INVT เปิดตัวกลยุทธ์ "Smart + Net-Zero" พร้อมทัพผลิตภัณฑ์ใหม่ในงานแถลงข่าวระดับโลกประจำปี 2569
News provided byINVT
08 Jun, 2026, 20:53 CST
ซูโจว, จีน, 8 มิถุนายน 2569 /PRNewswire/ -- INVT ผู้นำด้านการจัดหาโซลูชันพลังงานและระบบอัตโนมัติสำหรับภาคอุตสาหกรรม ประสบความสำเร็จอย่างงดงามในการจัดงานแถลงกลยุทธ์ระดับโลกและเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ประจำปี 2569 ภายใต้แนวคิด "illuminated Voyage, Awakened Wisdom" (เบิกเนตรแห่งปัญญา นำพาสู่เส้นทางแห่งแสงสว่าง) โดยภายในงานนี้ บริษัทฯ ได้ประกาศพันธกิจและวิสัยทัศน์ใหม่ขององค์กรอย่างเป็นทางการ คือ "Leading Smart Industry, Shaping Net-Zero Future" (ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอัจฉริยะ ร่วมสร้างอนาคตเน็ตซีโร่) พร้อมทั้งเผยโรดแมปเชิงกลยุทธ์ที่วางรากฐานไว้อย่างชัดเจนเพื่อขับเคลื่อนการเติบโตในอนาคต
หัวใจสำคัญของโรดแมปในครั้งนี้เน้นไปที่กลยุทธ์ "Smart + Net-Zero" ซึ่งครอบคลุม 4 กลุ่มธุรกิจหลักของ INVT ได้แก่ ระบบอัตโนมัติสำหรับอุตสาหกรรม พลังงานโครงข่าย พลังงานแสงอาทิตย์และระบบกักเก็บพลังงาน และเทคโนโลยีการขับเคลื่อนด้วยยานยนต์ไฟฟ้า โดยมีขีดความสามารถหลัก 3 ประการเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญ คือเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ที่ล้ำสมัย การดำเนินงานระดับโลกที่มีประสิทธิภาพ และระบบนิเวศความร่วมมือแบบเปิดกว้าง
ภายในงานยังได้มีการเปิดตัวทัพผลิตภัณฑ์และโซลูชันใหม่อย่างครบครัน ซึ่งออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการด้านอุตสาหกรรมและพลังงานที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่อง
ในส่วนของกลุ่มระบบอัตโนมัติสำหรับอุตสาหกรรมนั้น INVT ได้เปิดตัวไดรฟ์ความเร็วสูงซิลิคอนคาร์ไบด์ระบายความร้อนด้วยของเหลวรุ่น GD350-WSiC, เอซีเซอร์โวไดรฟ์รุ่น DA360, อินเวอร์เตอร์มาตรฐานการป้องกัน IP66 รุ่น GD28 พร้อมด้วยโซลูชันระบบชลประทานอัจฉริยะสำหรับปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ และโซลูชันอัจฉริยะแบบเบ็ดเสร็จที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งรองรับตั้งแต่ขั้นตอนการเลือกโมเดลผลิตภัณฑ์ไปจนถึงการใช้งานและบำรุงรักษา
สำหรับกลุ่มพลังงานโครงข่าย บริษัทฯ ได้เปิดตัวเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ระดับเมกะวัตต์ตระกูล RM Series ที่ให้อัตราประสิทธิภาพสูงถึง 97.5% พร้อมด้วยระบบทำความเย็น Maglev Heat-Pipe Multi-Split DX ซึ่งช่วยประหยัดพลังงานได้มากกว่า 30% รวมถึงโซลูชันศูนย์ข้อมูลแบบโมดูลาร์ที่ผสานระบบทำความเย็นด้วยลมและของเหลว ซึ่งให้ค่า PUE ไม่ถึง 1.2
ในส่วนของกลุ่มพลังงานแสงอาทิตย์และระบบกักเก็บพลังงาน INVT ได้เผยโฉมตู้กักเก็บพลังงานระบบระบายความร้อนด้วยของเหลวขนาด 150kW มาพร้อมช่อง MPPT จำนวน 10 ช่อง และระบบป้องกัน AFCI มาตรฐานระดับ L4 เพื่อยกระดับทั้งประสิทธิภาพและความปลอดภัย
ขณะที่ในกลุ่มเทคโนโลยีการขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า บริษัทฯ ได้นำเสนอโซลูชันควบคุมโดเมนอัจฉริยะและโซลูชันเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานสำหรับยานยนต์เพื่อการพาณิชย์ เพื่อร่วมขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคระบบขนส่งพลังงานไฟฟ้า
เพื่อรองรับการขับเคลื่อนกลยุทธ์ที่ว่านี้ ทาง INVT จึงได้วางโรดแมปพัฒนาเทคโนโลยีออกเป็น 3 ระยะ โดยมุ่งเน้นไปที่การยกระดับผลิตภัณฑ์ การสร้างสรรค์นวัตกรรมที่พลิกโฉมวงการ และการพัฒนาเทคโนโลยีแห่งอนาคต ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าขยายธุรกิจในระดับสากล โดยมีแผนที่จะเสริมความแข็งแกร่งให้กับเครือข่ายการวิจัยและพัฒนา (R&D) ซัพพลายเชน การขาย และการบริการทั่วโลก เพื่อให้พร้อมรองรับและให้บริการลูกค้าในกว่า 160 ประเทศและภูมิภาค
นอกจากนี้ INVT ยังเดินหน้ายกระดับกลยุทธ์ระบบนิเวศธุรกิจระดับโลก โดยผนึกกำลังร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับพันธมิตรทั้งด้านเทคโนโลยี ช่องทางการจัดจำหน่าย ผู้รวมระบบ และผู้ให้บริการ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนนวัตกรรม พัฒนาโซลูชัน และส่งมอบบริการที่เป็นเลิศ ทั้งนี้ INVT มุ่งหวังว่ากลยุทธ์ที่ได้รับการยกระดับ นวัตกรรมที่พัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง และระบบนิเวศแบบเปิดกว้างนี้ จะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการเร่งเปลี่ยนผ่านระบบอุตสาหกรรมและพลังงานทั่วโลกสู่ยุคดิจิทัล อัจฉริยะ และลดการปล่อยคาร์บอน
ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.invt.com
SOURCE INVT
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