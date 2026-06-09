INVT presenta la estrategia "Smart + Net-Zero" y la nueva cartera de productos en su evento de lanzamiento mundial de 2026

SUZHOU, China, 9 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- INVT, el proveedor líder de soluciones de automatización industrial y energía, celebró con éxito su Estrategia global y lanzamiento de nuevos productos 2026 con el tema "lluminated Voyage, Awakened Wisdom" (Viaje iluminado, sabiduría despierta). Durante el evento, la empresa presentó su nueva misión y visión corporativa: liderar el sector inteligente, definir futuro con cero emisiones netas y presentó su plan estratégico, que describe un camino claro para el crecimiento futuro.

Estrategia mundial y lanzamiento de nuevos productos 2026 de INVT (PRNewsfoto/INVT)

El eje central del plan es un único enfoque estratégico: "Smart + Net-Zero" (Inteligente y con cero emisiones netas). Esta visión abarca los cuatro sectores comerciales clave de INVT: automatización industrial, energía de red, energía fotovoltaica, sistemas de almacenamiento de energía y movilidad eléctrica, respaldados por tres capacidades principales: tecnologías avanzadas de productos, operaciones eficientes a nivel mundial y un ecosistema de colaboración abierto.

En la conferencia se mostraron una cartera completa de nuevos productos y soluciones diseñados para satisfacer las demandas industriales y energéticas en evolución.

En automatización industrial, INVT presentó la unidad de alta velocidad de carburo de silicio refrigerado por líquido de la serie GD350-WSiC, el servocontrolador de CA de la serie DA360, el inversor de alta protección GD28 IP66, la solución de riego inteligente para la bomba de agua de energía fotovoltaica y la solución inteligente integral impulsada por IA desde la selección del modelo hasta la operación y mantenimiento.

En energía de red, la empresa lanzó el sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) a nivel de megavatios de la serie RM, que ofrece una eficiencia de hasta el 97,5 %, el sistema de refrigeración multisplit con tubos de calor y levitación magnética DX, que mejora la eficiencia energética en más de un 30 % y la solución de centro de datos modular de refrigeración por aire y líquido integrada, que alcanza una eficacia de utilización de energía inferior a 1,2.

En el sector de energía fotovoltaica y sistemas de almacenamiento de energía, INVT presentó su gabinete de almacenamiento de energía refrigerado por líquido de 150 kW, con 10 canales de seguimiento del punto de máxima potencia y protección con interruptor de falla de arco eléctrico (MPPT y AFCI, por sus siglas en inglés, respectivamente) de nivel L4 para mejorar el rendimiento y la seguridad.

Para aplicaciones de movilidad eléctrica, la empresa presentó soluciones inteligentes de control de dominio y optimización de eficiencia energética para vehículos comerciales, lo que respalda la transición en curso hacia el transporte eléctrico.

Para apoyar la implementación de su estrategia, INVT trazó un plan de desarrollo de tecnología en tres etapas centrada en actualizaciones de productos, innovaciones de vanguardia y tecnologías orientadas al futuro. Al mismo tiempo, la empresa continúa ampliando su presencia a nivel mundial, con planes para fortalecer aún más su red mundial en investigación y desarrollo (I + D), cadena de suministro, ventas y servicios, que presta servicio a clientes en más de 160 países y regiones.

INVT está avanzando aún más en una estrategia de ecosistema mundial al trabajar con socios de tecnología, canales, integración y servicios para impulsar la innovación, el desarrollo de soluciones y la excelencia en el servicio. Mediante su estrategia mejorada, innovación continua y ecosistema abierto, INVT tiene como objetivo acelerar la digitalización, la inteligencia y la descarbonización del sector y los sistemas energéticos en todo el mundo.

Para más información, visite www.invt.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2995959/INVT_Global_Luanch_Event.jpg

FUENTE INVT