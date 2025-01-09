إلهام العظمة في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES لعام 2025: شركة TCL تستعرض أحدث ابتكاراتها في مجال العرض عبر الأجهزة الذكية

Image

لاس فيغاس، 9 يناير، 2025 /PRNewswire/ -- أسدلت اليوم شركة TCL Electronics، إحدى العلامات التجارية الرائدة في صناعة المنتجات الإلكترونية الاستهلاكية وواحدة من أكبر شركتين متخصصتين في صناعة التلفزيونات TV في العالم، الستار عن مجموعة متنوعة من تقنيات العرض المتطورة في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES لعام 2025. وشملت هذه التقنيات تلفزيونات QD-Mini LED، وشاشات احترافية، وشاشات للسيارات، وهواتف محمولة، وأجهزة لوحية، وساعات ذكية، وأجهزة عرض ذكية، ونظارات RayNeo للواقع المعزز AR. كما كشفت شركة TCL عن أحدث تطوراتها في مجال الذكاء الاصطناعي AI في فئات جديدة من المنتجات، ونظام شامل للمنازل الذكية، الأمر الذي بدوره يؤكد التزام الشركة بتوفير أنماط حياة أكثر ذكاءً وصحة وإلهامًا للعظمة على مستوى العالم.

إحداث ثورة في تقنيات العرض

تتجلى ريادة شركة TCL في مجال ابتكار شاشات العرض من خلال تلفزيون TCL X11K QD-Mini LED الرائد. فهذا التلفزيون يُعيد تعريف مفهوم الترفيه المنزلي بأكثر من 14000 منطقة تعتيم محلية، مما يقدم وضوحًا مذهلاً ودقة بصرية فائقة. ويُعزز هذا الأداء بتقنية Halo Control All-domain من شركة TCL، مما يوفر تجربة مشاهدة غامرة حقًا، ويُضفي تفاصيل نابضة بالحياة على كل صورة. ولاستكمال هذه العناصر المرئية، أبرمت شركة TCL اتفاقية شراكة استراتيجية مع Bang & Olufsen، الشركة الرائدة في مجال الصوتيات الفاخرة، لتقديم حلها الرائد في مجال الصوت Audio by Bang & Olufsen، والذي يمنح المستخدمين تجربة آسرة بقدر روعة العناصر المرئية.

وتستمر هذه الشراكة لتشمل جهاز تلفزيون TCL A300 Series، الذي يتميز بتصميم أنيق وأسلوب عصري مع تجربة صوتية فائقة. في جناح العرض الخاص بشركة TCL، قامت الشركة بعرض أكبر جهاز تلفزيون QD-Mini LED في العالم، وهو تلفزيون QM891G بحجم 115 بوصة، إلى جانب مكبر الصوت Q85، الذي يعد الرفيق المثالي لأجهزة التلفزيون الكبيرة مع أداء صوتي غامر. ولعشاق الألعاب، توفر سلسلة شاشات R83 الاحترافية دقة بيكسل لا مثيل لها، مما يعزز تجربة الألعاب الغامرة والتميز الإبداعي. وتُسلط هذه المنتجات الضوء على تفاني شركة TCL في تلبية تفضيلات المستهلكين المتنوعة، بدءًا من أجهزة التلفزيون الكبيرة وصولاً إلى الحلول التي تجمع بين التصميم والجودة.

ولا تقتصر تشكيلة منتجات TCL على ذلك فحسب، بل تشمل أيضًا تقنية NXTPAPER 4.0 الحائزة على العديد من الجوائز، وهي تطور لتقنية الشاشة الورقية الإلكترونية بالألوان الكاملة للعلامة التجارية. وصُممت هذه التقنية لتقليل إجهاد العين مع توفير جودة بصرية استثنائية، وقد ظهرت تقنية NXTPAPER 4.0لأول مرة في جهاز TCL NXTPAPER 11 Plus اللوحي، مع خطط لتوسيع هذه التقنية لتشمل المزيد من الهواتف المحمولة.

تُمثل نظارات RayNeo X3 Pro الذكية بداية عصر الواقع المعزز AR الحقيقي. وبفضل قوة الحوسبة المدمجة، يلغي هذا الطراز الحاجة إلى الأجهزة الخارجية، مما يوفر أداءً مُحسّنًا في تصميم مُدمج وانسيابي. بالإضافة إلى ذلك، تُقدم شركة TCL جهاز العرض المحمول PLAYCUBE، الذي يُعيد تعريف مفهوم أجهزة العرض المحمولة مع الأناقة بمزيج من التصميم وتعدد الاستخدامات. علاوة على ذلك، تعرض شركة TCL عدة ابتكارات في مجال إلكترونيات السيارات مع حلول قمرة القيادة والقيادة الذكية.

الريادة في مجال الاتصال الذكي والمميز بالذكاء الاصطناعي AI

كجزء من إعلاناتها المثيرة في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES لعام 2025، كشفت شركة TCL عن ابتكارها TCL Ai Me، أول روبوت معياري يعتمد على الذكاء الاصطناعي AI في العالم يعمل كرفيق للإنسان. وقد صُمم هذا الروبوت بتصميم جميل مستوحى من الكائنات الحية وقاعدة قابلة للفصل على شكل كبسولة فضاء، ويمثل Ai Me منتج تجربيبي يمزج بسلاسة بين الرفقة والحياة الذكية. يرتقي هذا الروبوت بالحياة اليومية من خلال التفاعلات الطبيعية والتجارب الشخصية، ويتكيف مع الاحتياجات الفردية ويثري نمط حياة المستخدم بميزاته الذكية والتفاعلية.

ومن بين أبرز الإعلانات، تعتزم شركة TCL دمج نموذج Google Gemini في سلسلة تلفزيوناتها الرائدة، مع خطط لإطلاق تلفزيون Google TV جديد كليًا مزودًا بتقنيات Gemini في عام 2025. وستعرض شركة TCL عرضًا تجريبيًا تفاعليًا في صالة عرض مخصصة، تكشف فيه عن الميزات الغامرة والذكية للنموذج الجديد باستخدام تقنية Gemini على تلفزيونها، مما يبشر بتغيير جذري في مفهوم الترفيه المنزلي.

في مجال الاتصال، يضمن جهاز راوتر LINKHUB HH516 5G AI CPE من شركة TCL تجربة ذكية للشبكة مع إنتاجية أعلى وزمن وصول أقل واستهلاك أقل للطاقة يناسب مختلف السيناريوهات. كما عرضت شركة TCL قفلها الذكي من سلسلة D1، بما في ذلك D1 Pro الذي يتميز بتقنية التعرف على أوردة راحة اليد بتقنيات الذكاء الاصطناعي من الجيل الجديد، وD1 Ultra، أول قفل ذكي في العالم يجمع بين 4 وظائف في جهاز واحد، حيث يتضمن قفلًا ذكيًا، وكاميرا أمان، وجرس باب بالفيديو، بالإضافة إلى شاشة مبتكرة بحجم 3.5 بوصة.

الريادة في الاستدامة والتصميم

يجسد جناح عرض شركة TCL في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES التزامها بالتصميم المتمحور حول المستخدم والابتكار بفضل أجوائه الطبيعية والأنيقة والصديقة للبيئة. وتشمل أبرز معالم جناح العرض أجهزة تحكم عن بُعد صديقة للبيئة مصنوعة من أوراق الشاي المعاد تدويرها وأثاث من الورق المقوى يؤكد تركيز شركة TCL على الممارسات المستدامة. وتوسيعًا لرؤيتها للحياة الذكية والصديقة للبيئة، تقدم شركة TCL أيضًا منتجات مبتكرة مع حلول منزلية ذكية ومستدامة.

يُعد جهاز تكييف الهواء TCL FreshIN 3.0 بمثابة تعريف جديد لمفهوم التبريد من خلال ميزات تعزز الصحة وتزيد من كفاءة الطاقة وتعزز الراحة، حيث يوفر مدخل الهواء النقي القابل للرفع هواءً خارجيًا منعشًا ويزيل الروائح الكريهة، ويزيد من مستويات الأكسجين في الأماكن المغلقة. وتعمل تقنيته الموفرة للطاقة على ضبط تردد التشغيل بذكاء، فيما يتيح التحكم الصوتي الذكي تشغيل الجهاز بدون الحاجة إلى الاتصال بالإنترنت.

في مجال الأجهزة المنزلية، تُحدث ثلاجة TCL FREE BUILT-IN تحولًا جذريًا في تصميم المطابخ الحديثة من خلال تصميمها الأنيق الموفر للمساحة وتقنياتها المتقدمة التي تحسن من حفظ الطعام. وبالمثل، تقدم مجموعة الغسالة والمجفف P680 حلولًا قابلة للتكديس للمساحات الصغيرة، مع ميزات مثل تقنية مقاومة التجاعيد ودورات ذكية للعناية المثلى بالملابس.

وتشكل حلول إدارة الطاقة الذكية للمنزل (HEMS) جزءًا أساسيًا من جهود شركة TCL الخضراء، حيث تجمع بين الألواح الشمسية، وحلول تخزين الطاقة، والمضخات الحرارية لضمان كفاءة استهلاك الطاقة.

الشراكات العالمية والتميز

تؤكد TCL، من خلال إبرام شراكات مع أفضل العلامات التجارية الرياضية والترفيهية في مجالي الرياضة والترفيه، على طاقتها الإبداعية وقدرتها على الوصول إلى الأجيال الشابة. وتسلط شركة TCL، في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES لعام 2025، الضوء على شراكتها مع الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية NFL، أكثر الدوريات الرياضية مشاهدةً في أمريكا الشمالية عبر تفاعل نجم قاعة مشاهير الدوري Charles Woodson مع الجماهير في جناح TCL لتعزيز الروابط بين الشركة وجمهورها.

بفضل التزامها العميق بالتفاعل مع المجتمعات المحلية والشركاء العالميين، حظيت شركة TCL بتقدير واسع من المستهلكين، وهو ما انعكس في أدائها لعام 2024، حيث احتلت شركة TCL المرتبة الثانية عالميًا من حيث صادرات أجهزة التلفزيون TV، وحافظت على ريادتها في أمريكا الشمالية من حيث حجم مبيعات التجزئة لأجهزة التلفزيون TV خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام.

اكتشف جناح عرض شركة TCL في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية لعام 2025:

التاريخ: من 7 يناير إلى 10 يناير 2025

موقع إنعقاد المعرض: مركز مؤتمرات لاس فيغاس، القاعة المركزية، جناح العرض رقم 17704

نبذة عن شركة TCL Electronics

تُعد شركة TCL Electronics (التي يتم تداول أسهمها في بورصة هونغ كونغ HK تحت الرمز: 1070) إحدى العلامات التجارية الرائدة في مجال الإلكترونيات الاستهلاكية وأحد قادة صناعة التلفزيونات في العالم. وتتواجد شركة TCL في الوقت الحالي في أكثر من 160 سوقًا حول العالم. وتتخصص الشركة في الأبحاث والتطوير وتصنيع منتجات الإلكترونيات الاستهلاكية التي تتنوع بين أجهزة التلفزيون وأجهزة الصوت والأجهزة المنزلية والأجهزة المحمولة والنظارات الذكية والشاشات التجارية وغيرها. تفضل بزيارة موقع شركة TCL عبر الرابط https://www.tcl.com.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2593296/Image.jpg