Kecerdasan Reka Bentuk untuk Masa Depan Bersepadu: Gstarsoft Perkukuh Ekosistem CAD+BIM+AI Terbuka

XI'AN, China dan LYON, Perancis, 24 Jun 2026 /PRNewswire/ -- Gstarsoft, penyedia global bagi perisian industri dan penyelesaian reka bentuk digital, hari ini memperkenalkan portfolio reka bentuk terkininya yang merangkumi CAD, BIM, penyelesaian awan dan teknologi AI.

Gstarsoft Intelligent Design Product Architecture diagram illustrating the company's integrated platform for design collaboration and management, featuring a product matrix with various software solutions and core technology engines including CAD/BIM capabilities, open integration, and AI-powered industry models

Pelancaran tersebut mencerminkan strategi syarikat untuk mengintegrasikan teknologi CAD/BIM, keupayaan ekosistem terbuka dan model AI berfokus industri ke dalam satu platform reka bentuk pintar berpadu. Dengan membenamkan keupayaan pintar ke dalam aliran kerja kejuruteraan — daripada pengecaman lukisan dan bantuan reka bentuk kepada kolaborasi serta penyampaian projek — Gstarsoft berhasrat untuk membantu organisasi meningkatkan produktiviti, memperkukuh kebolehoperasian dan mempercepat transformasi digital.

Platform Reka Bentuk Pintar Bersepadu

Sorotan utama daripada pelancaran berkenaan ialah seni bina reka bentuk pintar baharu Gstarsoft yang dibangunkan berasaskan dua lapisan: matriks produk dan satu set enjin teknologi teras.

Matriks produk tersebut menyediakan platform bersepadu untuk kolaborasi dan pengurusan reka bentuk, menyokong aliran kerja menyeluruh merentasi sektor kejuruteraan, pembinaan dan pembuatan. Ia merangkumi CAD 2D, CAD 3D, BIM, CAM, kolaborasi awan dan penyelesaian khusus industri, sambil menggabungkan keupayaan AI yang memberi tumpuan kepada kecerdasan data dan juga kecerdasan operasi.

Menyokong portfolio ini ialah tiga enjin teknologi teras: teknologi teras CAD/BIM, keupayaan integrasi terbuka dan model industri berkuasa AI. Enjin teras ini mendayakan keupayaan utama yang memperkasakan pembangunan produk dan pengembangan ekosistem dalam seluruh ekosistem.

Secara bersama, ia mewakili evolusi daripada penyelesaian CAD kendiri kepada platform reka bentuk pintar tindanan penuh yang membantu organisasi meningkatkan produktiviti, mengurangkan halangan penggunaan dan mempercepat transformasi digital.

CAD + BIM: Menghubungkan Aliran Kerja Reka Bentuk Sedia Ada dengan Penyampaian Berasaskan Model

Teras portfolio ini ialah persekitaran reka bentuk bersepadu yang merangkumi CAD 2D, reka bentuk 3D, BIM dan aliran kerja berorientasikan pembuatan. Secara bersama, penyelesaian ini menyokong aliran kerja yang lebih terhubung merangkumi reka bentuk, pemodelan, penyelarasan dan pengeluaran.

Keluaran terkini GstarCAD 2027 memberikan penambahbaikan yang ketara dalam aspek kestabilan, prestasi dan kebolehgunaan, ditingkatkan dengan kecekapan penjanaan semula lukisan 7.6x, penambahbaikan kelajuan terbuka 2x dan pengoptimuman memori 8x. Direka untuk persekitaran kejuruteraan yang mencabar, perisian CAD menyokong lukisan berskala besar, kekangan parametrik yang dipertingkat serta keserasian yang diperluas merentasi sistem pengendalian dan ekosistem industri.

memberikan penambahbaikan yang ketara dalam aspek kestabilan, prestasi dan kebolehgunaan, ditingkatkan dengan kecekapan penjanaan semula lukisan 7.6x, penambahbaikan kelajuan terbuka 2x dan pengoptimuman memori 8x. Direka untuk persekitaran kejuruteraan yang mencabar, perisian CAD menyokong lukisan berskala besar, kekangan parametrik yang dipertingkat serta keserasian yang diperluas merentasi sistem pengendalian dan ekosistem industri. Dalam sektor bangunan, GstarBIM 2027 memperluas keupayaannya dengan aliran kerja seni bina, MEP dan reka bentuk dalaman bersepadu, penukaran 2D-ke-3D termaju, pemodelan awan titik dan visualisasi berbantu AI. Platform ini juga memperkukuh sokongan terhadap piawaian terbuka termasuk kolaborasi berasaskan IFC.

memperluas keupayaannya dengan aliran kerja seni bina, MEP dan reka bentuk dalaman bersepadu, penukaran 2D-ke-3D termaju, pemodelan awan titik dan visualisasi berbantu AI. Platform ini juga memperkukuh sokongan terhadap piawaian terbuka termasuk kolaborasi berasaskan IFC. Satu penambahan yang utama ke dalam portfolio ini ialah GstarCAM, penyelesaian pembuatan berbantu komputer baharu daripada Gstarsoft. Dengan memperluas aliran kerja digital melangkaui reka bentuk dan pemodelan kepada persediaan pembuatan, GstarCAM membantu menghubungkan data kejuruteraan dengan proses pengeluaran hiliran, sekali gus mengukuhkan lagi kesinambungan antara niat reka bentuk dan pelaksanaan pembuatan.

Awan: Menghubungkan Pasukan, Data dan Aliran Kerja Sepanjang Kitaran Hayat Reka Bentuk

Portfolio awan Gstarsoft direka untuk menyokong peralihan hibrid.

GstarCAD Cloud memperkenalkan platform CAD 2D natif awan yang membolehkan reka bentuk berasaskan pelayar, kolaborasi masa nyata dan pengurusan lukisan yang selamat. Dibangunkan berasaskan teknologi teras dan format fail yang sama seperti CAD atas meja, ia menyokong kesinambungan aliran kerja yang lancar merentasi awan dan persekitaran setempat.

memperkenalkan platform CAD 2D natif awan yang membolehkan reka bentuk berasaskan pelayar, kolaborasi masa nyata dan pengurusan lukisan yang selamat. Dibangunkan berasaskan teknologi teras dan format fail yang sama seperti CAD atas meja, ia menyokong kesinambungan aliran kerja yang lancar merentasi awan dan persekitaran setempat. Gstar3D Cloud menyediakan platform kolaborasi awan berkuasa AI untuk reka bentuk produk dan kejuruteraan. Penyelesaian ini menggabungkan pemodelan 3D berasaskan pelayar, interaksi pintar dan pengurusan data berpadu, sambil menghubungkan aliran kerja reka bentuk, semakan dan pembuatan dalam satu persekitaran.

menyediakan platform kolaborasi awan berkuasa AI untuk reka bentuk produk dan kejuruteraan. Penyelesaian ini menggabungkan pemodelan 3D berasaskan pelayar, interaksi pintar dan pengurusan data berpadu, sambil menghubungkan aliran kerja reka bentuk, semakan dan pembuatan dalam satu persekitaran. GstarCAD 365 memperluas keupayaannya sebagai hab kolaborasi CAD awan, menyokong semakan dalam talian, penandaan terus pada kedudukan asal dan perkongsian dokumen yang selamat. Direka untuk pasukan rentas fungsi, ia membantu memperkemas komunikasi, proses kelulusan dan pengurusan lukisan sepanjang kitaran hayat projek.

AI: Mengubah Data Reka Bentuk Menjadi Kecerdasan Kejuruteraan

Kecerdasan buatan diintegrasikan dalam seluruh portfolio baharu melalui pelbagai aplikasi berorientasikan aliran kerja.

AI Assistant membawa interaksi bahasa semula jadi ke dalam aliran kerja CAD. Direka untuk menyokong penjanaan reka bentuk, automasi tugasan dan akses kepada pengetahuan kejuruteraan, ia membantu mengubah CAD daripada alat yang dipacu arahan kepada persekitaran reka bentuk yang lebih pintar.

membawa interaksi bahasa semula jadi ke dalam aliran kerja CAD. Direka untuk menyokong penjanaan reka bentuk, automasi tugasan dan akses kepada pengetahuan kejuruteraan, ia membantu mengubah CAD daripada alat yang dipacu arahan kepada persekitaran reka bentuk yang lebih pintar. AI ScanToCAD menukar lukisan berasaskan imej kepada kandungan CAD yang boleh disunting. Dengan memanfaatkan pengecaman berkuasa AI dan pembinaan semula vektor, ia membolehkan organisasi mendigitalkan dokumentasi legasi dan menukarkan lukisan raster kepada aset DWG/DXF yang boleh digunakan semula.

menukar lukisan berasaskan imej kepada kandungan CAD yang boleh disunting. Dengan memanfaatkan pengecaman berkuasa AI dan pembinaan semula vektor, ia membolehkan organisasi mendigitalkan dokumentasi legasi dan menukarkan lukisan raster kepada aset DWG/DXF yang boleh digunakan semula. GstarRender memperluas keupayaan AI portfolio ini ke dalam bidang visualisasi dan komunikasi reka bentuk. Direka untuk projek seni bina, reka bentuk dalaman, landskap, perancangan bandar dan projek pengubahsuaian, platform ini menyokong penjanaan konsep, penambahbaikan reka bentuk, pemaparan berkualiti tinggi, penyuntingan pintar dan penciptaan animasi.

Ketika industri reka bentuk dan kejuruteraan meneruskan peralihannya kepada aliran kerja berdaya AI, berhubung melalui awan dan dipacu data, Gstarsoft meletakkan portfolio baharunya sebagai laluan praktikal ke arah transformasi digital—yang menggabungkan teknologi CAD, BIM, penyelesaian awan dan AI dalam satu ekosistem yang terbuka dan terhubung.

Latar Belakang Gstarsoft

Gstarsoft Co., Ltd., yang ditubuhkan pada tahun 2001, ialah penyedia yang terkemuka bagi perisian industri berfokus penyelidikan dan pembangunan (R&D). Dengan misi untuk menjadi syarikat "berpusatkan pelanggan - menjadikan reka bentuk lebih cekap, kolaborasi lebih lancar dan nilai lestari," syarikat komited menjadi penyedia perisian industri bertaraf dunia yang dipacu inovasi produk, dengan menawarkan rangkaian penyelesaian lengkap termasuk CAD 2D, CAD 3D, BIM, CAD AI dan CAD berasaskan awan. Pada masa ini, produk dan perkhidmatan Gstarsoft meliputi lebih daripada 100 negara, dengan jumlah pengguna global terkumpul melebihi 100 juta orang.

SOURCE Gstarsoft