zaangażowanie w zapewnienie klientom bardziej inteligentnego i zdrowszego stylu życia oraz inspirowanie do świetności na całym świecie.

Rewolucjonizowanie technologii wyświetlania obrazów

Pozycję lidera w zakresie innowacyjnych technologii wyświetlania obrazów podkreśla flagowy telewizor TCL X11K QD-Mini LED. Model ten definiuje na nowo rozrywkę w zaciszu domowym dzięki ponad 14000 lokalnym strefom przyciemniania, zapewniając zapierającą dech w piersiach wyrazistość i precyzję obrazu. Udoskonalony dzięki technologii kontroli efektu aureoli TCL All-Domain Halo Control Technology oferuje naprawdę wciągające wrażenia płynące z oglądania telewizji, ożywiając każdy kadr wyrazistymi detalami. Aby uzupełnić te technologie wizualne, firma TCL rozpoczęła strategiczną współpracę z marką Bang & Olufsen, liderem luksusowych systemów audio, aby zapewnić ich szyte na miarę rozwiązania dźwiękowe, Audio by Bang & Olufsen, dostarczające użytkownikom doświadczeń, które są równie urzekające, jak te wizualne.

Współpraca ta również obejmuje telewizory serii TCL A300, stanowiące elegancki i stylowy wybór, wzbogacony o wrażenia audio klasy premium. Na stoisku TCL zaprezentowano największy na świecie telewizor QD-Mini LED, 115-calowy QM891G, połączony z soundbarem Q85, stanowiącym doskonałe uzupełnienie dużych telewizorów dzięki atrakcyjnym parametrom dźwięku. Dla miłośników gier profesjonalne monitory serii R83 oferują precyzję na poziomie piksela, przenosząc na wyższy poziom wciągające wrażenia gamingowe i twórczą doskonałość. Produkty te podkreślają poświecenie, z jakim marka TCL spełnia zróżnicowane preferencje konsumentów, od telewizorów o coraz większych rozmiarach po wyrafinowane rozwiązania charakteryzujące się innowacyjnym wzornictwem.

Oferta produktowa TCL obejmuje również nagradzaną technologię NXTPAPER 4.0, ulepszoną wersję technologii bazującej na funkcji papieru elektronicznego o pełnej gamie kolorów. Zaprojektowana w taki sposób, aby ograniczyć zmęczenie oczu i dostarczyć wyjątkową jakość obrazu, technologia NXTPAPER 4.0 zadebiutowała w tablecie TCL NXTPAPER 11 Plus, przy czym planowane jest jej rozszerzenie na kolejne urządzenia mobilne.

Inteligentne okulary RayNeo X3 Pro wyznaczają początek prawdziwej ery AR. Dzięki wbudowanej mocy obliczeniowej, model ten eliminuje potrzebę korzystania z urządzeń zewnętrznych, zapewniając użytkownikom udoskonalone parametry w kompaktowym i zoptymalizowanym urządzeniu. Ponadto TCL prezentuje projektor PLAYCUBE, który definiuje na nowo przenośne wyświetlanie obrazów dzięki swojemu stylowi i wszechstronności. TCL prezentuje też innowacje w zakresie elektroniki motoryzacyjnej w postaci inteligentnych pokładowych rozwiązań dla kierowców.

Pionierzy w zakresie inteligentnej łączności opartej na technologii sztucznej inteligencji

Jedną z najbardziej ekscytujących wiadomości ogłoszonych przez TCL podczas CES 2025 jest prezentacja TCL Ai Me, pierwszego na świecie modułowego robota towarzyszącego AI. Zaprojektowany z wykorzystaniem urzekającej realistycznej estetyki i wyposażony w odłączaną kapsułową platformę, Ai Me jest produktem koncepcyjnym, który w sposób niezauważalny łączy w sobie funkcje towarzysza i inteligentnego życia. Przenosi czynności codziennego życia na wyższy poziom dzięki naturalnym interakcjom i spersonalizowanym doświadczeniom, dostosowując się do indywidualnych potrzeb i wzbogacając styl życia użytkownika dzięki swoim inteligentnym i interaktywnym funkcjom.

Kolejnym ważnym punktem programu jest gotowość do integracji modelu Google Gemini w telewizorach z flagowej serii TCL, przy czym planowane jest wprowadzenie całkowicie nowego telewizora Google z funkcjami Gemini w 2025 roku. TCL prezentuje również interaktywne demo w przeznaczonym do tego celu showroomie, przedstawiając atrakcyjne i inteligentne funkcje oparte na modelu Gemini w swoich telewizorach, stanowiące obietnicę transformacji rozrywki w domowym zaciszu.

Jeżeli chodzi o łączność, router TCL LINKHUB HH516 5G AI CPE zapewnia możliwość korzystania z inteligentnej sieci charakteryzującej się wyższą przepustowością, niższymi wskaźnikami opóźnień i ograniczonym zużyciem energii na potrzeby różnorodnych zastosowań. Firma TCL przywiozła również na targi inteligentne zamki serii D1, w tym zamek D1 Pro z rozpoznawaniem struktury naczyń krwionośnych dłoni nowej generacji, opartym na AI, oraz D1 Ultra wyposażony w pierwszy na świecie rygiel 4 w 1, który łączy w sobie inteligentny zamek, kamerkę bezpieczeństwa, domofon wideo i innowacyjny wyświetlacz 3,5 cala.

Pozycja lidera w zakresie zrównoważanego rozwoju i wzornictwa

Pawilon firmy TCL na targach CES jest odzwierciedleniem zaangażowania we wzornictwo skoncentrowane na użytkowniku oraz innowacje dzięki naturalnemu, stylowemu i ekologicznemu otoczeniu. Najważniejszymi punktami są tutaj przyjazne dla środowiska piloty wykonane z fusów herbacianych i tekturowe meble, które podkreślają centralną pozycję zrównoważonych praktyk w działalności firmy TCL. Rozszerzając wizję inteligentnego i ekologicznego życia, TCL również oferuje innowacyjne produkty oparte na inteligentnych i zrównoważonych rozwiązaniach.

Klimatyzator TCL FreshIN 3.0 definiuje na nowo chłodzenie pomieszczeń dzięki funkcjom, które oddziałują korzystnie na zdrowie, są energooszczędne i podnoszą komfort użytkowników. Regulowany wlot świeżego powietrza służy do wprowadzania go z zewnątrz, usuwania nieprzyjemnych zapachów i podnoszenia poziomu tlenu w pomieszczeniach. Energooszczędna technologia w sposób inteligentny reguluje częstotliwość działania urządzenia, podczas gdy inteligentne sterowanie głosowe pozwala na bezdotykową obsługę klimatyzatora bez konieczności połączenia z internetem.

W międzyczasie lodówka do zabudowy TCL FREE zmienia wygląd nowoczesnych kuchni dzięki swojemu eleganckiemu wzornictwu, które pozwala na oszczędność cennej przestrzeni i dzięki najnowocześniejszym technologiom, które poprawiają zachowanie świeżości produktów. Podobnie zestaw pralki i suszarki P680 zapewnia możliwość ustawienia jednego urządzenia na drugim w niewielkich pomieszczeniach. Wyposażono go w technologię zapobiegającą zagnieceniom i intuicyjne cykle dla optymalnej pielęgnacji odzieży.

Kluczową rolę w ekologicznych działaniach firmy TCL odgrywa inteligentny domowy system zarządzania energią (Smart Home Energy Management Solution; HEMS), który łączy w sobie panele słoneczne, magazynowanie energii i pompy ciepła, umożliwiające wydajne zużycie energii.

Międzynarodowe partnerstwa i doskonałość

Współpracując z najlepszymi przedstawicielami świata sportu i rozrywki, TCL demonstruje swoją innowacyjną energię młodszym pokoleniom. Podczas targów CES 2025 TCL kładzie nacisk na partnerstwo z NFL, najpopularniejszą ligą sportową w Ameryce Północnej, a Charles Woodson, uhonorowany obecnością w Hali Sław NFL, angażuje się w interakcje z przybyłymi na miejsce kibicami, co przyczyni się do umocnienia relacji pomiędzy marką TCL a jej grupami docelowymi.

Głębokie i energiczne interakcje z lokalnymi społecznościami i międzynarodowymi partnerami zyskały szerokie uznanie konsumentów, co odzwierciedlają wyniki spółki za 2024 rok, czyli drugie miejsce na świecie pod względem dostaw telewizorów i w Ameryce Północnej pod względem sprzedaży detalicznej telewizorów w pierwszych trzech kwartałach ubiegłego roku.

Odkryj markę TCL na targach CES 2025:

Data: 7-10 stycznia 2025 r.

Lokalizacja: Las Vegas Convention Center, hala centralna, stoisko nr 17704

TCL Electronics

TCL Electronics (1070.HK) to czołowa marka elektroniki użytkowej i lider na międzynarodowym rynku telewizorów. Spółka prowadzi obecnie działalność w ponad 160 krajach na świecie. TCL specjalizuje się w badaniach, rozwoju i produkcji elektroniki użytkowej, w tym m.in. telewizorów, sprzętu dźwiękowego, urządzeń AGD, urządzeń mobilnych, inteligentnych okularów i wyświetlaczy komercyjnych. Odwiedź stronę internetową firmy na https://www.tcl.com.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2593296/Image.jpg