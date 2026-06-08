-INVT presenta su estrategia "Inteligente + Cero Emisiones Netas" y su nueva cartera de productos en el evento de lanzamiento global de 2026

SUZHOU, China, 8 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- INVT, proveedor líder de soluciones de automatización industrial y energía, celebró con éxito su Estrategia Global y el Lanzamiento de Nuevos Productos 2026 bajo el lema Viaje iluminado, sabiduría despierta. Durante el evento, la compañía presentó su nueva misión y visión corporativas: Liderar la industria inteligente, dar forma a un futuro con cero emisiones netas, e introdujo su hoja de ruta estratégica, que traza un camino claro para el crecimiento futuro.

INVT Global Strategy and New Product Launch 2026

En el centro de la hoja de ruta se encuentra un único enfoque estratégico: "Inteligente + Cero Emisiones Netas". Esta visión abarca los cuatro sectores clave de negocio de INVT: Automatización Industrial, Energía en Red, Energía Fotovoltaica y Sistemas de Almacenamiento de Energía (PV & ESS), y Movilidad Eléctrica, respaldada por tres capacidades fundamentales: tecnologías de producto avanzadas, operaciones globales eficientes y un ecosistema colaborativo abierto.

La conferencia presentó una cartera integral de nuevos productos y soluciones diseñados para satisfacer las demandas industriales y energéticas en constante evolución.

En Automatización Industrial, INVT presentó el variador de alta velocidad de carburo de silicio refrigerado por líquido de la serie GD350-WSiC, el servovariador de CA de la serie DA360, el inversor de alta protección GD28 IP66, la solución de riego inteligente para bombas de agua fotovoltaicas y una solución inteligente integral basada en IA, desde la selección del modelo hasta la operación y el mantenimiento.

En el sector de la alimentación de red, la empresa lanzó el UPS RM Series de megavatios, con una eficiencia de hasta el 97,5%; el sistema de refrigeración DX multisplit con tubos de calor Maglev, que mejora la eficiencia energética en más del 30%; y la Solución Modular para Centros de Datos integrada de refrigeración por aire y líquido, con un PUE inferior a 1,2.

En el sector fotovoltaico y de almacenamiento de energía, INVT presentó su armario de almacenamiento de energía refrigerado por líquido de 150 kW, con 10 canales MPPT y protección AFCI de nivel L4 para un rendimiento y seguridad superiores.

Para aplicaciones de movilidad eléctrica, la empresa presentó soluciones de control inteligente de dominio y optimización de la eficiencia energética para vehículos comerciales, apoyando la transición hacia el transporte electrificado.

Para respaldar la implementación de su estrategia, INVT ha establecido una hoja de ruta de desarrollo tecnológico en tres etapas, centrada en mejoras de productos, innovaciones disruptivas y tecnologías orientadas al futuro. Al mismo tiempo, la compañía continúa expandiendo su presencia global, con planes para fortalecer aún más su red mundial de I+D, cadena de suministro, ventas y servicio, atendiendo a clientes en más de 160 países y regiones.

INVT impulsa una estrategia de ecosistema global mediante la colaboración con socios tecnológicos, de canal, de integración y de servicio para fomentar la innovación, el desarrollo de soluciones y la excelencia en el servicio. A través de su estrategia mejorada, la innovación continua y un ecosistema abierto, INVT busca acelerar la digitalización, la inteligencia y la descarbonización de los sistemas industriales y energéticos en todo el mundo.

Para más información, visite www.invt.com.

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