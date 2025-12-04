Jane Street führt die 105 Millionen Dollar schwere Serie A von Antithesis an, um deterministische Simulationstests zum neuen Standard zu machen

Eine einzigartige Investition des Quantenhandelsriesen signalisiert einen Wandel in der Art und Weise, wie komplexe Systeme getestet werden.

TYSONS CORNER, Virginia, 4. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Antithesis gab heute eine Serie-A-Runde in Höhe von 105 Millionen US-Dollar unter der Leitung von Jane Street bekannt, dem globalen technologiegetriebenen quantitativen Handelsunternehmen, das für den Aufbau einiger der weltweit fortschrittlichsten Softwaresysteme bekannt ist. Die Investition unterstreicht die Bedeutung von Antithesis als kritische Infrastruktur für Unternehmen, die komplexe, verteilte Systeme betreiben. Jane Street ist sowohl Investor als auch Kunde von Antithesis.

Zu den weiteren Investoren gehören Amplify Venture Partners, Spark Capital, Tamarack Global, First In Ventures, Teamworthy Ventures, Hyperion Capital sowie Privatpersonen wie Patrick Collison, Dwarkesh Patel und Sholto Douglas sowie weitere neue und wiederkehrende Investoren. Das Kapital wird verwendet, um die Produktinnovation von Antithesis zu beschleunigen und die Marktpräsenz in Nordamerika, Europa sowie Asien zu erhöhen.

Softwaresysteme sind komplexer geworden, und da KI das Volumen des produzierten Codes beschleunigt, können herkömmliche Tests nicht mehr Schritt halten. Heutzutage verlassen sich die meisten Unternehmen immer noch auf beispielbasierte Tests (ob von Ingenieuren oder von KI geschrieben). Diese Methoden erfassen zwar oberflächliche Probleme, können jedoch nicht zuverlässig die tiefgreifenden, sich entwickelnden Verhaltensweisen aufdecken, die zu Ausfällen, Datenbeschädigungen und kaskadenartigen Systemausfällen führen.

Antithesis ersetzt dies durch deterministische Simulationstests: Es wird eine vollautomatisierte, massiv parallele Simulation des zu validierenden Systems ausgeführt, die monatelanges Verhalten in der produktiven Umgebung auf wenige Stunden verdichtet. Die Plattform untersucht Randfälle, injiziert häufige Fehler, validiert die Korrektheit und reproduziert jeden Fehler perfekt, sodass Ingenieure Probleme mit beispielloser Geschwindigkeit sowie Zuverlässigkeit beheben können.

„Software ist heute die Grundlage von allem, und je komplexer und verteilter Systeme werden, desto mehr braucht die Welt ein neues Testmodell, das Korrektheit garantiert", sagte Will Wilson, Geschäftsführer von Antithesis. „Mit dieser Finanzierung bauen wir die Infrastruktur aus, die Zuverlässigkeit nicht nur erreichbar, sondern zur Selbstverständlichkeit macht, so wie wir auch erwarten, dass Ampeln jedes Mal funktionieren. Unsere Kundschaft beweist bereits, dass deterministisch validierte Systeme schneller ausgeliefert werden, ohne zu versagen, und ein tieferes Vertrauen schaffen."

„Jane Street betreibt einige der anspruchsvollsten verteilten Systeme der Welt, und Antithesis hat uns geholfen, Probleme aufzudecken, die keine andere Testmethode finden konnte", sagte Doug Patti, Ingenieur bei Jane Street. „Wir legen die Messlatte für Technologien, auf die wir uns verlassen, sehr hoch und für Unternehmen, in die wir investieren, sogar noch höher. Es ist zwar selten, dass wir eine frühe Runde leiten, aber Antithesis ist uns um Jahre voraus, und wir glauben, dass deterministische Simulationstests in allen Branchen grundlegend sein werden."

Auswirkungen auf Kunden in den Bereichen Finanzen, KI, Blockchain und Dateninfrastruktur

Antithesis wird bereits von Unternehmen eingesetzt, deren Systeme nicht ausfallen dürfen:

Jane Street verlässt sich auf Antithesis, um komplexe verteilte Systeme zu validieren, die für den Betrieb ihres globalen Handelsgeschäfts entscheidend sind.

Ethereum nutzte Antithesis, um sein globales Netzwerk unter extremen Bedingungen vor The Merge zu simulieren und kritische Probleme aufzudecken, die den historischen Übergang auf Proof of Stake hätten gefährden können.

MongoDB nutzt Antithesis, um Kernkomponenten seiner Datenbankplattform rigoros zu testen und hilft den Ingenieuren, subtile Probleme zu erkennen, bevor sie die Kunden erreichen.

Diese Beispiele spiegeln einen schnell wachsenden Kundenstamm in den Bereichen Finanzwesen, Infrastrukturplattformen und Organisationen wider, die fortschrittliche KI-Systeme entwickeln. Antithesis hat seinen Umsatz in den vergangenen zwei Jahren um mehr als das Zwölffache gesteigert und wächst weiterhin rasant.

Verwendung der Mittel

Mit der neuen Finanzierung wird Antithesis:

Engineering-Teams erweitern, um ihre deterministische Simulations-Engine weiter zu stärken

Die Analysefähigkeit und Autonomie der Plattform weiter ausbauen

Eine erstklassige Vertriebs- und Marketingorganisation aufbauen

Markteinführungsaktivitäten in Nordamerika, Europa und Asien skalieren

Die Verfügbarkeit über Cloudkanäle, einschließlich des AWS Marketplace, weiter ausbauen

Informationen zu Antithesis

Antithesis ist ein grundlegend neuer Weg, um zu überprüfen, ob Software korrekt funktioniert, bevor sie veröffentlicht wird. Es führt eine vollständig deterministische, massiv-parallele Simulation durch, die in wenigen Stunden eine jahrelange Produktion unter realen Bedingungen testet. Antithesis erforscht auf intelligente Weise die entlegensten Winkel Ihrer Codebasis und fügt strategisch häufige Fehler ein, um sicherzustellen, dass sich das System immer wie vorgesehen verhält. Die Plattform reproduziert jeden gefundenen Fehler exakt in ihrer einzigartigen Umgebung zur schnellen Fehlerbehebung. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Nord-Virginia, wurde 2018 gegründet und ist 2024 aus dem Stealth-Modus hervorgegangen. Weitere Informationen finden Sie auf https://antithesis.com/ .

Informationen zu Jane Street

Jane Street ist ein globales, technologieorientiertes Handels- und Investmentunternehmen. Das im Jahr 2000 gegründete Unternehmen bietet einen forschungsorientierten Ansatz sowie quantitatives Fachwissen für Märkte auf der ganzen Welt und ist mit mehr als 3000 Beschäftigten in Büros in New York, London, Hongkong, Singapur sowie Amsterdam vertreten. Weitere Informationen finden Sie auf www.janestreet.com .

