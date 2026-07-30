JOHNNIE WALKER BLUE LABEL ANUNCIA A CALLUM TURNER COMO EMBAJADOR GLOBAL

Johnnie Walker Blue Label acompaña a Callum cuando él celebra sus logros y busca progresar dentro y fuera de la pantalla

LONDRES, 30 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Johnnie Walker Blue Label, el icónico whisky escocés de lujo, anuncia hoy al aclamado actor e ícono de estilo, Callum Turner, como embajador global. Al marcar el comienzo de una asociación de un año que celebra el progreso, la artesanía y los momentos importantes, la colaboración ayudará a atraer nuevas audiencias hacia el whisky, a la vez que lo consolida en la cultura pop mundial.

Johnnie Walker Blue Label partners with Callum as he celebrates the milestones and the pursuit of progress, on and off the screen

Reconocido por su presencia en pantalla, discreta pero magnética, y su estilo natural, la colaboración con Johnnie Walker Blue Label muestra a Callum al llevar a los fanáticos a las celebraciones, rituales y reflexiones que marcan los momentos importantes y hacen eco de la exclusividad y el refinamiento que caracterizan a Johnnie Walker Blue Label.

Con tres películas de verano y una serie de televisión en el horizonte, el ascenso de Callum es impresionante. Callum se puede ver actualmente en la pantalla grande en las películas independientes, "Rose Bush Pruning" y "Rose of Nevada" y protagonizará la próxima y muy esperada comedia romántica, One Night Only. El próximo año, lo veremos como el protagonista masculino en la adaptación de Apple TV+ de Neuromancer, una trayectoria profesional que se alinea con el tipo de progreso que Johnnie Walker ha estado defendiendo durante más de dos siglos.

Esta colaboración celebra a Callum como protagonista en una serie de videos espontáneos y retratos íntimos en los que hace un brindis y pone a Johnnie Walker Blue Label en el centro de cada celebración, sea grande o pequeña.

Callum viajará a Escocia en un viaje de descubrimiento en el que desenterrará un whisky excepcional, forjado por la rareza, la artesanía y el buen gusto, para revelar el extraordinario esfuerzo que pone el maestro mezclador para conseguir whiskies con la suficiente profundidad y carácter. El viaje y otros momentos a lo largo del año demuestran por qué Johnnie Walker Blue Label es lo mejor para brindar por los momentos que son importantes.

Callum Turner comentó:

"El espíritu de Johnnie Walker Blue Label es uno que siempre he admirado. Dado que solo llega a producirse uno de cada diez mil barriles, ese nivel de cuidado es lo que lo distingue. Blue Label es la primera botella que elijo cuando celebro con mis amigos, y ahora es un verdadero honor estar oficialmente en sociedad"

Más allá de su respetada carrera cinematográfica, la influencia de Callum abarca la moda y la cultura contemporánea, lo que lo convierte en uno de los talentos definitorios de su generación. Su discreta confianza, autenticidad y constante búsqueda de la excelencia encarnan los valores que han definido a Johnnie Walker Blue Label durante generaciones.

Neil Shah, director de Marca Global, Johnnie Walker:

"Durante más de 200 años, Johnnie Walker ha defendido el progreso en todas sus formas, y Johnnie Walker Blue Label se erige como su máxima expresión. Callum encarna ese mismo espíritu: persiste en silencio, es infinitamente dedicado a su oficio y forja su propio camino mientras se mantiene fiel a sus raíces.

Nos enorgullece darle la bienvenida a la familia Johnnie Walker Blue Label al entrar en el próximo capítulo de su trayectoria para celebrar su continuo ascenso como ícono de estilo y de la pantalla a través del espíritu de seguir hacia adelante de Keep Walking".

Ya sea para celebrar un hito personal o para reunirse con aquellos que más importan, Johnnie Walker Blue Label está diseñado para momentos que vale la pena saborear. Elaborado con algunos de los whiskies más preciados de Escocia, su excepcional profundidad de carácter y su notable suavidad lo han convertido en el whisky predilecto para las celebraciones más importantes de la vida.

Se considera que solo 1 de cada 10.000 barricas de las inigualables reservas de whisky escocés añejo de Johnnie Walker, incluidas algunas de destilerías "fantasmas" que cerraron durante mucho tiempo, tiene el carácter con esa notable profundidad necesaria para Blue Label.

Siga a @JohnnieWalker en Instagram para obtener actualizaciones a lo largo de la asociación.

FUENTE Johnnie Walker