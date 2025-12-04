Jane Street lidera a rodada de financiamento série A de US$ 105 milhões da Antithesis para tornar o teste de simulação determinística o novo padrão

Um investimento exclusivo da gigante do trading quantitativo sinaliza uma mudança na forma como os sistemas complexos serão testados.

TYSONS CORNER, Virgínia, 4 de dezembro de 2025 /PRNewswire/ -- A Antithesis anunciou hoje uma rodada série A de US$ 105 milhões liderada por Jane Street, a empresa global de trading quantitativo baseada em tecnologia conhecida por construir alguns dos sistemas de software mais avançados do mundo. O investimento destaca a emergência da Antithesis como infraestrutura crítica para empresas que operam sistemas complexos e distribuídos. Jane Street é tanto uma investidora quanto uma cliente Antithesis.

Investidores adicionais incluem Amplify Venture Partners, Spark Capital, Tamarack Global, First In Ventures, Teamworthy Ventures, Hyperion Capital e indivíduos, incluindo Patrick Collison, Dwarkesh Patel e Sholto Douglas, ao lado de outros investidores novos e recorrentes. O capital será usado para acelerar a inovação de produtos da Antithesis e escalar suas operações de entrada no mercado na América do Norte, Europa e Ásia.

Os sistemas de software se tornaram mais complexos e, à medida que a IA acelera o volume de código produzido, os testes tradicionais não conseguem acompanhar. Atualmente, a maioria das organizações ainda depende de testes baseados em exemplos (sejam escritos por engenheiros ou por IA). Esses métodos detectam problemas superficiais, mas não conseguem expor de forma confiável os comportamentos profundos e emergentes que causam quedas, corrupção de dados e falhas em cascata do sistema.

A Antithesis substitui isso por testes de simulação determinística: executar uma simulação totalmente automatizada e massivamente paralela do sistema validado, comprimindo meses de comportamento de produção em horas. A plataforma explora casos de ponta, injeta falhas comuns, valida a correção e reproduz perfeitamente qualquer falha para que os engenheiros possam corrigir problemas com velocidade e confiança sem precedentes.

"O software agora sustenta tudo, e à medida que os sistemas se tornam mais complexos e distribuídos, o mundo precisa de um novo modelo de teste que garanta a correção", disse Will Wilson, CEO da Antithesis. "Com esse financiamento, estamos expandindo a infraestrutura que torna a confiabilidade não apenas alcançável, mas esperada, assim como esperamos que semáforos funcionem sempre. Nossos clientes já estão provando que sistemas validados deterministicamente entregam mais rápido, sem quebrar, e conquistam uma confiança mais profunda."

"A Jane Street administra alguns dos sistemas distribuídos mais exigentes do mundo, e a Antithesis nos ajudou a descobrir problemas que nenhum outro método de teste conseguiu encontrar", disse Doug Patti, engenheiro da Jane Street. "Temos um padrão muito alto para a tecnologia em que dependemos, e um padrão ainda mais alto para as empresas em que escolhemos investir. Embora liderar uma rodada inicial seja raro para nós, Antithesis está anos à frente e acreditamos que testes de simulação determinística se tornarão fundamentais em diversos setores."

Impacto do cliente em finanças, IA, blockchain e infraestrutura de dados

A Antithesis já é usada por organizações cujos sistemas não podem falhar:

Jane Street depende da Antithesis para validar sistemas distribuídos complexos e críticos para a operação de seus negócio global de trading.

O Ethereum usou a Antithesis para simular sua rede global sob condições extremas antes da fusão, revelando questões críticas que poderiam ter colocado em risco a histórica transição para o Proof-of-Stake.

O MongoDB usa a Antithesis para testar rigorosamente os principais componentes de sua plataforma de banco de dados, ajudando os engenheiros a detectar problemas sutis antes que eles atinjam os clientes.

Esses exemplos refletem uma base de clientes em rápida expansão em finanças, plataformas de infraestrutura e organizações que criam sistemas avançados de IA. A Antithesis aumentou a receita em mais de 12 vezes nos últimos dois anos e continua crescendo rapidamente.

Uso dos recursos

Com o novo financiamento, a Antithesis irá:

Expandir as equipes de engenharia para fortalecer seu mecanismo de simulação determinista

Avançar na inteligência e autonomia da plataforma

Construir uma organização de vendas e marketing de classe mundial

Escalar as operações da GTM na América do Norte, Europa e Ásia

Aprofundar a disponibilidade por meio de canais em nuvem, incluindo o AWS Marketplace

Sobre a Antithesis

A Antithesis é uma maneira fundamentalmente nova de validar que o software funciona corretamente antes de ser lançado. Conduz uma simulação totalmente determinística e massivamente paralela que testa anos de produção no mundo real em poucas horas. A Antithesis explora de forma inteligente os cantos mais distantes da sua base de código, injetando estrategicamente falhas comuns para garantir que o sistema sempre se comporte como pretendido. A plataforma reproduz perfeitamente qualquer bug encontrado em seu ambiente exclusivo para depuração rápida. A empresa está sediada no norte da Virgínia, foi fundada em 2018 e lançada de forma furtiva em 2024. Para mais informações, acesse https://antithesis.com/ .

Sobre a Jane Street

A Jane Street é uma empresa global de negociação e investimento voltada para a tecnologia. Fundada em 2000, a empresa traz uma abordagem orientada para a pesquisa e experiência quantitativa para mercados em todo o mundo, com mais de 3.000 funcionários em escritórios em Nova York, Londres, Hong Kong, Singapura e Amsterdã. Para mais informações, acesse www.janestreet.com .

