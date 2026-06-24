Inteligência aplicada ao design para um futuro conectado: Gstarsoft consolida seu ecossistema aberto de CAD+BIM+IA

XI'AN, China e LYON, França, 24 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- A Gstarsoft, fornecedora global de software industrial e soluções de design digital, apresentou hoje seu novo portfólio de tecnologias de projeto que integra CAD, BIM, computação em nuvem e inteligência artificial.

Diagrama da arquitetura de design inteligente da Gstarsoft, que ilustra a plataforma integrada da empresa para colaboração e gestão de projetos, apresentando uma matriz de produtos com múltiplas soluções de software e núcleos tecnológicos centrais, incluindo capacidades de CAD/BIM, integração aberta e modelos industriais baseados em inteligência artificial

A iniciativa faz parte da estratégia da empresa de construir um ecossistema aberto de CAD/BIM que conecta ferramentas de design e modelos de IA voltados à indústria em uma plataforma unificada de engenharia digital. A Gstarsoft afirma que a integração de inteligência aos fluxos de trabalho — desde o reconhecimento de desenhos e assistência de projeto até colaboração e entrega — tem como objetivo aumentar a produtividade, melhorar a interoperabilidade entre sistemas e acelerar a transformação digital em diferentes setores industriais.

Uma plataforma unificada para o design inteligente

O novo portfólio é estruturado em uma arquitetura de design inteligente dividida em dois níveis principais: uma matriz de produtos e um conjunto de módulos tecnológicos centrais.

A matriz de produtos consiste em uma plataforma integrada de design colaborativo e gestão de projetos, cobrindo o ciclo completo de engenharia, construção e manufatura. Essa plataforma integra CAD 2D, CAD 3D, BIM, CAM, colaboração em nuvem e soluções específicas para diferentes setores, incorporando também recursos de inteligência artificial aplicados à análise de dados e à automação operacional.

A base tecnológica do sistema é sustentada por três pilares: tecnologias centrais de CAD/BIM, capacidades de integração aberta e modelos de IA voltados ao setor industrial. Esses módulos fornecem as fundações tecnológicas que permitem a evolução contínua dos produtos e a expansão do ecossistema.

No conjunto, essa estrutura representa a transição de ferramentas CAD isoladas para uma plataforma completa de design inteligente, reduzindo barreiras de adoção e acelerando a transformação digital das organizações.

CAD + BIM: Conectando fluxos de trabalho de projeto existentes à entrega baseada em modelos

O núcleo do portfólio é um ambiente integrado que conecta CAD 2D, modelagem 3D, BIM e fluxos de manufatura. Essa integração permite um fluxo contínuo entre etapas de design, coordenação e produção.

O GstarCAD 2027 apresenta melhorias significativas de desempenho, incluindo regeneração de desenhos 7,6 vezes mais rápida, abertura de arquivos duas vezes mais rápida e otimização de memória oito vezes superior. Projetado para ambientes de engenharia complexos, o software CAD oferece suporte a desenhos de grande escala, restrições paramétricas avançadas e maior compatibilidade entre sistemas operacionais e ecossistemas industriais.

apresenta melhorias significativas de desempenho, incluindo regeneração de desenhos 7,6 vezes mais rápida, abertura de arquivos duas vezes mais rápida e otimização de memória oito vezes superior. Projetado para ambientes de engenharia complexos, o software CAD oferece suporte a desenhos de grande escala, restrições paramétricas avançadas e maior compatibilidade entre sistemas operacionais e ecossistemas industriais. No setor da construção, o GstarBIM 2027 expande suas funcionalidades com fluxos integrados de arquitetura, MEP e design de interiores, além de conversão de 2D para 3D, modelagem baseada em nuvem de pontos e visualização assistida por inteligência artificial. A plataforma também reforça suporte a padrões abertos, incluindo colaboração baseada em IFC.

expande suas funcionalidades com fluxos integrados de arquitetura, MEP e design de interiores, além de conversão de 2D para 3D, modelagem baseada em nuvem de pontos e visualização assistida por inteligência artificial. A plataforma também reforça suporte a padrões abertos, incluindo colaboração baseada em IFC. Uma novidade importante no portfólio é o GstarCAM, solução de manufatura assistida por computador da Gstarsoft. Ele estende o fluxo digital de engenharia para além do design e da modelagem, alcançando a preparação para a fabricação, ajudando a integrar dados de engenharia aos processos de produção posteriores e reforçando ainda mais a continuidade entre a intenção do projeto e a execução da fabricação.

Nuvem: colaboração ao longo de todo o ciclo de projeto

O portfólio em nuvem foi desenvolvido para suportar um ambiente híbrido de trabalho entre sistemas locais e online.

O GstarCAD Cloud oferece uma plataforma CAD 2D baseada em navegador, com suporte a design em tempo real, colaboração e gerenciamento seguro de desenhos. Construído sobre a mesma tecnologia do CAD desktop e compatível com seus formatos de arquivo, ele garante continuidade entre ambientes locais e em nuvem.

oferece uma plataforma CAD 2D baseada em navegador, com suporte a design em tempo real, colaboração e gerenciamento seguro de desenhos. Construído sobre a mesma tecnologia do CAD desktop e compatível com seus formatos de arquivo, ele garante continuidade entre ambientes locais e em nuvem. O Gstar3D Cloud fornece uma plataforma de colaboração baseada em IA para design e engenharia de produtos. Ele reúne modelagem 3D via navegador, interação inteligente e gestão centralizada de dados, integrando fluxos de design, revisão e manufatura em um único ambiente digital.

fornece uma plataforma de colaboração baseada em IA para design e engenharia de produtos. Ele reúne modelagem 3D via navegador, interação inteligente e gestão centralizada de dados, integrando fluxos de design, revisão e manufatura em um único ambiente digital. O GstarCAD 365 amplia seus recursos como plataforma de colaboração CAD em nuvem, oferecendo suporte à revisão online, anotações diretamente nos documentos e compartilhamento seguro de documentos. Desenvolvido para equipes multidisciplinares, ele melhora comunicação, aprovações e gestão de desenhos ao longo de todo o ciclo de vida do projeto.

IA: Transformando dados de design em inteligência de engenharia

A inteligência artificial está integrada ao portfólio por meio de aplicações específicas para fluxos de trabalho de engenharia.

O Assistente de IA permite interação em linguagem natural dentro do ambiente CAD. A solução foi desenvolvida para auxiliar na geração de projetos, na automação de tarefas e no acesso ao conhecimento de engenharia, ajudando a transformar o CAD de uma ferramenta baseada em comandos em um ambiente de design mais inteligente.

permite interação em linguagem natural dentro do ambiente CAD. A solução foi desenvolvida para auxiliar na geração de projetos, na automação de tarefas e no acesso ao conhecimento de engenharia, ajudando a transformar o CAD de uma ferramenta baseada em comandos em um ambiente de design mais inteligente. O AI ScanToCAD converte desenhos baseados em imagens em conteúdo CAD editável. Aproveitando reconhecimento baseado em IA e reconstrução vetorial, a solução permite que as organizações digitalizem documentação legada. Ela também possibilita a transformação de desenhos rasterizados em recursos DWG/DXF reutilizáveis.

converte desenhos baseados em imagens em conteúdo CAD editável. Aproveitando reconhecimento baseado em IA e reconstrução vetorial, a solução permite que as organizações digitalizem documentação legada. Ela também possibilita a transformação de desenhos rasterizados em recursos DWG/DXF reutilizáveis. O GstarRender expande o uso de IA para visualização e comunicação de projetos. Desenvolvida especificamente para projetos de arquitetura, design de interiores, paisagismo, planejamento urbano e reforma, a plataforma oferece suporte à geração de conceitos, ao refinamento de projetos, à renderização de alta qualidade, à edição inteligente e à criação de animações.

À medida que os setores de engenharia e design avançam para fluxos mais conectados, baseados em nuvem e orientados por dados, a Gstarsoft posiciona seu novo portfólio como uma plataforma unificada para transformação digital, integrando CAD, BIM, nuvem e IA em um ecossistema aberto.

Sobre a Gstarsoft

A Gstarsoft Co., Ltd., fundada em 2001, é uma das principais fornecedoras globais de software industrial de P&D. Com a missão de ser "centrada no cliente — tornando o design mais eficiente, a colaboração mais fluida e o valor sustentável", a empresa busca se consolidar como fornecedora global de software industrial orientada à inovação, oferecendo soluções completas em CAD 2D, CAD 3D, BIM, CAD com IA e CAD em nuvem. Seus produtos e serviços estão presentes em mais de 100 países, com uma base global acumulada superior a 100 milhões de usuários.

FONTE Gstarsoft