JOHNNIE WALKER BLUE LABEL ANUNCIA CALLUM TURNER COMO EMBAIXADOR GLOBAL

Johnnie Walker Blue Label faz parceria com Callum enquanto ele celebra os marcos e a busca pelo progresso, dentro e fora da tela

LONDRES, 30 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- Johnnie Walker Blue Label, o icônico uísque de luxo Scotch, está anunciando hoje o aclamado ator e ícone de estilo, Callum Turner, como Embaixador Global. Marcando o início de uma parceria de um ano que celebra o progresso, o artesanato e os momentos que importam, a colaboração ajudará a atrair novos públicos para o uísque, ao mesmo tempo em que o consolida na cultura pop global.

Johnnie Walker Blue Label partners with Callum as he celebrates the milestones and the pursuit of progress, on and off the screen

Reconhecido por sua presença discretamente magnética na tela e estilo natural, a parceria com Johnnie Walker Blue Label mostra Callum levando os fãs para as celebrações, rituais e reflexões que marcam os momentos que realmente importam – ecoando a raridade e o refinamento que caracterizam o próprio Johnnie Walker Blue Label.

Com três filmes de verão e uma série de televisão no horizonte, a ascensão de Callum é impressionante. Callum pode ser visto atualmente na tela grande nos filmes independentes, "Rose Bush Pruning" e "Rose of Nevada" e será o protagonista da próxima e muito aguardada comédia romântica, One Night Only. No próximo ano, será visto como o protagonista masculino na adaptação de Neuromancer para a Apple TV+ - uma trajetória de carreira que se alinha ao tipo de progresso que Johnnie Walker vem defendendo há mais de dois séculos.

A colaboração celebra Callum como protagonista em uma série de vídeos espontâneos e retratos íntimos enquanto ele ergue um copo, colocando Johnnie Walker Blue Label no centro de cada celebração, grande ou pequena.

Callum viajará para a Escócia em uma viagem de descobertas ao descobrir um uísque notável moldado pela raridade, artesanato e sabor, revelando os extraordinários esforços que o Master Blender alcança para conseguir uísques com profundidade e caráter suficientes. A viagem e outros momentos ao longo do ano demonstram por que o Johnnie Walker Blue Label é o brinde definitivo aos momentos que realmente importam.

Callum Turner disse:

"A filosofia do Johnnie Walker Blue Label é algo que sempre admirei. Com apenas um em cada dez mil barris chegando, esse nível de cuidado é o que o diferencia. Blue Label é a primeira garrafa que pego quando comemoro com meus amigos, e agora estar oficialmente em parceria é uma verdadeira honra"

Além de sua respeitada carreira no cinema, a influência de Callum abrange a moda e a cultura contemporânea, tornando-o um dos talentos definidores de sua geração. Sua confiança discreta, autenticidade e busca duradoura pela excelência incorporam os valores que definiram o Johnnie Walker Blue Label por gerações.

Neil Shah, diretor de Marca Global, Johnnie Walker:

"Por mais de 200 anos, Johnnie Walker defende o progresso em todas as suas formas, e Johnnie Walker Blue Label é sua expressão máxima. Callum incorpora esse mesmo espírito: persistente e silencioso, infinitamente dedicado ao seu ofício, trilhando seu próprio caminho enquanto permanece fiel às suas raízes.

Estamos orgulhosos de recebê-lo na família Johnnie Walker Blue Label ao entrar no próximo capítulo de sua jornada, celebrando sua ascensão contínua como um ícone de estilo e tela através do espírito Keep Walking."

Seja para celebrar um marco pessoal ou para se reunir com quem mais importa, Johnnie Walker Blue Label foi feito para momentos que valem a pena saborear. Feito a partir de alguns dos uísques mais preciosos da Escócia, sua excepcional profundidade de caráter e notável suavidade fizeram dele o uísque preferido para as celebrações mais significativas da vida.

Apenas 1 em 10.000 barris das reservas incomparáveis de uísque envelhecido da Johnnie Walker, incluindo alguns de destilarias "fantasmas" fechadas há muito tempo, é considerado como tendo a notável profundidade de caráter necessária para a Blue Label.

Siga @JohnnieWalker no Instagram para atualizações ao longo da parceria.

FONTE Johnnie Walker