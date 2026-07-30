JOHNNIE WALKER BLUE LABEL MENGUMUMKAN CALLUM TURNER SEBAGAI DUTA GLOBAL

Johnnie Walker Blue Label bekerjasama dengan Callum ketika beliau meraikan pencapaian penting serta usaha mengejar kemajuan, sama ada di dalam mahupun di luar skrin.

LONDON, 30 Julai 2026 /PRNewswire/ -- Johnnie Walker Blue Label, Scotch Whisky mewah ikonik, hari ini mengumumkan pelakon dan ikon gaya terkenal, Callum Turner, sebagai Duta Global. Bagi menandakan permulaan kerjasama selama setahun yang meraikan kemajuan, pertukangan seni dan detik-detik bermakna, kolaborasi ini akan membantu menarik khalayak baharu untuk wiski berkenaan, di samping memantapkan kedudukannya dalam budaya popular global.

Johnnie Walker Blue Label partners with Callum as he celebrates the milestones and the pursuit of progress, on and off the screen

Diiktiraf atas kehebatannya di skrin yang tenang tetapi memikat serta gayanya yang bersahaja, kerjasama Johnnie Walker Blue Label ini menampilkan Callum yang membawa para peminat menyelami sambutan, ritual, dan refleksi yang menandakan detik-detik bermakna, mencerminkan keunikan serta kehalusan yang menjadi teras bagi Johnnie Walker Blue Label itu sendiri.

Dengan tiga buah filem musim panas dan sebuah siri televisyen yang bakal ditayangkan, peningkatan kerjaya Callum sangat mengagumkan. Callum kini boleh ditonton di layar kulit menerusi filem bebas, "Rose Bush Pruning" dan "Rose of Nevada", serta bakal membintangi filem komedi romantis yang amat dinantikan, "One Night Only". Pada tahun hadapan, beliau bakal memegang watak utama lelaki dalam adaptasi Apple TV+ bagi "Neuromancer" — satu trajektori kerjaya yang seiring dengan jenis kemajuan yang diperjuangkan oleh Johnnie Walker selama lebih dua abad.

Kolaborasi ini meraikan Callum sebagai pelakon utama menerusi siri video mesra dan potret intim ketika beliau mengagkat gelas, sekali gus meletakkan Johnnie Walker Blue Label di pusat setiap sambutan, sama ada besar mahupun kecil.

Callum akan mengembara ke Scotland dalam satu lawatan penerokaan bagi merungkai keunikan wiski luar biasa yang dibentuk oleh kejarangan, pertukangan seni, dan rasa. Beliau juga akan menyingkap usaha gigih yang dilakukan oleh Master Blender dalam mendapatkan wiski yang mempunyai kedalaman dan karakter mencukupi. Lawatan tersebut dan detik-detik lain sepanjang tahun ini membuktikan alasan Johnnie Walker Blue Label menjadi pilihan sorakan terbaik untuk detik-detik yang bermakna.

Callum Turner berkata:

"Etos Johnnie Walker Blue Label merupakan sesuatu yang sentiasa saya kagumi. Hanya satu daripada sepuluh ribu tong kayu yang terpilih, dan tahap ketelitian sedemikianlah yang membezakannya. Blue Label ialah botol pertama yang saya capai apabila meraikan sesuatu bersama rakan-rakan, dan kini dapat bekerjasama secara rasmi merupakan satu penghormatan yang benar-benar besar."

Di luar kerjaya filemnya yang dihormati, pengaruh Callum merangkumi dunia fesyen dan budaya kontemporari, sekali gus menjadikannya salah seorang bakat penentu bagi generasinya. Keyakinannya yang bersahaja, keasliannya, serta usaha berterusan beliau dalam mengejar kecemerlangan menterjemahkan nilai-nilai yang telah mendefinisikan Johnnie Walker Blue Label selama bergenerasi.

Neil Shah, Pengarah Jenama Global, Johnnie Walker:

"Selama lebih 200 tahun, Johnnie Walker telah memperjuangkan kemajuan dalam pelbagai bentuk, dan Johnnie Walker Blue Label berdiri sebagai lambang keagungan teratasnya. Callum menterjemahkan semangat yang sama: tekal dalam ketenangan, berdedikasi tanpa henti terhadap seninya, dan membina laluannya yang tersendiri sambil kekal berpegang teguh pada asal usulnya.

Kami bangga untuk mengalu-alukan kedatangan beliau ke dalam keluarga Johnnie Walker Blue Label sewaktu beliau melangkah ke babak seterusnya dalam perjalanan kerjayanya, meraikan peningkatannya yang berterusan sebagai ikon gaya dan layar menerusi semangat 'Keep Walking'."

Sama ada meraikan pencapaian peribadi atau berkumpul dengan insan-insan paling bermakna, Johnnie Walker Blue Label dihasilkan khusus untuk detik-detik yang wajar dihayati. Diadun daripada sebahagian wiski yang paling berharga di Scotland, kedalaman karakternya yang luar biasa serta kehalusannya yang mengagumkan telah menjadikannya wiski pilihan bagi sambutan bermakna dalam kehidupan.

Hanya satu daripada setiap 10,000 tong dalam simpanan wiski Scotch Johnnie Walker yang sedang dimatangkan dan tiada tandingan, termasuk daripada beberapa kilang penyulingan "hantu" yang telah lama ditutup, dianggap memiliki kedalaman karakter luar biasa yang diperlukan untuk Blue Label.

Ikuti @JohnnieWalker di Instagram untuk mendapatkan maklumat terkini sepanjang tempoh kerjasama ini.