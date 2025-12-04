Jane Street 領投 Antithesis 1.05 億美元 A 輪融資，確立「確定性模擬測試」為新標準

量化交易巨頭的獨特注資，標誌著複雜系統測試方式的轉變。

弗吉尼亞州泰森斯角2025年12月4日 /美通社/ -- Antithesis 今日宣佈完成由 Jane Street 領投的 1.05 億美元 A 輪融資。Jane Street 是一間以構建全球最先進軟件系統而聞名的全球科技驅動型量化交易公司。本次投資凸顯了 Antithesis 正崛起成為企業運作複雜分佈式系統的關鍵基礎設施。Jane Street 既是 Antithesis 的投資者，亦是其客戶。

其他投資者包括 Amplify Venture Partners、Spark Capital、Tamarack Global、First In Ventures、Teamworthy Ventures、Hyperion Capital，以及包括 Patrick Collison、Dwarkesh Patel 和 Sholto Douglas 在內的個人投資者，連同其他新舊投資者。資金將用於加速 Antithesis 的產品創新，並擴大其在北美、歐洲及亞洲的市場拓展業務。

軟件系統日趨複雜，隨著人工智能（AI）加速代碼生成的數量，傳統測試已無法跟上步伐。現今大多數機構仍依賴「基於實例的測試」（無論是由工程師還是 AI 編寫）。這些方法只能捕捉表面問題，無法可靠地揭示導致停機、數據損壞及連鎖系統故障的深層突發行為。

Antithesis 以「確定性模擬測試」取而代之：運行一個全自動、大規模並行的模擬系統進行驗證，將數月的生產行為壓縮至數小時內完成。該平台探索邊緣情況、注入常見故障、驗證正確性，並完美重現任何故障，讓工程師能以前所未有的速度和信心修復問題。

「軟件現已支撐一切。隨著系統變得越發複雜和分散，世界需要一種能保證正確性的新測試模式。」Antithesis 行政總裁 Will Wilson 表示。「有了這筆資金，我們將擴展相關基礎設施，使可靠性不僅可以實現，更成為理所當然，就像我們期望交通燈每次都能正常運作一樣。我們的客戶已證明，經確定性驗證的系統發佈更快、不會崩潰，並贏得更深層的信任。」

「Jane Street 運作著全球要求最嚴苛的分佈式系統，Antithesis 幫助我們發現了其他測試方法無法找到的問題。」Jane Street 工程師 Doug Patti 表示。「我們對所依賴的技術有極高標準，對選擇投資的公司標準更高。雖然我們很少領投早期融資，但 Antithesis 的技術領先多年，我們相信確定性模擬測試將成為各行各業的基石。」

橫跨金融、AI、區塊鏈及數據基建的客戶影響力

Antithesis 已被系統絕不能出錯的機構使用：

Jane Street 依靠 Antithesis 驗證其全球交易業務運作至關重要的複雜分佈式系統。

以太坊在合併前使用 Antithesis 在極端條件下模擬其全球網絡，發現了可能危及這歷史性權益證明轉型的關鍵問題。

MongoDB 使用 Antithesis 嚴格測試其數據庫平台的核心組件，協助工程師在產品到達客戶手中前捕捉微細問題。

這些例子反映了其客戶群正迅速擴展至金融、基礎設施平台及構建先進 AI 系統的機構。過去兩年，Antithesis 的收入增長超過 12 倍，並持續快速增長。

資金用途

藉著新一輪資金，Antithesis 將：

擴大工程團隊以加強其確定性模擬引擎

提升平台智能與自主性

建立世界級的銷售及營銷組織

擴展北美、歐洲及亞洲的市場拓展業務

透過包括 AWS Marketplace 在內的雲端渠道加深產品可用性

Antithesis 簡介

Antithesis 是一種從根本上驗證軟件在發佈前運作正確的新方法。它進行全確定性、大規模並行的模擬，在數小時內測試相當於數年的真實生產環境運作。Antithesis 智能地探索代碼庫的深處，策略性地注入常見故障，以確保系統始終按預期運行。該平台能在其獨一無二的環境中完美重現發現的任何錯誤，以便快速除錯。公司總部位於北弗吉尼亞州，成立於 2018 年，並於 2024 年脫離隱形模式正式面世。更多資訊請瀏覽： https://antithesis.com/ 。

Jane Street 簡介

Jane Street 是一間全球科技驅動的交易及投資公司。公司成立於 2000 年，將研究驅動的方法與量化專業知識帶入全球市場，在紐約、倫敦、香港、新加坡及阿姆斯特丹設有辦事處，擁有超過 3,000 名員工。更多資訊請瀏覽： www.janestreet.com 。

