Inteligencia de diseño para un futuro integrado: Gstarsoft refuerza su ecosistema abierto CAD+BIM+IA

XI'AN, China y LYON, Francia, 24 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Gstarsoft, proveedor global de software industrial y soluciones de diseño digital, presentó hoy su cartera de diseño más reciente, que abarca CAD, BIM, soluciones en la nube y tecnologías de IA.

Gstarsoft Intelligent Design Product Architecture diagram illustrating the company's integrated platform for design collaboration and management, featuring a product matrix with various software solutions and core technology engines including CAD/BIM capabilities, open integration, and AI-powered industry models

Este lanzamiento refleja la estrategia de la compañía de integrar tecnologías CAD/BIM, capacidades de ecosistema abierto y modelos de IA específicos para la industria en una plataforma de diseño inteligente unificada. Al incorporar capacidades inteligentes en los flujos de trabajo de ingeniería —desde el reconocimiento de planos y la asistencia al diseño hasta la colaboración y la entrega de proyectos—, Gstarsoft busca ayudar a las organizaciones a mejorar la productividad, optimizar la interoperabilidad y acelerar la transformación digital.

Una plataforma de diseño inteligente integrada

Un aspecto clave del lanzamiento es la nueva arquitectura de diseño inteligente de Gstarsoft, construida en torno a dos capas: una matriz de productos y un conjunto de motores tecnológicos centrales.

La matriz de productos proporciona una plataforma integrada para la colaboración y la gestión del diseño, compatible con flujos de trabajo integrales en ingeniería, construcción y fabricación. Abarca CAD 2D, CAD 3D, BIM, CAM, colaboración en la nube y soluciones específicas para cada sector, incorporando capacidades de IA centradas en la inteligencia de datos y la inteligencia operativa.

Esta cartera se sustenta en tres motores tecnológicos principales: tecnologías centrales de CAD/BIM, capacidades de integración abierta y modelos sectoriales basados en IA. Estos motores permiten funcionalidades clave, impulsando el desarrollo de productos y la expansión del ecosistema en toda la plataforma.

En conjunto, representan una evolución de una solución CAD independiente a una plataforma de diseño inteligente integral, que ayuda a las organizaciones a mejorar la productividad, reducir las barreras de adopción y acelerar la transformación digital.

CAD + BIM: Conectando los flujos de trabajo de diseño existentes con la entrega basada en modelos

El núcleo de la cartera de soluciones es un entorno de diseño integrado que abarca CAD 2D, diseño 3D, BIM y flujos de trabajo orientados a la fabricación. En conjunto, estas soluciones permiten un flujo de trabajo más conectado que abarca el diseño, el modelado, la coordinación y la producción.

La última versión de GstarCAD 2027 ofrece mejoras significativas en estabilidad, rendimiento y usabilidad, con una eficiencia de regeneración de dibujos 7,6 veces mayor, una velocidad de apertura 2 veces superior y una optimización de memoria 8 veces mayor. Diseñado para entornos de ingeniería exigentes, este software CAD admite dibujos a gran escala, restricciones paramétricas mejoradas y una mayor compatibilidad con sistemas operativos y ecosistemas industriales.

ofrece mejoras significativas en estabilidad, rendimiento y usabilidad, con una eficiencia de regeneración de dibujos 7,6 veces mayor, una velocidad de apertura 2 veces superior y una optimización de memoria 8 veces mayor. Diseñado para entornos de ingeniería exigentes, este software CAD admite dibujos a gran escala, restricciones paramétricas mejoradas y una mayor compatibilidad con sistemas operativos y ecosistemas industriales. En el sector de la construcción, GstarBIM 2027 amplía sus capacidades con flujos de trabajo integrados para arquitectura, instalaciones mecánicas, eléctricas y de fontanería (MEP) y diseño de interiores, conversión avanzada de 2D a 3D, modelado de nubes de puntos y visualización asistida por IA. La plataforma también refuerza la compatibilidad con estándares abiertos, incluida la colaboración basada en IFC.

amplía sus capacidades con flujos de trabajo integrados para arquitectura, instalaciones mecánicas, eléctricas y de fontanería (MEP) y diseño de interiores, conversión avanzada de 2D a 3D, modelado de nubes de puntos y visualización asistida por IA. La plataforma también refuerza la compatibilidad con estándares abiertos, incluida la colaboración basada en IFC. Una importante incorporación a la cartera es GstarCAM, la nueva solución de fabricación asistida por ordenador de Gstarsoft. Al extender los flujos de trabajo digitales más allá del diseño y el modelado hasta la preparación para la fabricación, GstarCAM ayuda a conectar los datos de ingeniería con los procesos de producción posteriores, reforzando aún más la continuidad entre la intención del diseño y la ejecución de la fabricación.

Nube: Conectando equipos, datos y flujos de trabajo a lo largo del ciclo de vida del diseño

La cartera de soluciones en la nube de Gstarsoft está diseñada para respaldar una transición híbrida.

GstarCAD Cloud presenta una plataforma CAD 2D nativa de la nube que permite el diseño basado en navegador, la colaboración en tiempo real y la gestión segura de dibujos. Desarrollada sobre la misma tecnología central y formatos de archivo que el CAD de escritorio, admite una continuidad de flujo de trabajo sin interrupciones entre entornos locales y en la nube.

presenta una plataforma CAD 2D nativa de la nube que permite el diseño basado en navegador, la colaboración en tiempo real y la gestión segura de dibujos. Desarrollada sobre la misma tecnología central y formatos de archivo que el CAD de escritorio, admite una continuidad de flujo de trabajo sin interrupciones entre entornos locales y en la nube. Gstar3D Cloud ofrece una plataforma de colaboración en la nube impulsada por IA para el diseño y la ingeniería de productos. La solución combina modelado 3D basado en navegador, interacción inteligente y gestión unificada de datos, al tiempo que conecta los flujos de trabajo de diseño, revisión y fabricación dentro de un único entorno.

ofrece una plataforma de colaboración en la nube impulsada por IA para el diseño y la ingeniería de productos. La solución combina modelado 3D basado en navegador, interacción inteligente y gestión unificada de datos, al tiempo que conecta los flujos de trabajo de diseño, revisión y fabricación dentro de un único entorno. GstarCAD 365 amplía sus capacidades como centro de colaboración CAD en la nube, compatible con la revisión en línea, el marcado in situ y el intercambio seguro de documentos. Diseñado para equipos multifuncionales, ayuda a optimizar la comunicación, los procesos de aprobación y la gestión de planos a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto.

IA: Transformando los datos de diseño en inteligencia de ingeniería

La inteligencia artificial se integra en toda la nueva cartera de productos mediante diversas aplicaciones orientadas al flujo de trabajo.

AI Assistant integra la interacción en lenguaje natural en los flujos de trabajo CAD. Diseñado para facilitar la generación de diseños, la automatización de tareas y el acceso al conocimiento de ingeniería, ayuda a transformar CAD de una herramienta basada en comandos a un entorno de diseño más inteligente .

integra la interacción en lenguaje natural en los flujos de trabajo CAD. Diseñado para facilitar la generación de diseños, la automatización de tareas y el acceso al conocimiento de ingeniería, ayuda a transformar CAD de una herramienta basada en comandos a un entorno de diseño más inteligente AI ScanToCAD convierte dibujos basados en imágenes en contenido CAD editable. Gracias al reconocimiento y la reconstrucción vectorial mediante IA, permite a las organizaciones digitalizar documentación antigua y transformar dibujos rasterizados en archivos DWG/DXF reutilizables.

convierte dibujos basados en imágenes en contenido CAD editable. Gracias al reconocimiento y la reconstrucción vectorial mediante IA, permite a las organizaciones digitalizar documentación antigua y transformar dibujos rasterizados en archivos DWG/DXF reutilizables. GstarRender amplía las capacidades de IA de la cartera a la visualización y la comunicación del diseño. Diseñada para proyectos de arquitectura, diseño de interiores, paisajismo, planificación urbana y renovación, la plataforma admite la generación de conceptos, el perfeccionamiento del diseño, la renderización de alta calidad, la edición inteligente y la creación de animaciones.

A medida que las industrias del diseño y la ingeniería continúan su transición hacia flujos de trabajo basados en IA, conectados a la nube y orientados a los datos, Gstarsoft posiciona su nueva cartera como una vía práctica hacia la transformación digital, que combina CAD, BIM, soluciones en la nube y tecnologías de IA dentro de un ecosistema abierto y conectado.

Acerca de Gstarsoft

Gstarsoft Co., Ltd., fundada en 2001, es un proveedor líder de software industrial enfocado en I+D. Con la misión de centrarse en el cliente —haciendo que el diseño sea más eficiente, la colaboración más fluida y el valor sostenible—, la empresa se compromete a convertirse en un proveedor de software industrial de clase mundial, impulsado por la innovación de productos, que ofrece una gama completa de soluciones que incluyen CAD 2D, CAD 3D, BIM, CAD con IA y CAD en la nube. Actualmente, los productos y servicios de Gstarsoft abarcan más de 100 países, con una base de usuarios global acumulada que supera los 100 millones.