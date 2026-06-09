INVT apresenta estratégia "Smart + Net-Zero" e novo portfólio de produtos em evento global de lançamentos de 2026

Notícias fornecidas por

INVT

09 jun, 2026, 15:48 GMT

SUZHOU, China, 9 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- A INVT, uma das principais fornecedoras de soluções de automação industrial e energia, realizou com sucesso seu Lançamento Global de Estratégia e Novos Produtos 2026 sob o tema illuminated Voyage, Awakened Wisdom ("Jornada Iluminada, Sabedoria Desperta"). Durante o evento, a empresa apresentou sua nova missão e visão corporativas: liderar a indústria inteligente e moldar um futoro net zero. Introduziu também seu roteiro estratégico, delineando um caminho claro para o crescimento futuro.

Continue Reading
Lançamento global da estratégia e de novos produtos da INVT em 2026 (PRNewsfoto/INVT)
Lançamento global da estratégia e de novos produtos da INVT em 2026 (PRNewsfoto/INVT)

No centro desse roteiro está um único foco estratégico: "Smart + Net-Zero". Essa visão abrange os quatro principais setores de negócios da INVT ( Automação Industrial, Energia de Rede, PV e ESS e e-Mobility), apoiados por três recursos principais: tecnologias avançadas de produtos, operações globais eficientes e um ecossistema aberto de colaboração.

A conferência apresentou um portfólio abrangente de novos produtos e soluções desenvolvidos para atender às demandas industriais e energéticas em transformação.

Na Automação Industrial, a INVT apresentou o acionamento de alta velocidade com carbeto de silício e resfriamento líquido da série GD350-WSiC, o servoacionamento CA da série DA360, o inversor GD28 com alto grau de proteção IP66, a solução de irrigação inteligente para bomba d'água fotovoltaica e uma solução inteligente completa baseada em IA, da seleção de modelos à operação e manutenção.

Em Energia de Rede, a empresa lançou o UPS de nível megawatt da série RM, com eficiência de até 97,5%; o sistema de resfriamento DX multi-split com tubos de calor e levitação magnética, que melhora a eficiência energética em mais de 30%; e a solução modular integrada de data center com resfriamento a ar e líquido, que alcança PUE inferior a 1,2.

No setor de PV e ESS, a INVT apresentou seu gabinete de armazenamento de energia com resfriamento líquido de 150 kW, equipado com 10 canais MPPT e proteção AFCI de nível L4 para maior desempenho e segurança.

Para aplicações de e-Mobility, a empresa apresentou soluções inteligentes de controle de domínio e otimização de eficiência energética para veículos comerciais, apoiando a transição em curso para o transporte eletrificado.

Para apoiar a implementação da sua estratégia, a INVT estabeleceu um roteiro de desenvolvimento tecnológico em três etapas, com foco em atualizações de produtos, inovações disruptivas e tecnologias orientadas para o futuro. Ao mesmo tempo, a empresa continua a expandir sua presença global, com planos de fortalecer ainda mais sua rede mundial de P&D, cadeia de suprimentos, vendas e serviços, atendendo clientes em mais de 160 países e regiões.

A INVT também avança em uma estratégia de ecossistema global ao trabalhar com parceiros de tecnologia, canais, integração e serviços para impulsionar inovação, desenvolvimento de soluções e excelência na prestação de serviços. Com sua estratégia renovada, inovação contínua e ecossistema aberto, a INVT busca acelerar a digitalização, a adoção de sistemas inteligentes e a descarbonização da indústria e dos sistemas de energia em todo o mundo.

Para obter mais informações, acesse www.invt.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2995958/INVT_Global_Luanch_Event.jpg

FONTE INVT

Da mesma fonte

INVT fortalece sua presença no Brasil durante a FEIMEC 2026 e reforça compromisso com a modernização da indústria nacional.

A participação da INVT na FEIMEC 2026, em São Paulo, marcou um importante avanço na consolidação da empresa no mercado brasileiro de automação...
More Releases From This Source

Explorar

Utilities

Utilities

Computer & Electronics

Computer & Electronics

Green Technology

Green Technology

New Products & Services

New Products & Services

News Releases in Similar Topics