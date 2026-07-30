JOHNNIE WALKER BLUE LABEL ANNONCE LA NOMINATION DE CALLUM TURNER AU POSTE D'AMBASSADEUR MONDIAL

Johnnie Walker Blue Label s'associe à Callum alors qu'il célèbre ses succès et sa quête de progrès, tant à l'écran qu'en dehors

LONDRES, 30 juillet 2026 /PRNewswire/ -- Johnnie Walker Blue Label, le whisky écossais de luxe emblématique, annonce aujourd'hui la nomination de Callum Turner, acteur de renom et icône de la mode, Callum Turner, au poste d'ambassadeur mondial. Marquant le début d'un partenariat d'un an célébrant le progrès, le savoir-faire et les moments qui comptent, cette collaboration contribuera à attirer de nouveaux publics vers ce whisky, tout en ancrant celui-ci dans la culture pop mondiale.

Johnnie Walker Blue Label partners with Callum as he celebrates the milestones and the pursuit of progress, on and off the screen

Reconnu pour sa présence à l'écran à la fois discrète et magnétique ainsi que pour son style naturel, Callum, dans le cadre de son partenariat avec Johnnie Walker Blue Label, invite ses fans à découvrir les célébrations, les rituels et les moments de réflexion qui marquent les instants importants, faisant ainsi écho à la rareté et au raffinement qui caractérisent le Johnnie Walker Blue Label.

Avec trois films prévus pour cet été et une série télévisée à venir, l'ascension de Callum est impressionnante. Callum est actuellement à l'affiche des longs métrages indépendants Rose Bush Pruning et Rose of Nevada, et tiendra le rôle principal dans la comédie romantique très attendue One Night Only, qui sortira prochainement. L'année prochaine, on le verra tenir le rôle principal masculin dans l'adaptation de Neuromancer pour Apple TV+, une trajectoire professionnelle qui s'inscrit dans la lignée des progrès que Johnnie Walker défend depuis plus de deux siècles.

La collaboration met à l'honneur Callum en tant que protagoniste d'une série de vidéos spontanées et de portraits intimes, où on le voit lever son verre, plaçant le Johnnie Walker Blue Label au cœur de chaque célébration, grande ou petite.

Callum se rendra en Écosse pour un voyage de découverte au cours duquel il découvrira un whisky remarquable, marqué par sa rareté, son savoir-faire et sa saveur, et mettra en lumière les efforts extraordinaires déployés par le maître assembleur pour dénicher des whiskies dotés d'une profondeur et d'un caractère uniques. Ce voyage, ainsi que d'autres moments marqués tout au long de l'année, montrent pourquoi le Johnnie Walker Blue Label est le whisky par excellence pour les moments qui comptent.

Callum Turner a déclaré :

« J'ai toujours admiré la philosophie de Johnnie Walker Blue Label. Seul un fût sur dix mille est retenu, c'est justement ce souci du détail qui fait toute la différence. Blue Label est la première bouteille vers laquelle je me tourne quand je fais la fête avec mes potes, et c'est un véritable honneur d'être désormais officiellement partenaire de la marque ».

Au-delà de sa carrière cinématographique respectée, l'influence de Callum s'étend à la mode et à la culture contemporaine, ce qui fait de lui l'une des figures marquantes de sa génération. Sa confiance discrète, son authenticité et sa quête incessante de l'excellence incarnent les valeurs qui définissent le Johnnie Walker Blue Label depuis des générations.

Neil Shah, directeur mondial de la marque Johnnie Walker :

« Depuis plus de 200 ans, Johnnie Walker est le fer de lance du progrès sous toutes ses formes, et le Johnnie Walker Blue Label en est l'expression ultime. Callum incarne cet esprit : discrètement tenace, d'un dévouement sans faille à son art, il trace sa propre voie tout en restant fidèle à ses racines.

Nous sommes fiers de l'accueillir au sein de la famille Johnnie Walker Blue Label alors qu'il entame un nouveau chapitre de sa carrière, célébrant ainsi son ascension continue en tant qu'icône du style et du cinéma, en phase avec l'esprit Keep Walking ».

Que ce soit pour célébrer un événement marquant de votre vie ou pour vous retrouver avec ceux qui comptent le plus pour vous, le Johnnie Walker Blue Label est conçu pour accompagner les moments qui méritent d'être savourés. Élaboré à partir de certains des whiskies les plus prisés d'Écosse, sa profondeur de caractère exceptionnelle et son douceur remarquable en ont fait le whisky de prédilection pour les célébrations les plus importantes de la vie.

Seul un fût sur 10 000 issus des réserves inégalées de whisky écossais en cours de vieillissement de Johnnie Walker, dont certains proviennent de distilleries « fantômes » fermées depuis longtemps, est jugé posséder la profondeur de caractère exceptionnelle requise pour le Blue Label.

Suivez @JohnnieWalker sur Instagram pour rester informé tout au long de ce partenariat.