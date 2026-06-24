Inteligencia de diseño para un futuro integrado: Gstarsoft fortalece su ecosistema abierto de CAD + BIM + IA

XI'AN, China y LYON, Francia, 24 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Gstarsoft, proveedor mundial de software industrial y soluciones de diseño digital, presentó hoy su más reciente cartera de diseño, que abarca CAD, BIM, soluciones en la nube y tecnologías de IA.

Diagrama de la arquitectura de productos de diseño inteligente de Gstarsoft, que ilustra la plataforma integrada de la empresa para la colaboración y la gestión del diseño, y que presenta una matriz de productos con diversas soluciones de software y motores tecnológicos fundamentales, entre los que se incluyen capacidades de CAD/BIM, integración abierta y modelos industriales impulsados por IA

Este lanzamiento refleja la estrategia de la empresa de integrar tecnologías CAD/BIM, capacidades de ecosistema abierto y modelos de IA enfocados en el sector en una plataforma de diseño inteligente unificada. Al incorporar capacidades inteligentes en los flujos de trabajo de ingeniería (desde reconocimiento de dibujos y asistencia en el diseño hasta colaboración y entrega de proyectos), Gstarsoft busca ayudar a las organizaciones a mejorar la productividad, potenciar la interoperabilidad y acelerar la transformación digital.

Una plataforma integrada de diseño inteligente

Uno de los aspectos más destacados del lanzamiento es la nueva arquitectura de diseño inteligente de Gstarsoft, creada en torno a dos capas: una matriz de productos y un conjunto de motores tecnológicos centrales.

La matriz de productos ofrece una plataforma integrada para la colaboración y la gestión del diseño, que da soporte a flujos de trabajo de principio a fin en las áreas de ingeniería, construcción y fabricación. Esta matriz abarca CAD 2D, CAD 3D, BIM, CAM, colaboración en la nube y soluciones específicas para cada sector, a la vez que incorpora capacidades de IA enfocadas tanto en la inteligencia de datos como en la inteligencia operativa.

Esta cartera se sustenta en tres motores tecnológicos fundamentales: tecnologías básicas de CAD/BIM, capacidades de integración abierta y modelos industriales impulsados por IA. Estos motores fundamentales habilitan funciones esenciales, lo que potencia el desarrollo de productos y la expansión en todo el ecosistema.

En conjunto, representan una evolución desde una solución CAD independiente hacia una plataforma de diseño inteligente integral, que ayuda a las organizaciones a mejorar la productividad, reducir las barreras de adopción y acelerar la transformación digital.

CAD + BIM: conexión de los flujos de trabajo de diseño existentes con la entrega basada en modelos

El núcleo de la cartera de productos es un entorno de diseño integrado que abarca flujos de trabajo de CAD 2D, diseño 3D, BIM y fabricación. En conjunto, estas soluciones permiten un flujo de trabajo más conectado que abarca el diseño, el modelado, la coordinación y la producción.

La última versión de GstarCAD 2027 ofrece importantes mejoras en estabilidad, rendimiento y facilidad de uso, con una eficiencia de regeneración de dibujos 7,6 veces mayor, una velocidad de apertura 2 veces mayor y una optimización de la memoria 8 veces mayor. Diseñado para entornos de ingeniería exigentes, el software CAD admite dibujos a gran escala, restricciones paramétricas mejoradas y una compatibilidad ampliada entre sistemas operativos y ecosistemas del sector.

ofrece importantes mejoras en estabilidad, rendimiento y facilidad de uso, con una eficiencia de regeneración de dibujos 7,6 veces mayor, una velocidad de apertura 2 veces mayor y una optimización de la memoria 8 veces mayor. Diseñado para entornos de ingeniería exigentes, el software CAD admite dibujos a gran escala, restricciones paramétricas mejoradas y una compatibilidad ampliada entre sistemas operativos y ecosistemas del sector. En el sector de la construcción, GstarBIM 2027 amplía sus capacidades con flujos de trabajo integrados de arquitectura, ingeniería mecánica, eléctrica y plomería (MEP) y diseño de interiores, conversión avanzada de 2D a 3D, modelado a partir de nubes de puntos y visualización asistida por IA. La plataforma también refuerza el soporte para estándares abiertos, incluida la colaboración basada en IFC.

amplía sus capacidades con flujos de trabajo integrados de arquitectura, ingeniería mecánica, eléctrica y plomería (MEP) y diseño de interiores, conversión avanzada de 2D a 3D, modelado a partir de nubes de puntos y visualización asistida por IA. La plataforma también refuerza el soporte para estándares abiertos, incluida la colaboración basada en IFC. Una importante incorporación a la cartera es GstarCAM, la nueva solución de fabricación asistida por computadora de Gstarsoft. Al extender los flujos de trabajo digitales más allá del diseño y el modelado hasta la preparación de la fabricación, GstarCAM ayuda a conectar los datos de ingeniería con los procesos de producción posteriores, lo que fortalece aún más la continuidad entre la intención de diseño y la ejecución de la fabricación.

La nube: conexión de equipos, datos y flujos de trabajo a lo largo del ciclo de vida del diseño

La cartera de productos en la nube de Gstarsoft está diseñada para facilitar una transición híbrida.

GstarCAD Cloud presenta una plataforma CAD 2D nativa en la nube que permite realizar diseños desde el navegador, colaborar en tiempo real y gestionar dibujos de forma segura. Al basarse en la misma tecnología central y los mismos formatos de archivo que el CAD de escritorio, garantiza una continuidad fluida de los flujos de trabajo tanto en entornos en la nube como locales.

presenta una plataforma CAD 2D nativa en la nube que permite realizar diseños desde el navegador, colaborar en tiempo real y gestionar dibujos de forma segura. Al basarse en la misma tecnología central y los mismos formatos de archivo que el CAD de escritorio, garantiza una continuidad fluida de los flujos de trabajo tanto en entornos en la nube como locales. Gstar3D Cloud ofrece una plataforma de colaboración en la nube impulsada por IA para el diseño y la ingeniería de productos. La solución combina modelado 3D basado en el navegador, la interacción inteligente y la gestión unificada de datos, a la vez que conecta los flujos de trabajo de diseño, revisión y fabricación en un único entorno.

ofrece una plataforma de colaboración en la nube impulsada por IA para el diseño y la ingeniería de productos. La solución combina modelado 3D basado en el navegador, la interacción inteligente y la gestión unificada de datos, a la vez que conecta los flujos de trabajo de diseño, revisión y fabricación en un único entorno. GstarCAD 365 amplía sus capacidades como centro de colaboración CAD en la nube, al permitir la revisión en línea, la realización de anotaciones directamente sobre el diseño y el intercambio seguro de documentos. Diseñado para equipos multidisciplinarios, ayuda a optimizar la comunicación, los procesos de aprobación y la gestión de planos durante todo el ciclo de vida del proyecto.

IA: transformación de los datos de diseño en inteligencia de ingeniería

La inteligencia artificial se integra en toda la nueva cartera de productos mediante una variedad de aplicaciones orientadas al flujo de trabajo.

AI Assistant incorpora la interacción en lenguaje natural a los flujos de trabajo de CAD. Diseñado para facilitar la generación de diseños, la automatización de tareas y el acceso al conocimiento de ingeniería, ayuda a transformar el CAD de una herramienta basada en comandos a un entorno de diseño más inteligente.

incorpora la interacción en lenguaje natural a los flujos de trabajo de CAD. Diseñado para facilitar la generación de diseños, la automatización de tareas y el acceso al conocimiento de ingeniería, ayuda a transformar el CAD de una herramienta basada en comandos a un entorno de diseño más inteligente. AI ScanToCAD convierte dibujos basados en imágenes en contenido CAD editable. Gracias a tecnologías de reconocimiento y reconstrucción vectorial impulsadas por IA, permite a las organizaciones digitalizar documentación heredada y transformar dibujos en formato ráster en activos DWG/DXF reutilizables.

convierte dibujos basados en imágenes en contenido CAD editable. Gracias a tecnologías de reconocimiento y reconstrucción vectorial impulsadas por IA, permite a las organizaciones digitalizar documentación heredada y transformar dibujos en formato ráster en activos DWG/DXF reutilizables. GstarRender amplía las capacidades de IA de la cartera de productos hacia la visualización y la comunicación de diseño. Diseñada para proyectos de arquitectura, diseño de interiores, paisajismo, planificación urbana y renovación, la plataforma apoya la generación de conceptos, el perfeccionamiento del diseño, la renderización de alta calidad, la edición inteligente y la creación de animaciones.

A medida que los sectores de diseño e ingeniería continúan su transición hacia flujos de trabajo basados en IA, conectados a la nube e impulsados por datos, Gstarsoft posiciona su nueva cartera de productos como un camino práctico hacia la transformación digital: una propuesta que combina CAD, BIM, soluciones en la nube y tecnologías de IA en un ecosistema abierto y conectado.

Acerca de Gstarsoft

Gstarsoft Co., Ltd., fundada en 2001, es un proveedor líder de software industrial enfocado en la investigación y el desarrollo (I+D). Con la misión de "centrarse en el cliente: hacer que el diseño sea más eficiente, la colaboración más fluida y el valor sostenible", la empresa está comprometida a convertirse en un proveedor de software industrial de clase mundial impulsado por la innovación de productos y ofrece una variedad completa de soluciones que incluyen CAD 2D, CAD 3D, BIM, CAD con IA y CAD basado en la nube. En la actualidad, los productos y servicios de Gstarsoft están presentes en más de 100 países, y su base de usuarios mundial acumulada supera los 100 millones.

FUENTE Gstarsoft