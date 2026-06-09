INVT apresenta estratégia "Smart + Net-Zero" e novo portfólio de produtos em evento global de lançamentos de 2026

SUZHOU, China, 9 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- A INVT, uma das principais fornecedoras de soluções de automação industrial e energia, realizou com sucesso seu Lançamento Global de Estratégia e Novos Produtos 2026 sob o tema illuminated Voyage, Awakened Wisdom ("Jornada Iluminada, Sabedoria Desperta"). Durante o evento, a empresa apresentou sua nova missão e visão corporativas: liderar a indústria inteligente e moldar um futoro net zero. Introduziu também seu roteiro estratégico, delineando um caminho claro para o crescimento futuro.

Lançamento global da estratégia e de novos produtos da INVT em 2026 (PRNewsfoto/INVT)

No centro desse roteiro está um único foco estratégico: "Smart + Net-Zero". Essa visão abrange os quatro principais setores de negócios da INVT ( Automação Industrial, Energia de Rede, PV e ESS e e-Mobility), apoiados por três recursos principais: tecnologias avançadas de produtos, operações globais eficientes e um ecossistema aberto de colaboração.

A conferência apresentou um portfólio abrangente de novos produtos e soluções desenvolvidos para atender às demandas industriais e energéticas em transformação.

Na Automação Industrial, a INVT apresentou o acionamento de alta velocidade com carbeto de silício e resfriamento líquido da série GD350-WSiC, o servoacionamento CA da série DA360, o inversor GD28 com alto grau de proteção IP66, a solução de irrigação inteligente para bomba d'água fotovoltaica e uma solução inteligente completa baseada em IA, da seleção de modelos à operação e manutenção.

Em Energia de Rede, a empresa lançou o UPS de nível megawatt da série RM, com eficiência de até 97,5%; o sistema de resfriamento DX multi-split com tubos de calor e levitação magnética, que melhora a eficiência energética em mais de 30%; e a solução modular integrada de data center com resfriamento a ar e líquido, que alcança PUE inferior a 1,2.

No setor de PV e ESS, a INVT apresentou seu gabinete de armazenamento de energia com resfriamento líquido de 150 kW, equipado com 10 canais MPPT e proteção AFCI de nível L4 para maior desempenho e segurança.

Para aplicações de e-Mobility, a empresa apresentou soluções inteligentes de controle de domínio e otimização de eficiência energética para veículos comerciais, apoiando a transição em curso para o transporte eletrificado.

Para apoiar a implementação da sua estratégia, a INVT estabeleceu um roteiro de desenvolvimento tecnológico em três etapas, com foco em atualizações de produtos, inovações disruptivas e tecnologias orientadas para o futuro. Ao mesmo tempo, a empresa continua a expandir sua presença global, com planos de fortalecer ainda mais sua rede mundial de P&D, cadeia de suprimentos, vendas e serviços, atendendo clientes em mais de 160 países e regiões.

A INVT também avança em uma estratégia de ecossistema global ao trabalhar com parceiros de tecnologia, canais, integração e serviços para impulsionar inovação, desenvolvimento de soluções e excelência na prestação de serviços. Com sua estratégia renovada, inovação contínua e ecossistema aberto, a INVT busca acelerar a digitalização, a adoção de sistemas inteligentes e a descarbonização da indústria e dos sistemas de energia em todo o mundo.

Para obter mais informações, acesse www.invt.com.

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FONTE INVT