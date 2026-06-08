INVT dévoile sa stratégie « Smart + Net-Zero » et sa nouvelle gamme de produits à l'occasion de son événement mondial de lancement 2026

SUZHOU, Chine, 8 juin 2026 /PRNewswire/ -- INVT, fournisseur de référence de solutions d'automatisation industrielle et énergétiques, a dévoilé avec succès sa stratégie mondiale et sa nouvelle gamme de produits pour 2026 lors d'un événement placé sous le thème « Illuminated Voyage, Awakened Wisdom ». Au cours de cet événement, l'entreprise a présenté sa nouvelle mission et sa nouvelle vision « Leading Smart Industry, Shaping Net-Zero Future » (À la pointe de l'industrie intelligente, pour un avenir à zéro émission nette) et a présenté sa feuille de route stratégique, qui trace une voie claire pour sa croissance future.

INVT Global Strategy and New Product Launch 2026

Au cœur de cette feuille de route se trouve un axe stratégique unique : « Smart + Net-Zero ». Cette vision s'étend aux quatre secteurs d'activité clés d'INVT, à savoir l'automatisation industrielle, l'alimentation électrique des réseaux, le photovoltaïque et les systèmes de stockage d'énergie, ainsi que la mobilité électrique, soutenus par des technologies de produits avancées, des opérations mondiales efficaces et un écosystème collaboratif ouvert.

Lors de la conférence, une offre complète de nouveaux produits et solutions conçus pour répondre à l'évolution de la demande dans les domaines de l'industrie et de l'énergie a été présentée.

Dans le domaine de l'automatisation industrielle, INVT a présenté la série GD350-WSiC de variateurs haute vitesse à refroidissement liquide au carbure de silicium, le servovariateur AC de la série DA360, le variateur haute protection IP66 de la série GD28, la solution d'irrigation intelligente pour pompe à eau photovoltaïque et la solution intelligente clé en main pilotée par l'IA, de la sélection du modèle à l'exploitation et à la maintenance.

En ce qui concerne l'alimentation réseau, la société a lancé l'onduleur de niveau mégawatt de la série RM, qui assure un rendement pouvant atteindre 97,5 %, le système de refroidissement DX multi-split à caloducs Maglev, qui améliore l'efficacité énergétique de plus de 30 %, et la solution de centre de données modulaire à refroidissement intégré par air et par liquide, qui permet d'obtenir un indice de performance énergétique inférieur à 1,2.

Dans le secteur du photovoltaïque et des systèmes de stockage d'énergie, INVT a dévoilé son armoire de stockage d'énergie de 150 kW à refroidissement liquide, dotée de 10 canaux MPPT et d'une protection AFCI de niveau L4 pour des performances et une sécurité accrues.

Pour les applications d'e-mobilité, la société a présenté des solutions intelligentes de contrôle de domaine et d'optimisation de l'efficacité énergétique destinées aux véhicules commerciaux, afin de soutenir la transition en cours vers les transports électrifiés.

Pour soutenir la mise en œuvre de sa stratégie, INVT a établi une feuille de route technologique en trois étapes, axée sur la mise à niveau des produits, les innovations de pointe et les technologies tournées vers l'avenir. Dans le même temps, l'entreprise continue d'étendre son empreinte mondiale, en prévoyant de renforcer encore son réseau mondial de R&D, de chaîne d'approvisionnement, de vente et d'assistance, desservant des clients dans plus de 160 pays et régions.

INVT poursuit sa stratégie d'écosystème mondial en travaillant avec des partenaires technologiques, de distribution, d'intégration et de services pour stimuler l'innovation, le développement de solutions et l'excellence opérationnelle. Grâce à sa stratégie renforcée, à ses efforts constants en matière d'innovation et à son écosystème ouvert, INVT vise à accélérer la numérisation, l'intelligence et la décarbonisation de l'industrie et des systèmes énergétiques dans le monde entier.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.invt.com.

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