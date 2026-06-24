L'intelligence du design pour un avenir intégré : Gstarsoft renforce son écosystème ouvert CAO+BIM+IA

XI'AN, Chine et LYON, France, 24 juin 2026 /PRNewswire/ -- Gstarsoft, fournisseur mondial de logiciels industriels et de solutions de conception numérique, a dévoilé aujourd'hui sa toute dernière gamme de solutions de conception couvrant la CAO, le BIM, les solutions cloud et les technologies d'IA.

Gstarsoft Intelligent Design Product Architecture diagram illustrating the company's integrated platform for design collaboration and management, featuring a product matrix with various software solutions and core technology engines including CAD/BIM capabilities, open integration, and AI-powered industry models

Ce lancement s'inscrit dans la stratégie de l'entreprise visant à intégrer les technologies CAO/BIM, les capacités d'un écosystème ouvert et des modèles d'IA spécifiques à chaque secteur d'activité au sein d'une plateforme de conception intelligente unifiée. En intégrant des fonctionnalités intelligentes dans les processus d'ingénierie – de la reconnaissance des dessins techniques à l'assistance à la conception, en passant par la collaboration et la réalisation de projets –, Gstarsoft vise à aider les entreprises à améliorer leur productivité, à renforcer l'interopérabilité et à accélérer leur transformation numérique.

Une plateforme intégrée de conception intelligente

L'un des points forts de ce lancement est la nouvelle architecture de conception intelligente de Gstarsoft, articulée autour de deux niveaux : une matrice de produits et un ensemble de moteurs technologiques clés.

La matrice de produits offre une plateforme intégrée dédiée à la collaboration et à la gestion de la conception, prenant en charge les flux de travail de bout en bout dans les domaines de l'ingénierie, de la construction et de la fabrication. Elle couvre la CAO 2D, la CAO 3D, le BIM, la FAO, la collaboration dans le cloud et des solutions spécifiques à chaque secteur, tout en intégrant des fonctionnalités d'IA axées à la fois sur l'intelligence des données et l'intelligence opérationnelle.

Ce portefeuille s'appuie sur trois piliers technologiques fondamentaux : Technologies de base CAO/BIM, capacités d'intégration ouvertes et modèles sectoriels basés sur l'IA. Ces moteurs fondamentaux offrent des fonctionnalités essentielles qui favorisent le développement de produits et l'expansion de l'écosystème dans son ensemble.

Ensemble, elles marquent le passage d'une solution de CAO autonome à une plateforme de conception intelligente complète, aidant les entreprises à améliorer leur productivité, à réduire les obstacles à l'adoption et à accélérer leur transformation numérique.

CAO + BIM : Intégration des flux de travail de conception existants à la livraison basée sur des modèles

Au cœur de cette gamme se trouve un environnement de conception intégré couvrant la CAO 2D, la conception 3D, le BIM et les flux de travail axés sur la fabrication. Ensemble, ces solutions favorisent un flux de travail plus intégré, couvrant la conception, la modélisation, la coordination et la production.

La dernière version de GstarCAD 2027 , apporte des améliorations significatives en termes de stabilité, de performances et de convivialité, avec une efficacité de régénération des dessins multipliée par 7,6, une vitesse d'ouverture doublée et une optimisation de la mémoire multipliée par 8. Conçu pour les environnements d'ingénierie exigeants, ce logiciel de CAO prend en charge les dessins à grande échelle, offre des contraintes paramétriques améliorées et assure une compatibilité étendue avec les différents systèmes d'exploitation et écosystèmes industriels.

, apporte des améliorations significatives en termes de stabilité, de performances et de convivialité, avec une efficacité de régénération des dessins multipliée par 7,6, une vitesse d'ouverture doublée et une optimisation de la mémoire multipliée par 8. Conçu pour les environnements d'ingénierie exigeants, ce logiciel de CAO prend en charge les dessins à grande échelle, offre des contraintes paramétriques améliorées et assure une compatibilité étendue avec les différents systèmes d'exploitation et écosystèmes industriels. Dans le secteur du bâtiment, GstarBIM 2027 élargit ses fonctionnalités grâce à des flux de travail intégrés pour l'architecture, les installations techniques (MEP) et l'aménagement intérieur, à une conversion avancée de la 2D vers la 3D, à la modélisation à partir de nuages de points et à la visualisation assistée par l'IA. La plateforme renforce également la prise en charge des normes ouvertes, notamment la collaboration basée sur le format IFC.

élargit ses fonctionnalités grâce à des flux de travail intégrés pour l'architecture, les installations techniques (MEP) et l'aménagement intérieur, à une conversion avancée de la 2D vers la 3D, à la modélisation à partir de nuages de points et à la visualisation assistée par l'IA. La plateforme renforce également la prise en charge des normes ouvertes, notamment la collaboration basée sur le format IFC. L'un des ajouts majeurs à notre portefeuille est GstarCAM, la nouvelle solution de fabrication assistée par ordinateur de Gstarsoft. En étendant les flux de travail numériques au-delà de la conception et de la modélisation pour les intégrer à la préparation de la fabrication, GstarCAM permet de relier les données d'ingénierie aux processus de production en aval, renforçant ainsi la continuité entre l'intention de conception et l'exécution de la fabrication.

Cloud : Relier les équipes, les données et les flux de travail tout au long du cycle de vie de la conception

L'offre cloud de Gstarsoft est conçue pour accompagner la transition vers un modèle hybride.

GstarCAD Cloud présente une plateforme de CAO 2D basée sur le cloud qui permet la conception via un navigateur, la collaboration en temps réel et la gestion sécurisée des dessins. S'appuyant sur la même technologie de base et les mêmes formats de fichiers que les logiciels de CAO pour ordinateurs de bureau, il assure une continuité parfaite du flux de travail entre les environnements cloud et locaux.

présente une plateforme de CAO 2D basée sur le cloud qui permet la conception via un navigateur, la collaboration en temps réel et la gestion sécurisée des dessins. S'appuyant sur la même technologie de base et les mêmes formats de fichiers que les logiciels de CAO pour ordinateurs de bureau, il assure une continuité parfaite du flux de travail entre les environnements cloud et locaux. Gstar3D Cloud propose une plateforme de collaboration dans le cloud, optimisée par l'IA, dédiée à la conception et à l'ingénierie de produits. Cette solution associe la modélisation 3D via navigateur, l'interaction intelligente et la gestion unifiée des données, tout en reliant les flux de travail de conception, de révision et de fabrication au sein d'un environnement unique.

propose une plateforme de collaboration dans le cloud, optimisée par l'IA, dédiée à la conception et à l'ingénierie de produits. Cette solution associe la modélisation 3D via navigateur, l'interaction intelligente et la gestion unifiée des données, tout en reliant les flux de travail de conception, de révision et de fabrication au sein d'un environnement unique. GstarCAD 365 étend ses fonctionnalités en tant que plateforme collaborative de CAO dans le cloud, en prenant en charge la révision en ligne, l'annotation directe sur les fichiers et le partage sécurisé de documents. Conçu pour les équipes pluridisciplinaires, elle permet de rationaliser la communication, les processus de validation et la gestion des plans tout au long du cycle de vie du projet.

IA : Transformer les données de conception en informations techniques exploitables

L'intelligence artificielle est intégrée à l'ensemble de la nouvelle gamme de produits grâce à une série d'applications axées sur les flux de travail.

L'assistant IA intègre l'interaction en langage naturel dans les flux de travail de CAO. Conçue pour faciliter la génération de conceptions, l'automatisation des tâches et l'accès aux connaissances techniques, elle contribue à transformer la CAO, qui passe d'un outil basé sur des commandes à un environnement de conception plus intelligent.

intègre l'interaction en langage naturel dans les flux de travail de CAO. Conçue pour faciliter la génération de conceptions, l'automatisation des tâches et l'accès aux connaissances techniques, elle contribue à transformer la CAO, qui passe d'un outil basé sur des commandes à un environnement de conception plus intelligent. AI ScanToCAD convertit les dessins sous forme d'images en contenu CAO modifiable. Grâce à la reconnaissance et à la reconstruction vectorielle basées sur l'IA, cette solution permet aux entreprises de numériser leurs documents hérités et de transformer des dessins matriciels en fichiers DWG/DXF réutilisables.

convertit les dessins sous forme d'images en contenu CAO modifiable. Grâce à la reconnaissance et à la reconstruction vectorielle basées sur l'IA, cette solution permet aux entreprises de numériser leurs documents hérités et de transformer des dessins matriciels en fichiers DWG/DXF réutilisables. GstarRender étend les capacités de l'IA de la gamme de produits aux domaines de la visualisation et de la communication en matière de conception. Conçue pour les projets d'architecture, de design d'intérieur, d'aménagement paysager, d'urbanisme et de rénovation, cette plateforme facilite la conception de concepts, le peaufinage des designs, la création de rendus de haute qualité, l'édition intelligente et la création d'animations.

Alors que les secteurs de la conception et de l'ingénierie poursuivent leur transition vers des flux de travail basés sur l'IA, connectés au cloud et axés sur les données, Gstarsoft présente son nouveau portefeuille comme une voie concrète vers la transformation numérique, qui combine la CAO, le BIM, les solutions cloud et les technologies d'IA au sein d'un écosystème ouvert et connecté.

À propos de Gstarsoft

Fondée en 2001, la société Gstarsoft Co., Ltd. est un fournisseur de premier plan de logiciels industriels axés sur la recherche et le développement. Avec pour mission d'être « centrée sur le client – en rendant la conception plus efficace, la collaboration plus fluide et la valeur durable », l'entreprise s'engage à devenir un éditeur de logiciels industriels de classe mondiale, axé sur l'innovation produit, proposant une gamme complète de solutions comprenant la CAO 2D, la CAO 3D, le BIM, la CAO basée sur l'IA et la CAO dans le cloud. À l'heure actuelle, les produits et services de Gstarsoft sont présents dans plus de 100 pays, avec une base d'utilisateurs mondiale cumulée dépassant les 100 millions.