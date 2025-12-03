Jane Street、Antithesisの1億500万ドルのシリーズAを主導し、決定論的シミュレーションテストを新たな標準に

クオンツ・トレーディングの巨大企業からの独自の投資は、複雑なシステムのテスト方法における変化を示す。

タイソンズコーナー（バージニア州）, 2025年12月3日 /PRNewswire/ -- Antithesisは本日、世界最先端のソフトウェアシステム構築で知られる、グローバルなテクノロジー主導のクオンツ・トレーディング企業、Jane Streetを筆頭とする1億500万ドルのシリーズAラウンドを発表しました。この投資は、複雑かつ分散型のシステムを運用する企業にとって、Antithesisが重要なインフラとして台頭していることを強調するものです。Jane Streetは、Antithesisの投資家であると同時に顧客でもあります。

その他の投資家には、Amplify Venture Partners、Spark Capital、Tamarack Global、First In Ventures、Teamworthy Ventures、Hyperion Capitalに加え、Patrick Collison氏、Dwarkesh Patel氏、Sholto Douglas氏を含む個人投資家、そしてその他の新規および既存投資家が含まれます。調達した資金は、Antithesisの製品イノベーションを加速させ、北米、欧州、アジアでの市場展開体制を拡大するために使用されます。

ソフトウェアシステムはこれまで以上に複雑化しており、AIによってコード生産量が加速する中、従来のテスト手法ではそのスピードに追いつくことができません。現在でも多くの組織は、エンジニアやAIが作成した例示ベースのテストに依存しています。しかし、これらの手法は表面的な問題の検出には有効であっても、サービス停止、データ破損、連鎖的なシステム障害を引き起こす深層かつ予期せぬ振る舞いを確実に検出することはできません。

Antithesisは、これに代わる手法として決定論的シミュレーションテストを提供し、検証対象のシステムを完全自動かつ大規模並列でシミュレーションし、数か月分の本番環境の挙動を数時間に圧縮して実行します。同プラットフォームはエッジケースを探索し、一般的な障害を注入し、正当性を検証し、さらに障害を完全に再現することで、エンジニアがこれまでにないスピードと確信を持って問題を修正できるようにします。

「ソフトウェアは今やあらゆるものを支える基盤であり、システムがより複雑かつ分散型になる中、正確性を保証する新たなテストモデルが世界には必要です」と、AntithesisのCEOであるWill Wilson氏は述べています。「今回の資金調達により、信頼性を実現可能なものから当然のものへと引き上げるインフラを拡張していきます。それは、信号機が常に正常に動作することを私たちが当然と考えているのと同じことです。私たちの顧客はすでに、決定論的に検証されたシステムが、障害を起こさず、より迅速にリリースされ、より深い信頼を獲得できることを証明しています。」

「Jane Streetは世界でも最も要求の厳しい分散システムを運用していますが、Antithesisは他のどのテスト手法でも見つけられなかった問題を特定するのに大きく貢献しています」と、Jane StreetのエンジニアであるDoug Patti氏は述べています。「私たちは、自らが依拠するテクノロジーに対して極めて高い基準を設けており、投資先企業に対してはさらに高い基準を求めています。初期段階の投資ラウンドを主導することは当社にとって稀ですが、Antithesisはすでに他社を数年先行しており、決定論的シミュレーションテストは産業全体の基盤技術になると確信しています。」

金融、AI、ブロックチェーン、データインフラ全般に広がる顧客へのインパクト

Antithesisは、システム障害が許されない組織において、すでに以下のように活用されています。

Jane Streetは、グローバルなトレーディング事業の運用に不可欠な複雑な分散システムの検証にAntithesisを依存しています。

Ethereumは、「The Merge」に先立ち、極限環境下でグローバルネットワークをシミュレートするためにAntithesisを使用し、歴史的なプルーフ・オブ・ステーク移行を危険にさらしかねない重大な問題を特定しました。

MongoDBは、自社データベースプラットフォームの中核コンポーネントを厳密にテストするためにAntithesisを活用し、エンジニアが顧客に届く前の微妙な問題を検出できるよう支援しています。

これらの事例は、金融、インフラプラットフォーム、そして高度なAIシステムを構築する組織へと急速に拡大している顧客基盤を示しています。Antithesisは過去2年間で収益を12倍以上に伸ばしており、現在も急速な成長を続けています。

資金使途

今回の資金調達により、Antithesisは以下を実施します。

決定論的シミュレーションエンジンを強化するため、エンジニアリングチームを拡大する

プラットフォームのインテリジェンスと自律性を向上させる

世界水準の営業・マーケティング組織を構築する

北米、欧州、アジアでのGTM体制を拡大する

AWS Marketplaceを含むクラウドチャネルを通じた提供体制を強化する

Antithesisについて

Antithesisは、ソフトウェアがリリース前に正しく動作することを検証するための、根本的に新しいアプローチです。数年分の実運用環境をわずか数時間で検証する、完全決定論的かつ大規模並列のシミュレーションを実行します。Antithesisはコードベースの隅々まで知的に探索し、一般的な障害を戦略的に注入することで、システムが常に意図されたとおりに動作することを保証します。同プラットフォームは、独自の環境で検出したあらゆるバグを完全に再現でき、迅速なデバッグを可能にします。同社はバージニア州北部に拠点を置き、2018年に設立され、2024年にステルス状態から事業を開始しました。詳細については、 https://antithesis.com/ をご覧ください。

Jane Streetについて

Jane Streetは、テクノロジーを基盤としたグローバルトレーディングおよび投資企業です。2000年に設立され、ニューヨーク、ロンドン、香港、シンガポール、アムステルダムに拠点を構え、3,000名を超える従業員が世界中の市場に対し、リサーチ主導のアプローチと定量的な専門性を提供しています。詳細については、 www.janestreet.com をご覧ください。

