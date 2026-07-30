JOHNNIE WALKER BLUE LABEL ANUNCIA CALLUM TURNER COMO EMBAIXADOR GLOBAL
Notícias fornecidas porJohnnie Walker
30 jul, 2026, 10:30 GMT
Johnnie Walker Blue Label faz parceria com Callum enquanto ele celebra os marcos e a busca pelo progresso, dentro e fora da tela
LONDRES, 30 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- Johnnie Walker Blue Label, o icônico uísque de luxo Scotch, está anunciando hoje o aclamado ator e ícone de estilo, Callum Turner, como Embaixador Global. Marcando o início de uma parceria de um ano que celebra o progresso, o artesanato e os momentos que importam, a colaboração ajudará a atrair novos públicos para o uísque, ao mesmo tempo em que o consolida na cultura pop global.
Reconhecido por sua presença discretamente magnética na tela e estilo natural, a parceria com Johnnie Walker Blue Label mostra Callum levando os fãs para as celebrações, rituais e reflexões que marcam os momentos que realmente importam – ecoando a raridade e o refinamento que caracterizam o próprio Johnnie Walker Blue Label.
Com três filmes de verão e uma série de televisão no horizonte, a ascensão de Callum é impressionante. Callum pode ser visto atualmente na tela grande nos filmes independentes, "Rose Bush Pruning" e "Rose of Nevada" e será o protagonista da próxima e muito aguardada comédia romântica, One Night Only. No próximo ano, será visto como o protagonista masculino na adaptação de Neuromancer para a Apple TV+ - uma trajetória de carreira que se alinha ao tipo de progresso que Johnnie Walker vem defendendo há mais de dois séculos.
A colaboração celebra Callum como protagonista em uma série de vídeos espontâneos e retratos íntimos enquanto ele ergue um copo, colocando Johnnie Walker Blue Label no centro de cada celebração, grande ou pequena.
Callum viajará para a Escócia em uma viagem de descobertas ao descobrir um uísque notável moldado pela raridade, artesanato e sabor, revelando os extraordinários esforços que o Master Blender alcança para conseguir uísques com profundidade e caráter suficientes. A viagem e outros momentos ao longo do ano demonstram por que o Johnnie Walker Blue Label é o brinde definitivo aos momentos que realmente importam.
Callum Turner disse:
"A filosofia do Johnnie Walker Blue Label é algo que sempre admirei. Com apenas um em cada dez mil barris chegando, esse nível de cuidado é o que o diferencia. Blue Label é a primeira garrafa que pego quando comemoro com meus amigos, e agora estar oficialmente em parceria é uma verdadeira honra"
Além de sua respeitada carreira no cinema, a influência de Callum abrange a moda e a cultura contemporânea, tornando-o um dos talentos definidores de sua geração. Sua confiança discreta, autenticidade e busca duradoura pela excelência incorporam os valores que definiram o Johnnie Walker Blue Label por gerações.
Neil Shah, diretor de Marca Global, Johnnie Walker:
"Por mais de 200 anos, Johnnie Walker defende o progresso em todas as suas formas, e Johnnie Walker Blue Label é sua expressão máxima. Callum incorpora esse mesmo espírito: persistente e silencioso, infinitamente dedicado ao seu ofício, trilhando seu próprio caminho enquanto permanece fiel às suas raízes.
Estamos orgulhosos de recebê-lo na família Johnnie Walker Blue Label ao entrar no próximo capítulo de sua jornada, celebrando sua ascensão contínua como um ícone de estilo e tela através do espírito Keep Walking."
Seja para celebrar um marco pessoal ou para se reunir com quem mais importa, Johnnie Walker Blue Label foi feito para momentos que valem a pena saborear. Feito a partir de alguns dos uísques mais preciosos da Escócia, sua excepcional profundidade de caráter e notável suavidade fizeram dele o uísque preferido para as celebrações mais significativas da vida.
Apenas 1 em 10.000 barris das reservas incomparáveis de uísque envelhecido da Johnnie Walker, incluindo alguns de destilarias "fantasmas" fechadas há muito tempo, é considerado como tendo a notável profundidade de caráter necessária para a Blue Label.
Siga @JohnnieWalker no Instagram para atualizações ao longo da parceria.
FONTE Johnnie Walker
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