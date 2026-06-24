ذكاء التصميم من أجل مستقبل متكامل: Gstarsoft تعزز منظومتها المفتوحة "للتصميم بمساعدة الحاسب الآلي" + "نمذجة معلومات البناء" + "الذكاء الاصطناعي"

شيان، الصين و ليون، فرنسا ، 24 يونيو 2026 /PRNewswire/ -- كشفت اليوم "جي ستار سوفت" (Gstarsoft)، المزود العالمي للبرمجيات الصناعية وحلول التصميم الرقمي ، عن أحدث مستجدات محفظة التصميم الخاصة بها التي تمتد إلى "التصميم بمساعدة الحاسب الآلي" (CAD) و "نمذجة معلومات البناء" (BIM) وحلول السحابة وتقنيات الذكاء الاصطناعي.

Gstarsoft Intelligent Design Product Architecture diagram illustrating the company's integrated platform for design collaboration and management, featuring a product matrix with various software solutions and core technology engines including CAD/BIM capabilities, open integration, and AI-powered industry models

يعكس الإطلاق استراتيجية الشركة في دمج تقنيات "التصميم بمساعدة الحاسب الآلي" / "نمذجة معلومات البناء" وقدرات المنظومة المفتوحة ونماذج الذكاء الاصطناعي التي تركز على الصناعة في منصة تصميم ذكية موحدة. من خلال دمج القدرات الذكية في تدفقات العمل الهندسية، من التعرف على الرسم ومساعدة التصميم إلى التعاون وتسليم المشاريع، تهدف "جي ستار سوفت" إلى مساعدة المنظمات على تحسين الإنتاجية وتعزيز التشغيل البيني وتسريع التحول الرقمي.

منصة تصميم ذكية متكاملة

أحد أبرز جوانب أهمية الإطلاق هو بنية التصميم الذكية الجديدة لـ "جي ستار سوفت" ، التي بنيت حول طبقتين؛ هما مصفوفة منتجات ومجموعة من محركات التكنولوجيا الأساسية.

توفر مصفوفة المنتجات منصة متكاملة للتعاون والإدارة على مستوى التصميم ، ودعم تدفقات العمل الشاملة على مستوى الهندسة والبناء والتصنيع. فهي تشمل "التصميم بمساعدة الحاسب الآلي" ثنائي الأبعاد و"التصميم بمساعدة الحاسب الآلي" ثلاثي الأبعاد و "نمذجة معلومات البناء" و "التصنيع بمساعدة الحاسب الآلي" (CAM) والتعاون السحابي والحلول المحددة للصناعة ، مع دمج قدرات الذكاء الاصطناعي التي تركز على كل من ذكاء البيانات والذكاء التشغيلي.

تدعم هذه المحفظة ثلاثة محركات تكنولوجيا أساسية؛ هي: تقنيات "التصميم بمساعدة الحاسب الآلي" / "نمذجة معلومات البناء" الأساسية، وقدرات التكامل المفتوح ونماذج الصناعة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي. تمكّن هذه المحركات الأساسية القدرات الرئيسية ، وتمكن تطوير المنتجات وتوسيع المنظومة على مستوى المنظومة بأكملها.

معًا ، تمثل هذه المحركات تطورًا من حل "التصميم بمساعدة الحاسب الآلي" مستقل إلى منصة تصميم ذكية كاملة ، مما يساعد المنظمات على تحسين الإنتاجية وتخفيض حواجز التبنّي وتسريع التحول الرقمي.

"التصميم بمساعدة الحاسب الآلي" + "نمذجة معلومات البناء": ربط عمليات التصميم القائمة مع التسليم القائم على النماذج

في صميم المحفظة توجد بيئة تصميم متكاملة تمتد عبر "التصميم بمساعدة الحاسب الآلي" ثنائي الأبعاد ، والتصميم ثلاثي الأبعاد ، و"نمذجة معلومات البناء" وتدفقات العمل الموجهة نحو التصنيع. وتدعم هذه الحلول مجتمعةً سير عمل أكثر اتصالاً يشمل التصميم والنمذجة والتنسيق والإنتاج.

يقدم أحدث إصدار من GstarCAD 2027 تحسينات كبيرة في الاستقرار والأداء وقابلية الاستخدام ، حيث تمت ترقيته بكفاءة لإعادة إنشاء الرسومات أفضل 7.6 ضعفًا ، وتحسين السرعة المفتوحة ضعفين ، وتحسين الذاكرة 8 أضعاف. تدعم برامج "التصميم بمساعدة الحاسب الآلي"، التي تم تصميمها لبيئات الهندسة المتطلبة ، الرسومات على نطاق واسع، وقيود المعلمات المعززة، والتوافق الموسع على مستوى أنظمة التشغيل والمنظومات الصناعية.

في قطاع البناء ، يوسع برنامج GstarBIM 2027 قدراته مع تدفقات العمل المعمارية، وتدفقات عمل الأعمال الميكانيكية؛ والأعمال الكهربائية؛ وأعمال السباكة، وتدفقات عمل التصميم الداخلي المتكاملة ، والتحويل المتقدم من ثنائي الأبعاد إلى ثلاثي الأبعاد ، ونمذجة السحابة النقطية والتجسيد البصري بمساعدة الذكاء الاصطناعي. كما تعزز المنصة الدعم للمعايير المفتوحة ، بما في ذلك التعاون القائم على تنسيق ملفات.

يمثل GstarCAM إضافة رئيسية إلى المحفظة ، وهو حل التصنيع الجديد بمساعدة الكمبيوتر من "جي ستار سوفت". من خلال توسيع تدفقات العمل الرقمية إلى ما وراء التصميم والنمذجة في إعداد التصنيع ، يساعد حل GstarCAM على ربط البيانات الهندسية بعمليات الإنتاج في المصب ، مما يعزز الاستمرارية بين نية التصميم وتنفيذ التصنيع.

السحابة: ربط الفرق والبيانات وتدفقات العمل عبر دورة حياة التصميم

تم تصميم محفظة "جي ستار سوفت" السحابية لدعم الانتقال الهجين.

يقدم حل GstarCAD Cloud منصة "التصميم بمساعدة الحاسب الآلي" ثنائي الأبعاد السحابية التي تتيح التصميم القائم على المتصفح والتعاون في الوقت الفعلي وإدارة الرسم الآمنة. وبما أنه قد تم بناؤه على نفس التكنولوجيا الأساسية وتنسيقات الملفات مثل "التصميم بمساعدة الحاسب الآلي" لسطح المكتب ، فهو يدعم استمرارية سير العمل السلس عبر البيئات السحابية والمحلية.

يقدم حل Gstar3D Cloud منصة تعاون سحابية تعمل بالذكاء الاصطناعي لتصميم المنتجات والهندسة. يجمع الحل بين النمذجة ثلاثية الأبعاد القائمة على المتصفح، والتفاعل الذكي وإدارة البيانات الموحدة ، مع ربط عمليات التصميم، والمراجعة والتصنيع في بيئة واحدة.

يوسع حل GstarCAD 365 قدراته كمركز تعاون سحابي "للتصميم بمساعدة الحاسب الآلي"، حيث يدعم المراجعة عبر الإنترنت ، والترميز في المكان والمشاركة الآمنة للمستندات. وبما أنه قد تم تصميمه للفرق متعددة الوظائف ، فهو يساعد على تبسيط الاتصالات، وعمليات الموافقة وإدارة الرسومات طوال دورة حياة المشروع.

الذكاء الاصطناعي: تحويل بيانات التصميم إلى ذكاء هندسي

يتم دمج الذكاء الاصطناعي في المحفظة الجديدة من خلال مجموعة من التطبيقات الموجهة نحو سير العمل.

يجلب مساعد الذكاء الاصطناعي التفاعل باللغة الطبيعية إلى تدفقات عمل "التصميم بمساعدة الحاسب الآلي". وبما أنه قد تم تصميمه لدعم توليد التصميمات، وأتمتة المهام والوصول إلى المعرفة الهندسية ، فهو يساعد على تحويل "التصميم بمساعدة الحاسب الآلي" من أداة مدفوعة بأوامر إلى بيئة تصميم أكثر ذكاءً.

يقوم حل AI ScanToCAD بتحويل الرسومات القائمة على الصور إلى محتوى "للتصميم بمساعدة الحاسب الآلي" قابل للتحرير. من خلال الاستفادة من التعرف القائم على الذكاء الاصطناعي وإعادة بناء المتجهات ، فإنه يتيح للمنظمات رقمنة الوثائق القديمة وتحويل الرسومات الرقمية إلى أصول بتنسيقات ( DWG/DXF ) قابلة لإعادة الاستخدام.

يوسع حل GstarRender قدرات الذكاء الاصطناعي في المحفظة إلى اتصالات التصميم والتجسيد البصري. تدعم المنصة، المصممة لمشاريع الهندسة المعمارية، والتصميم الداخلي، والمناظر الطبيعية، والتخطيط الحضري والتجديد ، قدرات توليد المفاهيم، وتحسين التصميم، والإخراج الفني عالي الجودة، والتحرير الذكي وإنشاء الرسوم المتحركة.

مع استمرار صناعات التصميم والهندسة في الانتقال نحو تدفقات العمل الممكّنة بالذكاء الاصطناعي والمتصلة بالسحابة والمدفوعة بالبيانات ، تضع "جي ستار سوفت" محفظتها الجديدة كمسار عملي نحو التحول الرقمي؛ الذي يجمع بين "التصميم بمساعدة الحاسب الآلي" و "نمذجة معلومات البناء" وحلول السحابة وتقنيات الذكاء الاصطناعي داخل منظومة مفتوحة ومتصلة.

حول Gstarsoft

شركة "جي ستار سوفت كو ليمتد" (Gstarsoft Co., Ltd.)، التي تأسست في عام 2001 ، هي مزود رائد للبرمجيات الصناعية التي تركز على البحث والتطوير. مع مهمة أن تكون "مركزة على العملاء، مما يجعل التصميم أكثر كفاءة ، والتعاون أكثر سلاسة ، والقيمة مستدامة"، تلتزم الشركة بأن تصبح مزود برمجيات صناعية من الطراز العالمي ، مدفوعةً بالابتكار في المنتجات ، وتوفر مجموعة كاملة من الحلول بما في ذلك "التصميم بمساعدة الحاسب الآلي" ثنائي الأبعاد و "التصميم بمساعدة الحاسب الآلي" ثلاثي الأبعاد و "نمذجة معلومات البناء" و "التصميم بمساعدة الحاسب الآلي" بالذكاء الاصطناعي و "التصميم بمساعدة الحاسب الآلي" القائم على السحابة. في الوقت الحالي ، تغطي منتجات وخدمات "جي ستار سوفت" أكثر من 100 دولة ، مع قاعدة مستخدمين عالمية تراكمية تتجاوز 100 مليون مستخدم.