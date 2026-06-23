การออกแบบระบบอัจฉริยะสำหรับอนาคตแบบบูรณาการ: Gstarsoft เสริมความแข็งแกร่งให้กับระบบนิเวศ CAD+BIM+AI แบบเปิด
News provided byGstarsoft
23 Jun, 2026, 20:38 CST
ซีอาน ประเทศจีน และลียง ประเทศฝรั่งเศส, 23 มิถุนายน 2569 /PRNewswire/ -- Gstarsoft ผู้ให้บริการซอฟต์แวร์อุตสาหกรรม และโซลูชันการออกแบบดิจิทัลระดับโลกได้เปิดตัวพอร์ตโฟลิโอการออกแบบล่าสุดที่ครอบคลุมทั้ง CAD, BIM, โซลูชันระบบคลาวด์ และเทคโนโลยี AI ในวันนี้
การเปิดตัวครั้งนี้ได้แสดงให้เห็นถึงกลยุทธ์ของบริษัทในการบูรณาการเทคโนโลยี CAD/BIM ขีดความสามารถของระบบนิเวศแบบเปิด และโมเดล AI ที่มุ่งเน้นภาคอุตสาหกรรมเข้าสู่แพลตฟอร์มการออกแบบอัจฉริยะที่เป็นหนึ่งเดียว โดย Gstarsoft มุ่งมั่นที่จะช่วยให้องค์กรต่างๆ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ยกระดับการทำงานร่วมกัน และเร่งกระบวนการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลด้วยการผสานรวมขีดความสามารถอัจฉริยะไว้ในขั้นตอนการทำงานทางวิศวกรรม ตั้งแต่การจดจำแบบร่างและการช่วยออกแบบ ไปจนถึงการทำงานร่วมกัน และการส่งมอบโครงการ
แพลตฟอร์มการออกแบบอัจฉริยะแบบบูรณาการ
จุดเด่นสำคัญของการเปิดตัวคือสถาปัตยกรรมการออกแบบอัจฉริยะโฉมใหม่ของ Gstarsoft ซึ่งพัฒนาขึ้นบนสองชั้น อันได้แก่ เมทริกซ์ผลิตภัณฑ์ และชุดเอนจิ้นเทคโนโลยีหลัก
เมทริกซ์ผลิตภัณฑ์จะส่งมอบแพลตฟอร์มแบบบูรณาการสำหรับการทำงานร่วมกันและการจัดการการออกแบบ พร้อมรองรับขั้นตอนการทำงานแบบครบวงจรทั้งในงานวิศวกรรม การก่อสร้าง และการผลิต โดยครอบคลุมตั้งแต่ 2D CAD, 3D CAD, BIM, CAM, การทำงานร่วมกันบนระบบคลาวด์ และโซลูชันเฉพาะอุตสาหกรรม พร้อมทั้งผนวกขีดความสามารถด้าน AI ที่มุ่งเน้นทั้งระบบอัจฉริยะด้านข้อมูล และด้านการปฏิบัติงานเข้าไว้ด้วยกัน
บริษัทได้ใช้งานเอนจิ้นเทคโนโลยีหลัก 3 ประการเพื่อสนับสนุนพอร์ตโฟลิโอนี้อันได้แก่ เทคโนโลยีหลัก CAD/BIM ขีดความสามารถในการบูรณาการแบบเปิด และโมเดลอุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนด้วย AI โดยเอนจิ้นหลักเหล่านี้ได้ช่วยส่งมอบขีดความสามารถหลักที่สำคัญ ซึ่งช่วงส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการขยับขยายระบบนิเวศไปทั่วทั้งระบบ
เทคโนโลยีเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงวิวัฒนาการจากโซลูชัน CAD แบบแยกเดี่ยวไปสู่แพลตฟอร์มการออกแบบอัจฉริยะแบบครบวงจร เพื่อช่วยให้องค์กรต่างๆ สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน ลดอุปสรรคในการใช้งาน และเร่งการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบดิจิทัลได้
CAD + BIM: เชื่อมต่อขั้นตอนการออกแบบที่มีอยู่เข้ากับการส่งมอบตามแบบจำลอง
หัวใจหลักของพอร์ตโฟลิโอนี้คือสภาพแวดล้อมการออกแบบเชิงบูรณาการที่ครอบคลุมทั้ง 2D CAD, การออกแบบ 3D, BIM และขั้นตอนการทำงานที่มุ่งเน้นด้านการผลิต โซลูชันเหล่านี้จะทำงานร่วมกันเพื่อสนับสนุนขั้นตอนการทำงานที่เชื่อมโยงกันได้ดียิ่งขึ้น โดยครอบคลุมตั้งแต่งานออกแบบ การสร้างแบบจำลอง การประสานงาน และการผลิต
- GstarCAD 2027 เวอร์ชันล่าสุดมาพร้อมกับการปรับปรุงที่สำคัญในด้านเสถียรภาพ ประสิทธิภาพ และการใช้งาน โดยได้รับการอัปเกรดด้วยประสิทธิภาพการสร้างแบบร่างใหม่ที่เร็วขึ้น 7.6 เท่า ความเร็วในการเปิดไฟล์ที่เร็วขึ้น 2 เท่า และการปรับปรุงหน่วยความจำให้ดีขึ้นถึง 8 เท่า ซอฟต์แวร์ CAD นี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อรองรับสภาพแวดล้อมทางวิศวกรรมที่ต้องการความแม่นยำสูง โดยรองรับการทำงานร่วมกับแบบร่างขนาดใหญ่ พร้อมเสริมความแข็งแกร่งด้านข้อจำกัดพารามิเตอร์ และขยายความเข้ากันได้ให้ครอบคลุมทั้งระบบปฏิบัติการ และระบบนิเวศทางอุตสาหกรรมต่างๆ
- ในภาคการก่อสร้าง GstarBIM 2027 ได้รับการขยับขยายขีดความสามารถด้วยขั้นตอนการทำงานแบบบูรณาการด้านสถาปัตยกรรม, MEP และการออกแบบภายใน การแปลงข้อมูล 2D เป็น 3D ขั้นสูง การสร้างแบบจำลองจากกลุ่มจุด และการสร้างภาพเสมือนจริงด้วย AI นอกจากนี้ แพลตฟอร์มยังได้เพิ่มการรองรับมาตรฐานแบบเปิด ซึ่งรวมถึงการทำงานร่วมกันผ่านไฟล์รูปแบบ IFC อีกด้วย
- ส่วนเสริมที่สำคัญในพอร์ตโฟลิโอนี้คือ GstarCAM ซึ่งเป็นโซลูชันใหม่สำหรับการผลิตด้วยคอมพิวเตอร์ของ Gstarsoft โดย GstarCAM จะช่วยเชื่อมโยงข้อมูลทางวิศวกรรมเข้ากับกระบวนการผลิตในขั้นตอนถัดไปด้วยการขยายขอบเขตของขั้นตอนการทำงานดิจิทัลจากงานออกแบบและการสร้างแบบจำลอง ไปสู่ขั้นตอนการเตรียมการผลิต ซึ่งช่วยเสริมสร้างความต่อเนื่องระหว่างเจตนาในการออกแบบ และการดำเนินการผลิตให้ดียิ่งขึ้น
ระบบคลาวด์: เชื่อมต่อทีม ข้อมูล และขั้นตอนการทำงานตลอดวงจรการออกแบบ
พอร์ตโฟลิโอระบบคลาวด์ของ Gstarsoft ได้รับการออกแบบมาเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่การทำงานแบบไฮบริด
- GstarCAD Cloud มาพร้อมกับแพลตฟอร์ม 2D CAD บนระบบคลาวด์แบบเนทีฟ ซึ่งช่วยให้สามารถออกแบบผ่านเบราว์เซอร์ ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ และจัดการแบบร่างได้อย่างปลอดภัย โดยถูกพัฒนาขึ้นด้วยเทคโนโลยีหลัก และรองรับรูปแบบไฟล์เดียวกันกับ CAD ในเวอร์ชันเดสก์ท็อป ซึ่งจะช่วยให้ขั้นตอนการทำงานระหว่างระบบคลาวด์ และบนอุปกรณ์ดำเนินไปได้อย่างราบรื่นต่อเนื่อง
- Gstar3D Cloud มอบแพลตฟอร์มการทำงานร่วมกันบนระบบคลาวด์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI สำหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์และวิศวกรรม โดยโซลูชันนี้ได้ผสานการสร้างแบบจำลอง 3D ผ่านเบราว์เซอร์ การโต้ตอบอันชาญฉลาด และการจัดการข้อมูลแบบรวมศูนย์ พร้อมเชื่อมโยงขั้นตอนการออกแบบ การตรวจสอบ และการผลิตเข้าไว้ในสภาพแวดล้อมเดียว
- GstarCAD 365 ได้ขยายขีดความสามารถในฐานะศูนย์กลางการทำงาน CAD ร่วมกันบนระบบคลาวด์ พร้อมรองรับการตรวจสอบออนไลน์ การทำเครื่องหมายในจุดงาน และการแชร์เอกสารอย่างปลอดภัย ซึ่งออกแบบมาสำหรับทีมข้ามสายงาน โดยจะช่วยเพิ่มความคล่องตัวในการสื่อสาร กระบวนการอนุมัติ และการจัดการแบบร่างในตลอดวงจรชีวิตของโครงการ
AI: เปลี่ยนข้อมูลการออกแบบให้เป็นระบบอัจฉริยะทางวิศวกรรม
ปัญญาประดิษฐ์จะได้รับการบูรณาการไว้ทั่วทั้งพอร์ตโฟลิโอใหม่ผ่านแอปพลิเคชันที่รองรับขั้นตอนการทำงานหลากหลายรูปแบบ
- AI Assistant จะนำการโต้ตอบด้วยภาษาธรรมชาติเข้าสู่ขั้นตอนการทำงานของ CAD ซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อสนับสนุนการสร้างงานออกแบบ ระบบอัตโนมัติของงาน และการเข้าถึงความรู้ทางวิศวกรรมที่จะช่วยพลิกโฉม CAD จากเครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วยคำสั่งไปสู่สภาพแวดล้อมการออกแบบที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น
- AI ScanToCAD แปลงแบบร่างที่อยู่ในรูปแบบรูปภาพให้เป็นเนื้อหา CAD ที่แก้ไขได้ โดยใช้ประโยชน์จากการจดจำและการสร้างเวกเตอร์ใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อช่วยให้องค์กรสามารถแปลงเอกสารเก่าให้เป็นไฟล์ดิจิทัล และเปลี่ยนแบบร่างแบบราสเตอร์ให้กลายเป็นสินทรัพย์ DWG/DXF ที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้
- GstarRender ได้ขยับขยายขีดความสามารถด้าน AI ของพอร์ตโฟลิโอไปสู่การสร้างภาพเสมือนจริง และการสื่อสารด้านการออกแบบ แพลตฟอร์มนี้ออกแบบมาสำหรับงานสถาปัตยกรรม การออกแบบภายใน ภูมิทัศน์ การวางผังเมือง และโครงการปรับปรุง โดยรองรับการสร้างแนวคิด การปรับปรุงการออกแบบ การเรนเดอร์คุณภาพสูง การแก้ไขอัจฉริยะ และการสร้างแอนิเมชัน
Gstarsoft ได้วางตำแหน่งพอร์ตโฟลิโอใหม่นี้ให้เป็นเส้นทางที่ใช้งานได้จริงสู่การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล ซึ่งเป็นการผสมผสาน CAD, BIM, โซลูชันระบบคลาวด์ และเทคโนโลยี AI เข้าไว้ด้วยกันภายในระบบนิเวศแบบเปิดที่เชื่อมต่อถึงกัน ในขณะที่อุตสาหกรรมการออกแบบและวิศวกรรมยังคงเปลี่ยนผ่านสู่ขั้นตอนการทำงานที่ขับเคลื่อนด้วย AI การเชื่อมต่อระบบคลาวด์ และขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเป็นหลัก
เกี่ยวกับ Gstarsoft
Gstarsoft Co., Ltd. ก่อตั้งขึ้นในปี 2544 และเป็นผู้ให้บริการชั้นนำด้านซอฟต์แวร์อุตสาหกรรมที่มุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนา โดยบริษัทมีพันธกิจที่จะ "ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง เพื่อช่วยให้การออกแบบมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำงานร่วมกันได้ราบรื่นขึ้น และสร้างคุณค่าที่ยั่งยืน" ทั้งยังมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ให้บริการซอฟต์แวร์อุตสาหกรรมระดับโลกที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ผ่านการนำเสนอโซลูชันครบวงจร ซึ่งรวมถึง 2D CAD, 3D CAD, BIM และ CAD บนระบบคลาวด์ ในปัจจุบัน Gstarsoft ได้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ และให้บริการครอบคลุมกว่า 100 ประเทศ โดยมีฐานผู้ใช้งานทั่วโลกรวมกันมากกว่า 100 ล้านคน
SOURCE Gstarsoft
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