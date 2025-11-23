Just Dance, MLBB und HADO ergänzen das Lineup der globalen Spiele-Ikonen für die Games of the Future 2025

Drei neue legendäre Spieletitel und globale Streaming-Partner wurden angekündigt: während sich die Games of the Future 2025 darauf vorbereiten, im Dezember dieses Jahres eine beeindruckende Fusion aus Sport, Gaming und Innovation zu präsentieren..

DUBAI, VAE, 22. November 2025 /PRNewswire/ -- Phygital International (PI), der exklusive Rechteinhaber und Verwalter der Games of the Future (GOTF), gibt die endgültigen Spieltitel bekannt, die bei dem bahnbrechenden phygitalen Sportturnier im Dezember dieses Jahres vorgestellt werden sollen, sowie eine Reihe neuer globaler Medienpartner, die das Ereignis den Fans auf der ganzen Welt näherbringen werden.

Mit 11 Disziplinen und den weltbesten Athleten, die bereit sind, sich virtuellen und physischen Herausforderungen zu stellen, versprechen die Games of the Future 2025, die vom 18. bis 23. Dezember im ADNEC in Abu Dhabi stattfinden, eine bahnbrechende phygitale Präsentation, die neu definieren wird, was es bedeutet, zu spielen, zu performen und zu konkurrieren.

Zusätzlich zu den bereits angekündigten globalen esports-Ikonen wie Counter-Strike 2, Dota 2, Fortnite, Fatal Fury: City of Wolves, UFL und 3on3 Freestyle hat Phygital International drei neue Titel bestätigt, die die Tiefe und Dynamik des Turniers weiter verstärken. Jedes Spiel wurde sorgfältig ausgewählt, um eine einzigartige Phygital-Disziplin zu ergänzen und das gesamte Spektrum an Geschwindigkeit, Geschicklichkeit und Strategie zu präsentieren, das die Games of the Future auszeichnet.

Neu auf der Liste ist Mobile Legends: Bang Bang (MLBB), das weltweite Mobile-Gaming-Phänomen, das für Millionen von Spielern weltweit das Genre der Multiplayer Online Battle Arena (MOBA) geprägt hat. IIn der Disziplin MOBA Mobile treten die Spieler bei MLBB in hochintensiven Matches gegeneinander an, in denen Strategie, Koordination und taktisches Geschick auf die Probe gestellt werden.

Just Dance, die weltweit meistverkaufte Tanzspielserie, verleiht dem Programm Rhythmus und Flair und wird im Phygital-Dancing-Wettbewerb im Mittelpunkt stehen. Just Dance ist bekannt für seine pulsierende Energie und sein ausdrucksstarkes Gameplay und bringt eines der dynamischsten und gemeinschaftsorientiertesten Spielerlebnisse der Welt zur GOTF 2025, wo die Athleten herausgefordert werden, Choreografie, Präzision und körperliche Ausdauer zu kombinieren, während digitales Gameplay auf Live-Performance in einer visuell mitreißenden Show trifft.

In der bestätigten Aufstellung der Turnierspiele vervollständigt die Aufnahme von HADO das Teilnehmerfeld und bildet den Kern des Virtual-Reality-Gaming-Wettbewerbs (VR). Als wegweisendes Augmented-Reality-Erlebnis (AR) verbindet HADO reale Körperbewegungen mit digitalen Spielszenarien durch tragbare AR-Technologie. Die Spieler verwenden keine Controller, sondern „steuern" virtuelle Fähigkeiten direkt mit ihren körperlichen Bewegungen – Laufen, Ausweichen und Zielen in der realen Welt –, wobei jede Aktion sich direkt auf die Situation im Spiel auswirkt und sofort visuell widergespiegelt wird. HADO verspricht ein rasantes, visuell beeindruckendes VR-Wettkampferlebnis.

„Diese neu angekündigten Titel unterstreichen die gesamte Bandbreite der phygitalen Sportarten, die die Menschen bei den Games of the Future 2025 erleben können", sagte Nis Hatt, CEO von Phygital International. „Von der ausdrucksstarken Energie des Tanzes über die weltweite Anziehungskraft des mobilen E-Sports bis hin zu den bahnbrechenden Innovationen des AR-Gameplays – diese zweite Spielewelle unterstreicht die Vielfalt und Spannung des Phygital-Sports."

Erleben Sie die ganze Action von GOTF 2025 live

Neben der Erweiterung seines Spielangebots kündigt Phygital International auch eine Reihe wichtiger globaler Medienpartnerschaften an, die sicherstellen, dass die Games of the Future 2025 für Fans auf der ganzen Welt sowohl über digitale als auch über Rundfunkplattformen zugänglich sein werden.

An der Spitze steht Sportworld, die in Deutschland ansässige Streaming-Plattform, die internationale Sportinhalte in über 200 Ländern vertreibt. Im Rahmen einer neuen mehrjährigen Partnerschaft, die die Games of the Future 2025 und 2026 abdeckt, wird Sportworld über seine Smart-TV-App auf Samsung- und LG-Geräten kostenlosen Zugang zu den GOTF sowie exklusive Markenbereiche anbieten. Mit mehr als 13 Millionen App-Downloads und Partnern wie Rally.tv FAST+ und DFB Play TV ist diese Zusammenarbeit ein wichtiger Schritt, um den phygitalen Sport Fans auf der ganzen Welt näherzubringen.



In Asien wird GOTF 2025 über die führenden Live-Streaming-Plattformen Huya und SOOP (ehemals AfreecaTV) verbreitet, wodurch die Reichweite des Turniers in China, Südkorea und Südostasien verbessert wird. Huya wird sowohl Live- als auch Nicht-Live-Berichterstattung liefern, zusammen mit Kooperationen mit Influencern und Werbeinhalten, die darauf abzielen, Chinas riesiges Gaming-Publikum anzusprechen. SOOP - eine der führenden Streaming- und Unterhaltungsplattformen Südkoreas, die jährlich mehr als 80 große E-Sport-Events produziert – wird die Berichterstattung für den koreanischen Markt übernehmen und spezielle nationale Übertragungen der Disziplinen Battle of Robots und Phygital Fighting.FATAL FURY: City of the Wolves produzieren. Zusammen stärken diese Partnerschaften die Präsenz von GOTF in den dynamischsten Gaming- und Unterhaltungsregionen Asiens.

In ganz Afrika wird GOTF 2025 auch über StarTimes und TV BRICS verfügbar sein, wodurch die Präsenz des Turniers auf dem gesamten Kontinent erweitert wird. StarTimes, einer der größten Pay-TV- und OTT-Anbieter Afrikas, wird GOTF 2025 über seine Plattform StarTimes ON streamen und damit mehr als 25 Millionen Abonnenten in über 30 Ländern erreichen. Darüber hinaus wird TV BRICS, ein Multiplattform-Mediennetzwerk, das die BRICS-Staaten durch Sport, Kultur und Innovation mit Afrika verbindet, Highlights, Features und Diskussionsrunden wie „Phygital Africa Diaries" und „Future of Sport" in englischer und arabischer Sprache ausstrahlen.

Diese Plattformen schließen sich den bereits angekündigten Medienpartnern Ei Nerd, Brasiliens führender Unterhaltungsplattform mit mehr als 4 Milliarden Aufrufen, und BIGG, einem der führenden Gaming- und Esports-Netzwerke in EMEA, an, das die GOTF 2025 über BIGG TV, den führenden Gaming-Kanal der Region mit 50 Millionen Haushalten in über 100 Ländern, streamen wird.

„Fans weltweit Zugang zu den Games of the Future zu verschaffen, ist das Herzstück unserer Arbeit", fügte Hatt hinzu. „Durch unsere Partnerschaften mit einigen der weltweit führenden Streaming-Plattformen stellen wir sicher, dass Zuschauer überall – von Europa über Asien bis hin zu Afrika und Lateinamerika – die Energie, Innovation und Emotionen der GOTF 2025 erleben können. Dies ist ein globales Ereignis, und jetzt hat es eine wirklich globale Bühne."

Während die meisten Disziplinen vom 18. bis 23. Dezember stattfinden, wird der erste Tech-Wettbewerb, MOBA PC.Dota 2, bereits vorab am 14. Dezember ausgetragen. Tickets für die Spiele der Zukunft 2025 sind ab sofort unter www.gotfabudhabi.com erhältlich. Fans können alle aktuellen Neuigkeiten und Einblicke hinter die Kulissen auch auf Instagram unter @gamesofthefutureofficial und @gotfabudhabi verfolgen.

