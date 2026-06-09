INVT, 2026 글로벌 출시 행사에서 '스마트 + 넷제로' 전략 및 신규 제품 포트폴리오 공개

쑤저우, 중국 2026년 6월 9일 /PRNewswire/ -- 산업 자동화 및 에너지 솔루션 분야 선도 기업 INVT가 빛나는 여정, 깨어난 지혜(Illuminated Voyage, Awakened Wisdom)를 주제로 글로벌 전략과 신제품 론칭 2026(Global Strategy and New Product Launch 2026) 행사를 성황리에 개최했다. 행사에서 INVT는 스마트 산업을 선도하고 넷제로 미래를 만든다(Leading Smart Industry, Shaping Net-Zero Future)라는 새 기업 사명과 비전을 발표하고, 미래 성장을 위한 명확한 방향을 제시하는 전략 로드맵을 공개했다.

이번 로드맵의 핵심은 '스마트 + 넷제로(Smart + Net-Zero)'라는 단일 전략에 있다. 이 비전은 INVT의 4대 전략인 산업 자동화, 네트워크 전력, PV & ESS, E-모빌리티(E-Mobility) 전반에 적용되며, 첨단 제품 기술, 효율적인 글로벌 운영, 개방형 협업 생태계라는 핵심 역량 세 가지가 이를 뒷받침한다.

INVT Global Strategy and New Product Launch 2026 (PRNewsfoto/INVT)

이번 행사에서는 변화하는 산업 및 에너지 수요에 대응하기 위해 개발된 다양한 신규 제품과 솔루션이 공개됐다.

산업 자동화 부문에서는 GD350-WSiC 시리즈 액체 냉각 실리콘 카바이드(Silicon Carbide) 고속 드라이브, DA360 시리즈 AC 서보 드라이브, GD28 IP66 고보호 인버터, 태양광 워터펌프용 스마트 관개 솔루션, 그리고 모델 선정부터 운영 및 유지보수까지 지원하는 AI 기반 원스톱 지능형 솔루션을 선보였다.

네트워크 전력 부문에서는 최대 97.5% 효율을 자랑하는 RM 시리즈 메가와트급 UPS, 에너지 효율을 30% 이상 향상시키는 자기부상 열파이프(Maglev Heat-Pipe) 멀티 스플릿 DX 냉각 시스템, PUE(Power Usage Effectiveness)를 1.2 이하로 구현한 통합 공랭•수랭 모듈형 데이터센터 솔루션을 출시했다.

PV & ESS 부문에서는 MPPT 10 채널과 L4 수준 AFCI(아크 결함 차단기) 보호 기능을 갖춘 150kW 액체 냉각형 에너지저장 캐비닛을 공개해 성능과 안전성을 한층 강화했다.

전기 모빌리티 부문에서는 상용차용 지능형 도메인 제어 및 에너지 효율 최적화 솔루션을 선보이며 전동화 교통수단 전환을 지원하는 기술 역량을 소개했다.

INVT는 전략 실행을 뒷받침하기 위해 제품 업그레이드, 혁신 기술 돌파, 미래 지향 기술 개발에 초점을 맞춘 3단계 기술 개발 로드맵을 구축했다. 동시에 전 세계 연구개발(R&D), 공급망, 영업 및 서비스 네트워크를 지속적으로 확대해 160여 국가와 지역 고객에게 서비스를 제공할 계획이다.

INVT는 또 기술, 유통, 시스템 통합 및 서비스 파트너들과 협력하는 글로벌 생태계 전략을 적극 추진하며 혁신, 솔루션 개발, 서비스 경쟁력 강화를 도모하고 있다. 업그레이드된 전략, 지속적인 혁신, 개방형 생태계를 기반으로 INVT는 전 세계 산업 및 에너지 시스템의 디지털화, 지능화, 탈탄소화를 가속화한다는 목표를 제시했다.

자세한 내용은 www.invt.com에서 확인할 수 있다.

SOURCE INVT