統合された未来に向けたデザイン・インテリジェンス：Gstarsoft、オープンなCAD+BIM+AIエコシステムを強化

西安（中国）およびリヨン（フランス）、2026年6月25日 /PRNewswire/ -- 産業用ソフトウェアおよびデジタル設計ソリューションのグローバルプロバイダーであるGstarsoftは本日、CAD、BIM、クラウドソリューション、AI技術にまたがる最新の設計ポートフォリオを発表しました。

今回の発表は、CAD/BIM技術、オープンエコシステムの機能、および業界特化型AIモデルを統合した、統一されたインテリジェント設計プラットフォームを構築するという同社の戦略を反映したものです。Gstarsoftは、図面認識や設計支援からコラボレーション、プロジェクトの納品に至るまで、エンジニアリングのワークフローにインテリジェントな機能を組み込むことで、組織の生産性向上、相互運用性の強化、そしてデジタルトランスフォーメーションの加速を支援することを目指しています。

Gstarsoft Intelligent Design Product Architecture diagram illustrating the company's integrated platform for design collaboration and management, featuring a product matrix with various software solutions and core technology engines including CAD/BIM capabilities, open integration, and AI-powered industry models

統合型インテリジェント設計プラットフォーム

今回の発表における主な注目点は、Gstarsoftが新たに開発したインテリジェント設計アーキテクチャであり、これは以下の2つの層を基盤として構築されています：製品マトリックスと一連の中核技術エンジンです。

この製品マトリックスは、設計のコラボレーションと管理のための統合プラットフォームを提供し、エンジニアリング、建設、製造にわたるエンドツーエンドのワークフローをサポートします。2D CAD、3D CAD、BIM、CAM、クラウドコラボレーション、業界別ソリューションを網羅するとともに、データインテリジェンスとオペレーショナルインテリジェンスの両方に焦点を当てたAI機能を組み込んでいます。

このポートフォリオを支えているのは、3つの中核となる技術エンジンです：CAD/BIMの中核技術、オープンな統合機能、そしてAIを活用した業界モデルです。これらのコアエンジンは主要な機能を実現し、エコシステム全体にわたる製品開発とエコシステムの拡大を後押しします。

これらが一体となって、単体のCADソリューションからフルスタックのインテリジェント設計プラットフォームへの進化を体現しており、組織の生産性向上、導入障壁の低減、そしてデジタルトランスフォーメーションの加速を支援します。

CAD + BIM ：既存の設計ワークフローとモデルベースのデリバリーの連携

このポートフォリオの中核をなすのは、2D CAD、3D設計、BIM、そして製造向けのワークフローを網羅した統合設計環境です。これらのソリューションを組み合わせることで、設計、モデリング、調整、生産にわたる、より連携の取れたワークフローを実現します。

最新リリースの GstarCAD 2027 は、安定性、パフォーマンス、使いやすさの面で大幅な改善を実現しており、図面の再生成効率が7.6倍、ファイルの読み込み速度が2倍、メモリの最適化が8倍に向上しています。厳しいエンジニアリング環境向けに設計されたこのCADソフトウェアは、大規模な図面の作成、強化されたパラメトリック制約、およびさまざまなオペレーティングシステムや業界のエコシステムとの幅広い互換性をサポートしています。

は、安定性、パフォーマンス、使いやすさの面で大幅な改善を実現しており、図面の再生成効率が7.6倍、ファイルの読み込み速度が2倍、メモリの最適化が8倍に向上しています。厳しいエンジニアリング環境向けに設計されたこのCADソフトウェアは、大規模な図面の作成、強化されたパラメトリック制約、およびさまざまなオペレーティングシステムや業界のエコシステムとの幅広い互換性をサポートしています。 建築分野において、 GstarBIM 2027 は、建築、MEP、インテリアデザインのワークフローの統合、高度な2Dから3Dへの変換、点群モデリング、AIを活用した可視化機能により、その機能を拡充しています。また、このプラットフォームは、IFCに基づくコラボレーションなど、オープンスタンダードへの対応も強化しています。

は、建築、MEP、インテリアデザインのワークフローの統合、高度な2Dから3Dへの変換、点群モデリング、AIを活用した可視化機能により、その機能を拡充しています。また、このプラットフォームは、IFCに基づくコラボレーションなど、オープンスタンダードへの対応も強化しています。 ポートフォリオに新たに加わった主要製品は、Gstarsoftの新しいコンピュータ支援製造（CAM）ソリューションであるGstarCAMです。GstarCAMは、デジタルワークフローを設計やモデリングの段階から製造準備の段階にまで拡大することで、エンジニアリングデータと下流の生産プロセスを連携させ、設計意図と製造実行との一貫性をさらに強化します。

クラウド：設計ライフサイクル全体にわたるチーム、データ、ワークフローの連携

Gstarsoftのクラウド製品群は、ハイブリッド環境への移行を支援するように設計されています。

GstarCAD Cloud は、ブラウザベースの設計、リアルタイムのコラボレーション、および安全な図面管理を可能にする、クラウドネイティブな2D CADプラットフォームです。デスクトップCADと同じコア技術とファイル形式に基づいて構築されており、クラウド環境とローカル環境をまたいだシームレスなワークフローの継続性をサポートしています。

は、ブラウザベースの設計、リアルタイムのコラボレーション、および安全な図面管理を可能にする、クラウドネイティブな2D CADプラットフォームです。デスクトップCADと同じコア技術とファイル形式に基づいて構築されており、クラウド環境とローカル環境をまたいだシームレスなワークフローの継続性をサポートしています。 Gstar3D Cloud は、製品設計およびエンジニアリング向けのAI搭載クラウドコラボレーションプラットフォームを提供しています。このソリューションは、ブラウザベースの3Dモデリング、インテリジェントなインタラクション、統合されたデータ管理を組み合わせ、設計、レビュー、製造の各ワークフローを単一の環境内で連携させます。

は、製品設計およびエンジニアリング向けのAI搭載クラウドコラボレーションプラットフォームを提供しています。このソリューションは、ブラウザベースの3Dモデリング、インテリジェントなインタラクション、統合されたデータ管理を組み合わせ、設計、レビュー、製造の各ワークフローを単一の環境内で連携させます。 GstarCAD 365は、クラウド型CADコラボレーションハブとしての機能を拡充し、オンラインレビュー、インプレース注釈、および安全なドキュメント共有をサポートしています。部門横断的なチーム向けに設計されており、プロジェクトのライフサイクル全体を通じて、コミュニケーション、承認プロセス、図面管理の効率化を支援します。

AI ：設計データのエンジニアリング ・ インテリジェンスへの変換

人工知能は、ワークフロー重視のさまざまなアプリケーションを通じて、新しい製品ラインナップ全体に統合されています。

AI Assistant は、CADワークフローに自然言語による対話機能をもたらします。設計の生成、タスクの自動化、およびエンジニアリング知識へのアクセスを支援するように設計されており、CADをコマンド駆動型のツールから、よりインテリジェントな設計環境へと変革するのに役立ちます。

は、CADワークフローに自然言語による対話機能をもたらします。設計の生成、タスクの自動化、およびエンジニアリング知識へのアクセスを支援するように設計されており、CADをコマンド駆動型のツールから、よりインテリジェントな設計環境へと変革するのに役立ちます。 AI ScanToCAD は、画像形式の図面を編集可能なCADデータに変換します。AIを活用した認識機能とベクトル再構築技術を活用することで、組織はレガシー文書をデジタル化し、ラスター形式の図面を再利用可能なDWG/DXF資産に変換することができます。

は、画像形式の図面を編集可能なCADデータに変換します。AIを活用した認識機能とベクトル再構築技術を活用することで、組織はレガシー文書をデジタル化し、ラスター形式の図面を再利用可能なDWG/DXF資産に変換することができます。 GstarRenderは、ポートフォリオのAI機能を可視化およびデザインコミュニケーションの分野へと拡大しています。建築、インテリアデザイン、ランドスケープ、都市計画、およびリノベーションプロジェクト向けに設計されたこのプラットフォームは、コンセプトの創出、デザインの洗練、高品質なレンダリング、インテリジェントな編集、アニメーション制作をサポートします。

設計およびエンジニアリング業界が、AIを活用し、クラウドに接続され、データ駆動型のワークフローへの移行を続ける中、Gstarsoftは、オープンで相互接続されたエコシステムの中でCAD、BIM、クラウドソリューション、AI技術を統合した新たな製品ポートフォリオを、デジタルトランスフォーメーションに向けた実践的な道筋として位置づけています。

Gstarsoftについて

2001年に設立されたGstarsoft Co., Ltd.は、研究開発に重点を置いた産業用ソフトウェアの主要プロバイダーです。「顧客中心主義 - 設計の効率化、コラボレーションの円滑化、そして持続可能な価値の創出」をミッションに掲げる同社は、世界トップクラスの製品イノベーション主導型産業用ソフトウェアプロバイダーとなることを目指しており、2D CAD、3D CAD、BIM、AI CAD、クラウド型CADなど、幅広いソリューションを提供しています。現在、Gstarsoftの製品およびサービスは100カ国以上に展開されており、世界全体の累計ユーザー数は1億人を超えています。

SOURCE Gstarsoft