-Jane Street lidera la ronda Serie A de 105 millones de dólares de Antithesis para convertir las pruebas de simulación determinista en el nuevo estándar

Una inversión única del gigante del trading cuantitativo marca un cambio en la forma en que se evaluarán los sistemas complejos.

TYSONS CORNER, Va., 3 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Antithesis anunció hoy una ronda de financiación Serie A de 105 millones de dólares liderada por Jane Street, la firma global de trading cuantitativo basada en tecnología, conocida por desarrollar algunos de los sistemas de software más avanzados del mundo. La inversión subraya el surgimiento de Antithesis como infraestructura crítica para empresas que operan sistemas complejos y distribuidos. Jane Street es inversora y cliente de Antithesis.

Entre los inversores adicionales se incluyen Amplify Venture Partners, Spark Capital, Tamarack Global, First In Ventures, Teamworthy Ventures, Hyperion Capital y personas como Patrick Collison, Dwarkesh Patel y Sholto Douglas, junto con otros inversores nuevos y recurrentes. El capital se utilizará para acelerar la innovación de productos de Antithesis y escalar sus operaciones de comercialización en Norteamérica, Europa y Asia.

Los sistemas de software se han vuelto más complejos y, a medida que la IA acelera el volumen de código producido, las pruebas tradicionales no pueden seguir el ritmo. Hoy en día, la mayoría de las organizaciones aún dependen de pruebas basadas en ejemplos (ya sea desarrolladas por ingenieros o por IA). Estos métodos detectan problemas superficiales, pero no pueden exponer de forma fiable los comportamientos profundos y emergentes que causan interrupciones, corrupción de datos y fallos en cascada del sistema.

Antithesis sustituye esto por pruebas de simulación deterministas: ejecuta una simulación totalmente automatizada y masivamente paralela del sistema que se está validando, que comprime meses de comportamiento de producción en horas. La plataforma explora casos extremos, inyecta fallos comunes, valida la corrección y reproduce perfectamente cualquier fallo para que los ingenieros puedan solucionar problemas con una velocidad y una confianza sin precedentes.

"El software ahora lo sustenta todo, y a medida que los sistemas se vuelven más complejos y distribuidos, el mundo necesita un nuevo modelo de pruebas que garantice la precisión", afirmó Will Wilson, consejero delegado de Antithesis. "Con esta financiación, ampliamos la infraestructura que hace que la fiabilidad no solo sea alcanzable, sino esperable, tal como esperamos que los semáforos funcionen siempre. Nuestros clientes ya están demostrando que los sistemas validados determinísticamente se entregan más rápido, sin fallos, y generan una mayor confianza".

"Jane Street gestiona algunos de los sistemas distribuidos más exigentes del mundo, y Antithesis nos ha ayudado a descubrir problemas que ningún otro método de pruebas podría detectar", afirmó Doug Patti, ingeniero de Jane Street. "Tenemos estándares muy altos para la tecnología en la que confiamos, y estándares aún más altos para las empresas en las que invertimos. Si bien liderar una ronda temprana es poco común para nosotros, Antithesis lleva años de ventaja, y creemos que las pruebas de simulación deterministas se convertirán en fundamentales en todos los sectores".

Impacto en el cliente en finanzas, IA, blockchain e infraestructura de datos

Antithesis ya es utilizado por organizaciones cuyos sistemas no pueden fallar:

Jane Street depende de Antithesis para validar sistemas distribuidos complejos, esenciales para el funcionamiento de su negocio de comercio global.

Ethereum utilizó Antithesis para simular su red global en condiciones extremas antes de la Fusión, lo que reveló problemas críticos que podrían haber puesto en peligro la histórica transición a la Prueba de Participación.

MongoDB utiliza Antithesis para probar rigurosamente los componentes principales de su plataforma de bases de datos, lo que ayuda a los ingenieros a detectar problemas sutiles antes de que afecten a los clientes.

Estos ejemplos reflejan una base de clientes en rápida expansión en el sector financiero, plataformas de infraestructura y organizaciones que desarrollan sistemas avanzados de IA. Antithesis ha multiplicado sus ingresos por más de 12 en los últimos dos años y continúa creciendo rápidamente.

Uso de los fondos

Con la nueva financiación, Antithesis:

Ampliará los equipos de ingeniería para fortalecer su motor de simulación determinista

Mejorará la inteligencia y la autonomía de la plataforma

Desarrollará una organización de ventas y marketing de primer nivel

Escalará las operaciones de GTM en Norteamérica, Europa y Asia

Aumentará la disponibilidad a través de canales en la nube, incluido AWS Marketplace

Acerca de Antithesis

Antithesis es una forma completamente nueva de validar el correcto funcionamiento del software antes de su lanzamiento. Realiza una simulación paralela masiva y totalmente determinista que prueba años de producción real en pocas horas. Antithesis explora inteligentemente los detalles de su código base, inyectando estratégicamente fallos comunes para garantizar que el sistema siempre se comporte como se espera. La plataforma reproduce a la perfección cualquier error que encuentre en su entorno único para una depuración rápida. La empresa, con sede en el norte de Virginia, se fundó en 2018 y se lanzó de forma discreta en 2024. Para más información, visite https://antithesis.com/.

Acerca de Jane Street

Jane Street es una firma global de inversión y comercio con enfoque tecnológico. Fundada en el año 2000, la firma aporta un enfoque basado en la investigación y experiencia cuantitativa a los mercados de todo el mundo, con más de 3.000 empleados en oficinas en Nueva York, Londres, Hong Kong, Singapur y Ámsterdam. Para más información, visite www.janestreet.com.

