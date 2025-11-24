Just Dance, MLBB y HADO se agregan a la lista de juegos icónicos de los Games of the Future 2025

Tres nuevos videojuegos iconicos y nuevas alianzas con streaming globales anunciadas se anuncian a medida que Games of the Future 2025 se prepara para hacer entrega de una experiencia de fusión inmersiva de deporte, juegos e innovación este diciembre.

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos, 24 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Phygital International (PI), titular de los derechos exclusivos y custodio de Games of the Future (GOTF), presenta los juegos que formarán parte del innovador torneo de deportes phygital este diciembre,junto con una poderosa línea de medios globales que llevarán el evento a aficionados de todo el mundo.

Phygital sports athlete competing Phygital sports athlete competing

Con 11 disciplinas y los mejores atletas del mundo listos para competir en desafíos virtuales y físicos, Games of the Future 2025, que tendrá lugar en ADNEC en Abu Dhabi del 18 al 23 de diciembre, promete ofrecer un innovador escaparate phygital que redefinirá lo que significa jugar, actuar y competir.

Además de los iconos mundiales de eSports anunciados anteriormente, como Counter-Strike 2, Dota 2,Fortnite, Fatal Fury: City of Wolves, UFL y 3on3 Freestyle, Phygital International ha confirmado tres nuevos títulos que amplían aún más la profundidad y el dinamismo del torneo. Cada juego ha sido cuidadosamente seleccionado para complementar una disciplina phygital única, mostrando todo el espectro de velocidad, habilidad y estrategia que define a los Games of the Future.

Como incorporación a la lista se encuentra Mobile Legends: Bang Bang (MLBB), el fenómeno mundial de los juegos móviles que ha definido el género del campo de batalla multijugador en línea (MOBA, por sus siglas en inglés) para millones de jugadores en todo el mundo. En la disciplina MOBA Mobile, MLBB verá a los jugadores luchar en partidos de alta intensidad que pondrán a prueba la estrategia, la coordinación y el dominio táctico.

Para añadir ritmo y estilo a la alineación, Just Dance, la serie de juegos de baile más vendida del mundo, ocupará un lugar central en la competencia Phygital Dancing. Reconocido por su energía vibrante y su juego expresivo, Just Dance trae una de las experiencias de juego más dinámicas y comunitarias del mundo a GOTF 2025, donde los atletas tendrán el desafío de combinar coreografía, precisión y resistencia física a medida que el juego digital se une a la actuación en vivo en un escaparate visualmente electrizante.

En la alineación confirmada de juegos de torneos, la adición de HADO sirve como el núcleo de la competencia de juegos de realidad virtual (RV). Como experiencia pionera de realidad aumentada (RA), HADO integra movimientos corporales del mundo real con escenarios de juegos digitales a través de la tecnología de RA que puede llevarse puesta. Los jugadores no utilizan controladores; en cambio, "controlan" directamente las habilidades virtuales con sus movimientos físicos (correr, esquivar y apuntar en el mundo real) con cada acción que impacta directamente la situación del juego y se refleja visualmente al instante. HADO promete ofrecer una experiencia competitiva de realidad virtual visualmente impresionante y de ritmo rápido.

"Estos nuevos titulos destacan la gama completa de deportes phygital que las personas pueden experimentar en los Games of the Future 2025,", afirmó Nis Hatt, director general de Phygital International. "Desde la energía expresiva de la danza, el atractivo global de los eSports móviles hasta la revolucionaria innovación del juego AR, esta segunda ola de juegos destaca la diversidad y la emoción del deporte phygital".

Vea toda la acción de GOTF 2025 en vivo

Además de ampliar su línea de juegos, Phygital International también anuncia una serie de importantes alianzascon medios globales, lo que garantiza que Games of the Future 2025 sea accesible para los aficionados de todo el mundo a través de plataformas digitales y de difusión.

A la cabeza está Sportworld, la plataforma de streaming con sede en Alemania que distribuye contenido deportivo internacional en más de 200 países. A través de una nueva sociedad por muchos años que cubrirá Games of the Future 2025 y 2026, Sportworld ofrecerá acceso gratuito a GOTF a través de su aplicación para Smart TV en dispositivos Samsung y LG, junto con zonas de marca exclusivas. Con más de 13 millones de descargas de aplicaciones y socios como Rally.tv FAST+ y DFB Play TV, esta colaboración marca un paso importante en la iniciativa de llevar el deporte phygital a los aficionados de todo el mundo.

En Asia, GOTF 2025 se distribuirá a través de las principales plataformas de transmisión en vivo Huya y SOOP (anteriormente AfreecaTV), con lo que se ampliará el alcance del torneo a China, Corea del Sur y el Sudeste Asiático. Huya ofrecerá cobertura en vivo y no en vivo, junto con colaboraciones de influencers y contenido promocional diseñado para atraer a la amplia audiencia de juegos de China. Mientras tanto, SOOP, una de las plataformas de transmisión y entretenimiento de primer nivel de Corea del Sur que produce más de 80 eventos importantes de eSports al año, proporcionará cobertura para el mercado coreano y producirá transmisiones nacionales dedicadas de las disciplinas Battle of Robots y Phygital Fighting.FATAL FURY: City of the Wolves. Juntas, estas alianzas fortalecen la presencia de GOTF en las regiones de juego y entretenimiento más dinámicas de Asia.

En toda África, GOTF 2025 también estará disponible a través de StarTimes y TV BRICS expandiendo la presencia del torneo a todo el continente. StarTimes, uno de los mayores operadores de televisión de pago y OTT de África, transmitirá GOTF 2025 a través de su plataforma StarTimes ON, y llegará así a más de 25 millones de suscriptores en más de 30 países. Además, TV BRICS, una red de medios multiplataforma que une a las naciones BRICS con África a través del deporte, la cultura y la innovación, distribuirá momentos culminantes, características y programación dirigida por debates, como Phygital Africa Diaries y Future of Sport, con contenido tanto en inglés como en árabe.

Estas plataformas se unen a los socios de medios previamente anunciados, Ei Nerd, la plataforma de entretenimiento líder de Brasil con más de 4 mil millones de visitas, y BIGG, una de las principales redes de juegos y deportes electrónicos de EMEA, que transmitirá GOTF 2025 a través de BIGG TV, el canal de juegos líder de la región que llega a 50 millones de hogares en más de 100 países.

"Hacer que Games of the Future sea accesible para los aficionados de todo el mundo es nuestro objetivo", agregó Hatt. "A través de nuestras colaboraciones con algunas de las principales plataformas de streaming del mundo, garantizamos que las audiencias de todo el mundo, desde Europa hasta Asia, África y Europa hasta LATAM, puedan experimentar la energía, la innovación y la emoción de GOTF 2025. Este es un evento global, y ahora cuenta con un escenario verdaderamente mundial."

Si bien la mayoría de las disciplinas se llevarán a cabo del 18 al 23, la primera competencia de tecnología, MOBA PC.Dota 2 se llevará a cabo con anticipación a partir del 14 de diciembre. Las entradas para Games of the Future 2025 ya están a la venta en www.gotfabudhabi.com. Los aficionados también pueden seguir las últimas actualizaciones y el contenido detrás de cámaras en Instagram en @gamesofthefutureofficial y @gotfabudhabi.

Acerca de Phygital International (PI):

Phygital International es el promotor de los deportes phygital a nivel mundial y se centra en innovar y redefinir el deporte. Es el custodio y titular de los derechos de Games of the Future (Juegos del Futuro) y supervisa el proceso de licitación de cada ciudad anfitriona.

Para más información, visite https://Phygitalinternational.com o comuníquese con [email protected].

Acerca de Games of the Future (GOTF):

Games of the Future (Juegos del Futuro) es un evento internacional anual que fusiona los mundos físico y digital y es la cima del deporte phygital. El torneo reúne a la próxima generación de héroes deportivos phygital de todo el mundo para competir en una amplia variedad de disciplinas y desafíos phygital. Games of the Future 2025 se celebrará en Abu Dabi, mientras que Games of the Future 2026 se celebrará en Astana.

Para más información, visite: https://gofuture.games/

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2829313/Phygital_International_GOTF_MLBB.jpg

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2829314/Phygital_International_GOTF_MOBA.jpg

Logotipo : https://mma.prnewswire.com/media/2745156/5636429/PhygitalInternational_GOTF_Logo.jpg

FUENTE Phygital International