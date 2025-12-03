Jane Street dirige la série A de 105 millions de dollars d'Antithesis en faisant des tests de simulation déterministes pour tester la nouvelle norme

Un investissement unique du géant de la négociation quantique marque un changement dans la manière dont les systèmes complexes seront testés.

TYSONS CORNER, Va., 3 décembre 2025 /PRNewswire/ -- Antithesis a annoncé aujourd'hui une levée de fonds de 105 millions de dollars de série A, menée par Jane Street, la société mondiale de trading quantitatif orientée technologie, connue pour avoir construit certains des systèmes logiciels les plus avancés au monde. L'investissement souligne l'émergence d'Antithesis en tant qu'infrastructure critique pour les entreprises exploitant des systèmes complexes et distribués. Jane Street est à la fois un investisseur et un client d'Antithesis.

Parmi les autres investisseurs figurent Amplify Venture Partners, Spark Capital, Tamarack Global, First In Ventures, Teamworthy Ventures, Hyperion Capital, ainsi que des particuliers tels que Patrick Collison, Dwarkesh Patel et Sholto Douglas, aux côtés d'autres investisseurs, nouveaux et anciens. Le capital sera utilisé pour accélérer l'innovation des produits d'Antithesis et développer ses opérations de commercialisation en Amérique du Nord, en Europe et en Asie.

Les systèmes logiciels sont devenus plus complexes et, à mesure que l'IA accélère le volume de code produit, les tests traditionnels n'arrivent plus à suivre le rythme. Aujourd'hui, la plupart des entreprises dépendent encore de tests basés sur des exemples (qu'ils soient rédigés par des ingénieurs ou par l'IA). Ces méthodes permettent de détecter les problèmes de surface, mais ne peuvent pas mettre en évidence de manière fiable les comportements profonds et émergents à l'origine des pannes, de la corruption des données et des défaillances en cascade des systèmes.

Antithesis s'y substitue grâce à des tests de simulation déterministes : l'exécution d'une simulation entièrement automatisée et massivement parallèle du système en cours de validation, qui comprime des mois de comportement de production en quelques heures. La plateforme explore les cas limites, injecte des défauts courants, valide l'exactitude et reproduit parfaitement toute défaillance afin que les ingénieurs puissent résoudre les problèmes avec une rapidité et une confiance sans précédent.

"Aujourd'hui, tout repose sur les logiciels, et comme les systèmes deviennent de plus en plus complexes et distribués, le monde a besoin d'un nouveau modèle de test qui garantisse l'exactitude", a déclaré Will Wilson, CEO d'Antithesis. "Grâce à ce financement, nous développons l'infrastructure qui rend la fiabilité non seulement réalisable, mais attendue, tout comme nous attendons des feux de circulation qu'ils fonctionnent à chaque fois. Nos clients prouvent déjà que les systèmes validés de manière déterministe sont livrés plus rapidement, sans rupture, et qu'ils génèrent davantage de confiance".

"Jane Street gère certains des systèmes distribués les plus exigeants au monde, et Antithesis nous a aidés à découvrir des problèmes qu'aucune autre méthode de test n'aurait pu déceler", a déclaré Doug Patti, ingénieur chez Jane Street. "Nous plaçons la barre très haut en ce qui concerne la technologie dont nous dépendons, et encore plus haut en ce qui concerne les entreprises dans lesquelles nous choisissons d'investir. Bien qu'il soit rare que nous menions un premier tour de table, Antithesis a des années d'avance, et nous pensons que les tests de simulation déterministes deviendront essentiels dans tous les secteurs.

Impact sur le client dans les secteurs de la finance, de l'IA, de la blockchain et de l'infrastructure des données

Antithesis est déjà utilisé par des entreprises dont les systèmes ne peuvent pas tomber en panne :

Jane Street fait appel à Antithesis pour valider des systèmes distribués complexes essentiels au fonctionnement de ses activités commerciales mondiales.

Ethereum a utilisé Antithesis pour simuler son réseau mondial dans des conditions extrêmes avant la mise à jour The Merge, révélant ainsi des problèmes critiques qui auraient pu compromettre la transition historique de la preuve d'enjeu.

MongoDB utilise Antithesis pour tester rigoureusement les principaux composants de sa plateforme de base de données, ce qui aide les ingénieurs à détecter les problèmes subtils avant qu'ils ne touchent les clients.

Ces exemples indiquent une base de clients en pleine expansion dans le domaine de la finance, des plateformes d'infrastructure et des entreprises construisant des systèmes d'IA avancés. Antithesis a multiplié son chiffre d'affaires par plus de 12 au cours des deux dernières années et continue à se développer rapidement.

Utilisation du produit

Avec le nouveau financement, Antithesis va :

Développer les équipes d'ingénieurs pour renforcer son moteur de simulation déterministe

Faire progresser l'intelligence et l'autonomie des plateformes

Mettre en place une organisation de vente et de marketing de classe mondiale

Développer les opérations GTM en Amérique du Nord, en Europe et en Asie

Accroître la disponibilité par le biais de canaux dans le cloud, notamment AWS Marketplace

À propos d'Antithesis

Antithesis est une toute nouvelle méthode permettant de valider le bon fonctionnement d'un logiciel avant sa mise sur le marché. Elle effectue une simulation entièrement déterministe et massivement parallèle qui permet de tester en quelques heures des années de production dans le monde réel. Antithesis explore intelligemment les coins les plus reculés de votre base de code, en injectant stratégiquement des fautes courantes pour s'assurer que le système se comporte toujours comme prévu. La plateforme reproduit parfaitement les bogues qu'elle détecte dans son environnement unique pour effectuer un débogage rapide. L'entreprise, fondée en 2018, est basée à Northern Virginia et s'est faite connaître en 2024. Pour plus d'informations, consultez le site https://antithesis.com/ .

À propos de Jane Street

Jane Street est une société mondiale de commerce et d'investissement orientée technologie. Fondée en 2000, la société offre une approche orientée vers la recherche et une expertise quantitative aux marchés du monde entier, grâce à plus de 3 000 employés dans ses bureaux de New York, Londres, Hong Kong, Singapour et Amsterdam. Pour plus d'informations, consultez le site www.janestreet.com .

