제인 스트리트, 안티테시스 1억5백만 달러 시리즈 A 주도...결정론적 시뮬레이션 테스트 대세론에 기여

이례적으로 퀀트 트레이딩 대기업에서 투자하며 복잡한 시스템을 테스트하는 방식에 변화 예고

타이슨스 코너, 버지니아주, 2025년 12월 3일 /PRNewswire/ -- 안티테시스(Antithesis)가 제인 스트리트(Jane Street) 주도로 1억5백만 달러 시리즈 A를 유치했다고 오늘 밝혔다. 제인 스트리트는 세계에서 가장 앞선 소프트웨어 시스템을 구축하기로 유명한 기술 중심 퀀트 트레이딩 기업이다. 이번 투자는 복잡한 분산 시스템을 운영하는 기업의 핵심 인프라로 안티테시스가 급부상하고 있음을 알리는 신호탄과도 같다. 제인 스트리트는 안티테시스의 투자자이자 고객이다.

제인 스트리트 외에도 앰플리파이 벤처 파트너스(Amplify Venture Partners), 스파크 캐피탈(Spark Capital), 타마락 글로벌(Tamarack Global), 퍼스트 인 벤처스(First In Ventures), 팀워시 벤처스(Teamworthy Ventures), 하이페리온 캐피탈(Hyperion Capital) 같은 법인과 패트릭 콜리슨(Patrick Collison), 드와케시 파텔(Dwarkesh Patel), 숄토 더글러스(Sholto Douglas) 등 개인이 투자자로 참여했다. 이번에 재차 참여하는 투자자와 신규 투자자도 다수 있다. 조성된 자금은 북미, 유럽, 아시아 전역에서 안티테시스의 제품 혁신을 앞당기고 시장 진출 확대하는 용도로 쓰일 예정이다.

소프트웨어 시스템은 더욱 복잡해졌고, AI 때문에 코드도 급격히 늘어 기존 테스트로는 그 속도를 따라잡을 수 없는 상황이다. 현재 조직에서는 대부분 예제 기반 테스트(엔지니어가 작성한 것이거나 AI가 작성한 것)를 이용하고 있다. 이 방법으로는 표면적 문제는 파악할 수 있지만 깊은 곳에서 갑자기 가동 중단과 데이터 손상, 연쇄적인 시스템 장애를 일으키는 문제는 제대로 확인할 수 없다.

안티테시스는 결정론적 시뮬레이션 테스트로 이 문제를 해결한다. 즉 검증 대상 시스템에 대규모로 전자동 병렬 시뮬레이션을 실행하여 수개월 동안 할 프로덕션 동작을 몇 시간으로 압축하여 마치는 것이다. 이 플랫폼에서는 엔지니어가 엣지 케이스를 탐색한 후 보편적인 결함을 주입하여 정확성을 검증할 수 있다. 또 어떤 오류라도 완벽하게 재현하여 높은 속도로 확신을 가지고 문제를 해결할 수 있다.

윌 윌슨(Will Winson) 안티테시스 CEO는 "무엇이든 소프트웨어가 기반이 되는 세상이 되었다. 시스템이 갈수록 복잡해지고 분산되고 있어 정확성을 보장해 줄 새 테스트 모델이 필요하다"라며 "이번에 유치한 자금으로 마치 신호등 불빛 바뀜이 당연하다고 느끼듯 인프라도 당연히 안정적인 것이라는 인식이 생기도록 확장해 나아갈 것이다. 결정론적으로 검증된 시스템은 고장 없이 배송이 더 빠르고 믿을 수 있음을 이미 여러 고객이 증명하고 있다"고 말했다.

제인 스트리트 소속 더그 패티(Doug Patti) 엔지니어는 "제인 스트리트는 아무리 까다로운 분산 시스템이라도 문제없이 운영하고 있다. 안티테시스 덕분에 다른 테스트 방법으로는 발견할 수 없었을 문제까지 찾아내고 있다"며 "당사가 적용하는 기술 기준은 매우 높으며 당사가 투자하는 기업에게는 더 높은 기준을 적용하고 있다. 이번처럼 초기 라운드를 주도하기는 흔치 않은데 안티테시스가 그만큼 유망하다는 의미다. 결정론적 시뮬레이션 테스트는 머지 않아 전 산업의 표준이 될 것"이라고 말했다.

금융, AI, 블록체인, 데이터 인프라 전반에서 이미 활약 중

시스템 장애가 발생하면 안 되는 조직에서는 이미 안티테시스를 이용하고 있다.

제인 스트리트는 글로벌 트레이딩 업무와 직결되는 복잡한 분산 시스템의 검증에 안티테시스를 이용 중이다.

이더리움은 합병을 앞두고 안티테시스를 이용해 극한의 조건에서 글로벌 네트워크를 시뮬레이션하였다. 그 과정에서 역사적 지분 증명 전환을 위태롭게 할 수도 있는 중요한 문제를 찾아냈다.

MongoDB는 안티테시스로 데이터베이스 플랫폼의 핵심 구성 요소를 철저히 테스트하고 있다. 엔지니어들은 이를 통해 사소한 문제라도 고객에게 도달하지 못하게 잡아 내고 있다.

이처럼 금융과 인프라 플랫폼, 또 고급 AI 시스템을 구축하는 조직들을 중심으로 고객이 급격히 늘어나고 있다. 매출은 지난 2년 사이 12배 넘게 증가했으며 지금도 계속해서 빠르게 성장하고 있다.

자금 사용처 안티테시스는 새로 유치한 자금을 다음과 같이 이용할 계획이다.

엔지니어링 팀을 확대 개편하여 결정론적 시뮬레이션 엔진 강화

플랫폼 인텔리전스와 자율성 강화

세계적 수준으로 영업 및 마케팅 조직 구축

북미, 유럽, 아시아 전역으로 GTM 운영 확장

AWS 마켓플레이스를 비롯해 클라우드 채널을 통한 활용도 강화

안티테시스 소개

안티테시스는 소프트웨어 출시에 앞서 정상 작동 여부를 검증하는 신개념 기법이다. 결정론적 대규모 병렬 시뮬레이션을 통해 수년 동안 해야 하는 실제 프로덕션을 몇 시간 만에 테스트한다. 안티테시스는 코드베이스 곳곳을 지능적으로 탐색하며 보편적 결함을 전략적으로 주입하여 시스템이 항상 의도한 대로 작동하는지 확인한다. 독자적으로 만든 환경에서 발견되는 버그는 모두 완벽하게 재현하므로 디버깅이 빠르다. 안티테시스는 노던 버지니아에 본사를 두고 있으며, 2018년에 설립되어 2024년에 조용히 모습을 드러냈다. 저 자세한 사항은 https://antithesis.com/에서 확인할 수 있다.

제인 스트리트 소개

제인 스트리트는 기술에 특화된 글로벌 트레이딩 기업이자 투자 회사이다. 2000년에 설립되어 뉴욕, 런던, 홍콩, 싱가포르, 암스테르담에 지사를 두고 있으며 3,000여 임직원이 전 세계 시장에 연구 중심의 접근 방식과 정량적 전문성을 제공하고 있습니다. 더 자세한 사항은 www.janestreet.com에서 확인할 수 있다.

