Just Dance, MLBB et HADO rejoignent la liste des titres emblématiques pour les Games of the Future 2025

Trois nouveaux jeux incontournables et des partenaires mondiaux de diffusion en continu ont été annoncés alors que les Games of the Future 2025 se préparent à offrir une fusion immersive du sport, de gaming et d'innovation en décembre prochain.

DUBAÏ, ÉAU, 24 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Phygital International (PI), le détenteur exclusif des droits et la responsable des Games of the Future (GOTF), dévoile les derniers titres de jeux prévus pour le tournoi phygital pionnier de décembre prochain, ainsi qu'une liste de nouveaux partenaires médiatiques mondiaux qui présenteront l'événement aux fans du monde entier.

Athlète phygital en compétition Athlète phygital en compétition

Avec 11 disciplines et les meilleurs athlètes du monde prêts à s'affronter dans des défis virtuels et physiques, les Games of the Future 2025, qui se dérouleront à l'ADNEC à Abou Dabi du 18 au 23 décembre, promettent d'offrir un spectacle phygital révolutionnaire qui redéfinira ce que signifie jouer, agir l et la competition.

En plus des icônes mondiales de l'esport déjà annoncées, telles que Counter-Strike 2, Dota 2, Fortnite, Fatal Fury: City of Wolves, UFL et 3on3 Freestyle, Phygital International a confirmé trois nouveaux titres qui renforcent encore la profondeur et le dynamisme du tournoi. Chaque jeu a été soigneusement sélectionné pour compléter une discipline phygitale unique, mettant en valeur tout le spectre de la vitesse, de l'habileté et de la stratégie qui définissent les Games of the Future.

Faisant également partie de la liste, Mobile Legends: Bang Bang (MLBB) est le phénomène mondial des jeux mobiles qui a défini le genre des arènes de combat en ligne multijoueurs (MOBA) pour des millions de joueurs dans le monde entier. Dans la discipline MOBA Mobile, MLBB verra les joueurs s'affronter dans des matchs de haute intensité qui mettront à l'épreuve la stratégie, la coordination et la maîtrise tactique.

Pour ajouter du rythme et de l'ambiance à la programmation, Just Dance, la série de jeux de danse la plus populaire au monde, occupera le devant de la scène lors de la compétition Phygital Dancing. Réputé pour son énergie vibrante et son gameplay expressif, Just Dance apporte au GOTF 2025 l'une des expériences de jeu les plus dynamiques et participatives au monde, où les athlètes seront mis au défi de combiner chorégraphie, précision et endurance physique alors que le gameplay numérique rencontre la performance en direct dans une présentation visuellement électrisant.

L'arrivée de HADO complète la liste des jeux confirmés et constitue le cœur de la compétition de gaming en réalité virtuelle. Expérience pionnière en réalité augmentée, HADO intègre les mouvements du corps de monde réel à des scénarios de jeux numériques grâce à une technologie AR portable. Les joueurs n'utilisent pas de manettes, mais « contrôlent » directement les compétences virtuelles par leurs mouvements physiques - en courant, esquivant et visant dans le monde réel - pour que chaque action ait un impact direct sur la situation du jeu et se reflétant instantanément visuellement. HADO promet d'offrir une expérience de compétition VR rapide et visuellement époustouflante.

« Ces nouveaux titres mettent en évidence la gamme complète des sports phygitaux que les gens pourront découvrir aux Games of the Future 2025 » déclare Nis Hatt, CEO de Phygital International. « De l'énergie expressive de la danse à l'attrait mondial de l'esport mobile, en passant par l'innovation révolutionnaire du gameplay AR, cette deuxième vague de jeux met en lumière la diversité et l'enthousiasme du sport phygital. »

Suivez toute l'action des GOTF 2025 en direct

En plus d'élargir sa gamme de jeux, Phygital International annonce également une série de partenariats médiatiques mondiaux majeurs, garantissant que les Games of the Future 2025 seront accessibles aux fans du monde entier par le biais de plateformes numériques et de diffusion en continu.

Le diffuseur phare sera Sportworld, la plateforme de diffusion en continu basée en Allemagne qui distribue des contenus sportifs internationaux dans plus de 200 pays. Dans le cadre d'un nouveau partenariat pluriannuel qui couvrira les Games of the Future 2025 et 2026, Sportworld offrira un accès gratuit aux GOTF via son application Smart TV sur les appareils Samsung et LG, ainsi que des espaces de marque exclusives. Avec plus de 13 millions de téléchargements d'applications et des partenaires tels que Rally.tv FAST+ et DFB Play TV, cette collaboration marque une étape majeure dans la mise à disposition du sport phygital aux fans du monde entier.



En Asie, les GOTF 2025 seront diffusés par les principales plateformes de streaming Huya et SOOP (anciennement AfreecaTV), ce qui permettra d'étendre la portée du tournoi en Chine, en Corée du Sud et en Asie du Sud-Est. Huya fournira une couverture en direct et en différé, ainsi que des collaborations avec des influenceurs et du contenu promotionnel conçu pour attirer le vaste public de joueurs chinois. Parallèlement, SOOP - l'une des principales plateformes sud-coréennes de streaming et de divertissement produisant plus de 80 événements d'esports majeurs par an - assurera la couverture pour le marché coréen et produira des retransmissions nationales dédiées aux disciplines Battle of Robots et Phygital Fighting.FATAL FURY: City of the Wolves. Ensemble, ces partenariats renforcent le rayonnement des GOTF dans les régions les plus dynamiques d'Asie en matière de jeux et de divertissements.

En Afrique, les GOTF 2025 seront également disponible sur StarTimes et TV BRICS, étendant ainsi la portée du tournoi à travers le continent. StarTimes, l'un des plus grands opérateurs de télévision payante et OTT d'Afrique, diffusera les GOTF 2025 via sa plateforme StarTimes ON, qui touche plus de 25 millions d'abonnés dans plus de 30 pays. En outre, TV BRICS, un réseau médiatique multiplateforme reliant les nations BRICS à l'Afrique par le biais du sport, de la culture et de l'innovation, diffusera les temps forts, les reportages et les émissions de débat tels que Phygital Africa Diaries et Future of Sport discussions, avec un contenu produit en anglais et en arabe.

Ces plateformes rejoignent les partenaires médias déjà annoncés, Ei Nerd, la principale plateforme de divertissement du Brésil avec plus de quatre milliards de vues, et BIGG, l'un des meilleurs réseaux de jeux et d'esports de la région EMEA, qui diffusera les GOTF 2025 sur BIGG TV, la principale chaîne de jeux de la région qui touche 50 millions de foyers dans plus de 100 pays.

« Rendre les Games of the Future accessibles aux fans du monde entier est au cœur de ce que nous faisons » ajoute Hatt. « Grâce à nos partenariats avec certaines des principales plateformes de diffusion en continu, nous nous assurons que les spectateurs du monde entier - de l'Europe à l'Asie, en passant par l'Afrique, jusqu'à l'Amérique latine - puissent découvrir l'énergie, l'innovation et l'émotion des GOTF 2025. Il s'agit d'un événement mondial, qui se déroule désormais sur une scène véritablement mondiale. »

Alors que la plupart des disciplines se dérouleront du 18 au 23, la première compétition technique, le MOBA PC.Dota 2, aura lieu en avance à partir du 14 décembre. Les billets pour les Games of the Future 2025 sont désormais en vente sur le site www.gotfabudhabi.com. Les fans peuvent également suivre toutes les dernières mises à jour et le contenu en coulisses sur Instagram à @gamesofthefutureofficial et @gotfabudhabi.

À propos de Phygital International (PI) :

Phygital International est le promoteur des « phygital sports » au niveau mondial et se concentre sur l'innovation et la redéfinition des sports. Elle est la gardienne et la détentrice des droits des Games of the Future et supervise la procédure de candidature de chaque ville hôte.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site https://Phygitalinternational.com ou contacter [email protected]

À propos des Games of the Future (GOTF) :

Les Games of the Future sont un événement international annuel qui fusionne les mondes physique et numérique et constitue le summum du « phygital sport ». Ce tournoi rassemble la nouvelle génération de héros du « phygital sport » du monde entier pour concourir dans un large éventail de disciplines et défis « phygital ». Les Games of the Future 2025 se dérouleront à Abou Dhabi, tandis que les Games of the Future 2026 auront lieu à Astana.

Pour obtenir de plus amples renseignements, rendez-vous sur : https://gofuture.games/

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2829313/Phygital_International_GOTF_MLBB.jpg

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/2829314/Phygital_International_GOTF_MOBA.jpg

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/2745156/5636429/PhygitalInternational_GOTF_Logo.jpg