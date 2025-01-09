Вдохновение великолепия на выставке CES 2025: компания TCL демонстрирует последние инновации в области дисплеев и прорывы, касающиеся интеллектуальных устройств

ЛАС-ВЕГАС, 9 января 2025 г. /PRNewswire/ -- Компания TCL Electronics, ведущий бренд потребительской электроники и телевизионный бренд номер два в мире, сегодня на выставке CES 2025 демонстрирует широкий спектр технологий дисплеев. Это касается светодиодных телевизоров QD-Mini, профессиональных мониторов, автомобильных дисплеев, мобильных телефонов, планшетов, умных часов, умных проекторов и очков дополненной реальности RayNeo AR. Кроме того, компания TCL представляет свои последние достижения, касающиеся ИИ, в новых категориях изделий и комплексной экосистеме умного дома, подчеркивая свою приверженность обеспечению более интеллектуального и здорового образа жизни и вдохновляющему великолепию во всем мире.

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Революционные технологии дисплеев

Лидерство компании TCL в инновационных технологиях дисплеев подчеркивается ее флагманским светодиодным телевизором TCL X11K QD-Mini. Эта модель коренным образом меняет домашние развлечения за счет более чем 14 000 зон локального затемнения, обеспечивающих захватывающую дух четкость и визуальную точность. За счет универсальной технологии управления ореолом компании TCL (All-domain Halo Control Technology) она предлагает поистине захватывающие впечатления от просмотра, оживляя каждый кадр яркими деталями. В дополнение к этим визуальным технологиям компания TCL стратегически сотрудничает с Bang & Olufsen, лидером в области роскошных аудиосистем, чтобы предложить свое индивидуальное звуковое решение Audio by Bang & Olufsen, которое дарит пользователям такие же захватывающие впечатления, как и визуальные эффекты.

Это сотрудничество также распространяется на телевизоры TCL A300 Series TV, элегантный и стильный выбор со звуком премиум-класса. На стенде TCL самый большой в мире светодиодный телевизор QD-Mini, 115-дюймовый QM891G, представлен в сочетании со звуковой панелью Q85, как идеальным спутником больших телевизоров с захватывающими характеристиками звука. Для увлеченных геймеров серия профессиональных мониторов R83 предлагает точность на уровне пикселей, улучшая захватывающие игры и творческое совершенство. Эти изделия подчеркивают приверженность TCL к обслуживанию разных потребительских предпочтений, от огромных телевизоров до сложных и перспективных дизайнерских решений.

Линейка продуктов TCL также включает отмеченную наградами технологию NXTPAPER 4.0, которая является развитием разработанной брендом полноцветной технологии отображения «электронная бумага». Разработанная для снижения нагрузки на глаза при обеспечении исключительного визуального качества технология NXTPAPER 4.0 дебютировала на планшете TCL NXTPAPER 11 Plus, а также есть планы распространения этой технологии на большее количество мобильных телефонов.

Умные очки RayNeo X3 Pro знаменуют начало эпохи настоящей дополненной реальности. Благодаря встроенной вычислительной мощности эта модель устраняет необходимость во внешних устройствах, обеспечивая повышенную производительность в компактном, элегантном дизайне. Кроме того, TCL представляет проектор PLAYCUBE, который определяет новый уровень портативных проекторов, обладающих стилем и универсальностью. Компания TCL также демонстрирует инновации в области автомобильной электроники, предлагая интеллектуальные решения для кабины и вождения.

Новаторские ИИ-функции и интеллектуальные технологии связи

Среди интересных новостей выставки CES 2025 — презентация компанией TCL устройства TCL Ai Me, первого в мире модульного робота-компаньона с искусственным интеллектом. Разработанный с очаровательной реалистичной эстетикой и съемным основанием в виде космической капсулы, робот Ai Me — это концептуальный продукт, целостно сочетающий в себе общение с интеллектуальным стилем жизни. Он улучшает повседневную жизнь благодаря естественному взаимодействию и персонализированным впечатлениям, адаптируясь к индивидуальным потребностям и обогащая образ жизни пользователя своими интеллектуальными и интерактивными функциями.

Еще одним важным экспонатом является флагманская серия телевизоров TCL, которая готова к интеграции с моделью Google Gemini, а в 2025 году планируется выпуск совершенно нового телевизора Google TV с функциями Gemini. TCL также представила интерактивную демонстрацию в специализированном демонстрационном зале для знакомства с захватывающими интеллектуальными функциями телевизора на основе модели Gemini, которые обещают трансформацию домашних развлечений.

В сфере связи маршрутизатор TCL LINKHUB HH516 5G AI CPE обеспечивает интеллектуальные сетевые возможности с более высокой пропускной способностью, более низкой задержкой и более низким энергопотреблением для различных сценариев. TCL продемонстрировала свою серию умных замков D1, которая включает модель D1 Pro с распознаванием ладони следующего поколения на основе ИИ, а также модель D1 Ultra — первый в мире умный затвор 4-в-1, который объединяет в себе умный замок, камеру безопасности, видеодомофон и инновационный 3,5-дюймовый дисплей.

Лидерство в области устойчивого развития и дизайна

Павильон компании TCL на выставке CES воплощает ее приверженность ориентированному на пользователя дизайну и инновациям с естественной, стильной и экологически ответственной атмосферой. Основные экспонаты включают экологически чистые пульты дистанционного управления из переработанных чайных листьев и мебель из отходов картона, что подчеркивает акцент TCL на практике, способствующей устойчивому развитию. Расширяя свое представление об интеллектуальном и экологически чистом стиле жизни, компания TCL также предлагает инновационные продукты с интеллектуальными и способствующими устойчивому развитию решениями для дома.

Кондиционер TCL FreshIN 3.0 определяет новый уровень технологий кондиционирования за счет функций, которые способствуют здоровью, повышают энергоэффективность и удобство. Поднимающийся воздухозаборник обеспечивает поступление свежего наружного воздуха, удаляет запахи и повышает концентрацию кислорода в помещении. Энергосберегающая технология выполняет интеллектуальное регулирование рабочей частоты, а интеллектуальное голосовое управление позволяет управлять устройством без помощи рук и без подключения к Интернету.

В то же время встроенный холодильник TCL FREE BUILT-IN преображает современные кухни за счет своей элегантной, компактной конструкции и передовых технологий, которые улучшают сохранность продуктов. Аналогичным образом комплект стиральной и сушильной машин P680 предлагает штабелируемые решения для компактных помещений с технологией разглаживания и интуитивно понятными циклами для оптимального ухода за одеждой.

Важнейшее значение для экологических усилий компании TCL имеет ее решение для управления энергопотреблением умного дома (HEMS), объединяющее солнечные панели, хранилище энергии и тепловые насосы для эффективного использования энергии.

Глобальные партнерские отношения и совершенствование

Сотрудничая с ведущими спортивными и развлекательными организациями по всему миру, компания TCL демонстрирует свою инновационную энергию молодым поколениям. На выставке CES 2025 компания TCL подчеркивает свое партнерство с NFL, самой популярной спортивной лигой в Северной Америке, а член Зала славы NFL Чарльз Вудсон (Charles Woodson) общается с болельщиками в павильоне для укрепления связей между TCL и ее клиентами.

Углубленное и активное взаимодействие TCL с местными сообществами и глобальными партнерами получило широкое признание потребителей, что нашло отражение в ее показателях 2024 года, обеспечивших ей второе место в мире по объему поставок телевизоров, а в Северной Америке по объему розничных продаж телевизоров в течение первых трех кварталов года.

Знакомьтесь с продукцией TCL на выставке CES 2025:

Даты: 7 - 10 января 2025 г.

Место проведения: Las Vegas Convention Center, центральный зал, стенд №17704

О компании TCL Electronics

TCL Electronics (1070.HK) является ведущим брендом в сегменте бытовой электроники и одним из мировых лидеров по производству телевизоров. Сейчас TCL работает на более чем 160 рынках в различных странах и регионах мира. Компания специализируется на исследованиях, разработке и производстве бытовой электроники — телевизоров, аудиосистем, бытовых приборов, мобильных устройств, умных очков, коммерческих дисплеев и др. Посетите веб-сайт TCL по адресу https://www.tcl.com.

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