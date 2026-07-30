Johnnie Walker Blue Label、Callum Turnerのグローバル・アンバサダー起用を発表

Johnnie Walker Blue Label、スクリーンの内外で節目を祝い、前進を追い求めるCallumと提携

ロンドン, 2026年7月30日 /PRNewswire/ -- 高級スコッチ・ウイスキーを象徴するJohnnie Walker Blue Labelは、高い評価を得ている俳優であり、スタイル・アイコンでもあるCallum Turnerをグローバル・アンバサダーに起用したと発表しました。前進、職人技、そして大切な瞬間を称える1年間のパートナーシップの幕開けとなるこのコラボレーションは、同ウイスキーに新たな層を引きつけるとともに、世界のポップカルチャーにおけるその地位を確固たるものにします。

静かながら人を引きつけるスクリーン上の存在感と気負いのないスタイルで知られるCallumは、本提携を通じて、大切な瞬間を形づくる祝いの場や儀式、思いを巡らせるひとときへファンをいざないます。その姿は、Johnnie Walker Blue Labelそのものを特徴づける希少性と洗練を映し出しています。

Johnnie Walker Blue Label partners with Callum as he celebrates the milestones and the pursuit of progress, on and off the screen

今夏公開予定の映画3本とテレビシリーズ1本を控え、Callumの躍進は目覚ましいものです。Callumは現在、インディペンデント長編映画『Rose Bush Pruning』と『Rose of Nevada』に出演しており、今後公開される待望のロマンチック・コメディー『One Night Only』にも主演する予定です。来年には、Apple TV+による『Neuromancer』のドラマ化作品で男性主人公を演じる予定です。こうしたキャリアの歩みは、Johnnie Walkerが200年以上にわたり掲げてきた前進の精神と重なります。

このコラボレーションでは、Callumがグラスを掲げる飾らない姿を収めた一連の動画と親密な雰囲気のポートレートを通じて、主役として輝く彼を称え、大小を問わずあらゆる祝いの中心にJohnnie Walker Blue Labelを据えます。

Callumは、希少性、職人技、味わいによって生み出される卓越したウイスキーの魅力をひもとく探求の旅でスコットランドを訪れ、必要な深みと個性を備えたウイスキーを調達するためにマスターブレンダーが重ねる並々ならぬ努力に迫ります。この旅をはじめ、1年を通じたさまざまな場面を通して、Johnnie Walker Blue Labelが大切な瞬間を祝う究極の一杯である理由が示されます。

Callum Turnerは次のように述べています。

「Johnnie Walker Blue Labelの理念は、私が以前から敬意を抱いてきたものです。Blue Labelに選ばれるのは1万樽に1樽だけであり、そこに注がれる徹底したこだわりこそが、ほかとは一線を画す理由です。Blue Labelは、仲間と祝うときに真っ先に手に取るボトルであり、このたび正式にパートナーとなれたことを心から光栄に思います。」

映画界で高い評価を得る一方、Callumの影響力はファッションや現代文化にも及んでおり、同世代を代表する才能の一人となっています。彼の控えめながら確かな自信、飾らない人柄、そして卓越性をたゆまず追求する姿勢は、何世代にもわたりJohnnie Walker Blue Labelを特徴づけてきた価値観を体現しています。

Johnnie Walkerのグローバル・ブランド・ディレクター、Neil Shahは次のように述べています。

「200年以上にわたり、Johnnie Walkerはあらゆる形の前進を後押ししてきました。Johnnie Walker Blue Labelは、その精神の究極の表現です。Callumもまた、同じ精神を体現しています。物静かながら粘り強く、自らの技を磨くことにひたむきで、ルーツを大切にしながら独自の道を切り開いています。

Callumが歩みの新たな章を迎えるにあたり、彼をJohnnie Walker Blue Labelファミリーに迎えられることを誇りに思います。「歩み続ける（KEEP WALKING）」の精神のもと、スタイルと映像の世界を象徴する存在として躍進を続ける彼を称えます。」

自身の節目を祝うときも、最も大切な人々と集うときも、Johnnie Walker Blue Labelは、心ゆくまで味わいたいひとときのために造られています。スコットランドで特に珍重されるウイスキーを用いて造られたJohnnie Walker Blue Labelは、格別に奥深い味わいと驚くほど滑らかな口当たりにより、人生で最も大切な祝いの場で選ばれるウイスキーとなっています。

Johnnie Walkerが保有する比類ない熟成スコッチ原酒には、閉鎖されて久しい「ゴースト」蒸溜所の原酒も含まれています。その中で、Blue Labelに必要な並外れた味わいの深みを備えていると認められるのは、わずか1万樽に1樽です。

この提携に関する最新情報は、Instagramで@JohnnieWalkerをフォローしてご確認ください。

SOURCE Johnnie Walker