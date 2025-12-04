Jane Street lidera la serie A de 105 millones de dólares de Antithesis para hacer que las pruebas de simulación determinista sean el nuevo estándar

Una inversión única del gigante del trading cuantitativo indica un cambio en la forma en que se probarán sistemas complejos.

TYSONS CORNER, Virginia, 4 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Antithesis anunció hoy una ronda de financiamiento de serie A de 105 millones de dólares dirigida por Jane Street, la firma mundial de comercio cuantitativo impulsada por la tecnología conocida por construir algunos de los sistemas de software más avanzados del mundo. La inversión destaca el surgimiento de Antithesis como infraestructura vital para empresas que operan sistemas distribuidos complejos. Jane Street es tanto inversionista como cliente de Antithesis.

Entre los inversionistas adicionales se incluyen Amplify Venture Partners, Spark Capital, Tamarack Global, First In Ventures, Teamworthy Ventures, Hyperion Capital y personas como Patrick Collison, Dwarkesh Patel y Sholto Douglas, junto con otros inversionistas nuevos y recurrentes. El capital se utilizará para acelerar la innovación de productos de Antithesis y ampliar sus operaciones de comercialización en América del Norte, Europa y Asia.

Los sistemas de software se han vuelto más complejos y, a medida que la IA acelera el volumen de código que se produce, las pruebas tradicionales no pueden seguir el ritmo. En la actualidad, la mayoría de las organizaciones todavía dependen de pruebas basadas en ejemplos (ya sean escritas por ingenieros o por IA). Estos métodos detectan problemas a nivel de superficie, pero no pueden exponer de manera confiable los comportamientos profundos y emergentes que causan interrupciones, corrupción de datos y fallas del sistema en cascada.

Antithesis reemplaza estas situaciones con pruebas de simulación determinista: ejecuta una simulación totalmente automatizada y masivamente paralela del sistema que se está validando que comprime meses de comportamiento de producción en horas. La plataforma explora casos extremos, inyecta fallas comunes, valida la corrección y reproduce a la perfección cualquier falla para que los ingenieros puedan solucionar problemas con una velocidad y confianza sin precedentes.

"El software ahora sustenta todo, y a medida que los sistemas se vuelven más complejos y distribuidos, el mundo necesita un nuevo modelo de prueba que garantice la corrección", declaró Will Wilson, director ejecutivo de Antithesis. "Con este financiamiento, estamos ampliando la infraestructura que hace que la confiabilidad no solo sea alcanzable, sino sea lo que se espera, al igual que esperamos que los semáforos funcionen siempre. Nuestros clientes ya están demostrando que los sistemas validados de forma determinista se envían más rápido, no se rompen y ganan mayor confianza".

"Jane Street ejecuta algunos de los sistemas distribuidos más exigentes del mundo, y Antithesis nos ha ayudado a descubrir problemas que ningún otro método de prueba había podido encontrar", afirmó Doug Patti, ingeniero de Jane Street. "Tenemos la vara muy alta para la tecnología en la que confiamos y una vara aún más alta para las empresas en las que elegimos invertir. Si bien liderar una ronda de financiamiento temprana es raro para nosotros, Antithesis está muy a la vanguardia y creemos que las pruebas de simulación determinista se convertirán en fundamentales en todos los sectores".

Impacto en el cliente en finanzas, IA, blockchain e infraestructura de datos

Antithesis ya es utilizada por organizaciones cuyos sistemas no pueden fallar:

Jane Street depende de Antithesis para validar sistemas distribuidos complejos y fundamentales para el funcionamiento de su negocio de trading mundial.

Ethereum utilizó Antithesis para simular su red mundial en condiciones extremas antes de la fusión, y descubrió problemas de gran importancia que pudieron haber puesto en peligro la histórica transición de la prueba de participación.

MongoDB utiliza Antithesis para probar de forma rigurosa los componentes centrales de su plataforma de base de datos, lo que ayuda a los ingenieros a detectar problemas sutiles antes de que los tengan los clientes.

Estos ejemplos reflejan una base de clientes en rápida expansión en finanzas, plataformas de infraestructura y organizaciones que construyen sistemas avanzados de IA. Antithesis ha aumentado los ingresos en más de 12 veces en los últimos dos años y continúa creciendo rápidamente.

Uso de los ingresos

Con el nuevo financiamiento, Antithesis podrá:

Ampliar los equipos de ingeniería para fortalecer su motor de simulación determinista

Avanzar en la inteligencia y la autonomía de la plataforma

Construir una organización de ventas y marketing de primer nivel

Escalar las operaciones de GTM en América del Norte, Europa y Asia

Profundizar la disponibilidad mediante canales en la nube, incluido el mercado de AWS

Acerca de Antithesis

Antithesis es una forma fundamentalmente nueva de validar que el software funciona de forma correcta antes de su lanzamiento. Hace una simulación totalmente determinista y masivamente paralela que pone a prueba años de producción del mundo real en pocas horas. Antithesis explora de manera inteligente los rincones más lejanos de su base de código e inyecta fallas comunes de forma estratégica para garantizar que el sistema siempre se comporte de acuerdo con lo previsto. La plataforma reproduce a la perfección cualquier error que encuentre en su entorno único para una depuración rápida. La empresa tiene sede en el norte de Virginia, se fundó en 2018 y se lanzó de forma discreta en 2024. Para más información, visite https://antithesis.com/ .

Acerca de Jane Street

Jane Street es una empresa mundial de trading e inversión impulsada por la tecnología. Fundada en el año 2000, la empresa aporta un enfoque basado en la investigación y una experiencia cuantitativa a los mercados de todo el mundo y cuenta con más de 3.000 empleados en sus oficinas de Nueva York, Londres, Hong Kong, Singapur y Ámsterdam. Para más información, visite www.janestreet.com .

