Kavalan atinge a marca de 1.000 medalhas de ouro e revela o seu whisky mais premiado

duas décadas depois de as primeiras gotas do seu new make spirit terem sido destiladas em Taiwan.

TAIPEI, Taiwan, 11 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- Kavalan Whisky, o segredo mais bem guardado, está sendo descoberto enquanto o destilador taiwanês comemora sua 1.000ª medalha de ouro, duas décadas depois que as primeiras gotas de destilado do novo uísque eram destiladas em Taiwan.

A sua expressão mais premiada, no entanto, provavelmente é uma das menos chamativas: profundamente expressiva, entregando notas de baunilha, coco, caramelo e especiarias de carvalho torrado.

Speed Speed A Kavalan Whisky atinge a marca de 1.000 medalhas de ouro, estabelecendo um novo recorde na história mundial do uísque.

"Por trás das nossas mil medalhas há um grande tesouro de informações fascinantes, revelando nossos uísques mais premiados ao longo dos anos", declarou o presidente da King Car, Sr. YT Lee.

"O vencedor poderá surpreendê-lo: foi o Solist ex-Bourbon Cask que saiu como nosso uísque mais premiado de todos os tempos. Os jurados da IWSC deram a ele pontuações quase perfeitas de 98–100 e foi elogiado por sua notável profundidade e elegância. Solist Vinho Barrique e Solist Oloroso Sherry ficaram em segundo e terceiro lugares."

A Kavalan é amplamente reconhecida como uma das principais marcas do mundo do whisky, representando a nova geração de produtores de whisky que emergiu nas últimas duas décadas.

O sucesso da Destilaria de Taiwan está enraizado em sua abordagem distinta de produção de uísque, aproveitando o clima subtropical do país para acelerar a maturação enquanto mantém um controle preciso do barril. Isso cria um estilo interno rico e em camadas, definido pelo caráter vibrante de frutas tropicais. Com uma capacidade anual de produção de 10 milhões de garrafas, a Kavalan está hoje entre as maiores destilarias de whisky single malt do mundo.

O sucesso contínuo da destilaria nas competições mais respeitadas do mundo reforça sua consistência no mais alto nível, com os últimos cinco anos tendo em média mais de 100 prêmios por ano.

Os uísques da Kavalan são amplamente reconhecidos em competições internacionais, incluindo International Spirits Challenge, International Wine & Spirit Competition, World Whiskies Awards, San Francisco World Spirits Competition, International Whisky Competition, Beverage Testing Institute, World Whisky Masters e Tokyo Whisky & Spirits Competition. Em reconhecimento às suas contribuições para o setor, o fundador do King Car Group, Sr. TT Lee, e o presidente, Sr. YT Lee, foram incluídos no Hall da Fama do World Whiskies Awards em 2018.

Além da força do barril: Excelência em todo o portfólio da Kavalan

Do total de medalhas de ouro, aproximadamente 58% vêm de expressões de força em barril e 42% de expressões não engarrafadas à força de barril. Enquanto as expressões de força em barril da Kavalan demonstram a excepcional maestria da destilaria, esta demonstrou um desempenho equilibrado que destaca excelência consistente em todo o portfólio. Essa conquista sustentada também ajudou a Kavalan a conquistar dez títulos de Melhor Uísque do Mundo em apenas 11 anos.

Além de seus uísques premiados, a Kavalan também conquistou reconhecimento internacional por sua experiência com destilarias, com mais de 40 troféus dedicados ao engajamento dos visitantes, narrativa da marca, inovação e sustentabilidade. Essas conquistas refletem uma abordagem holística à excelência que vai além do próprio uísque.

De Taiwan para o mundo, a Kavalan continua demonstrando que as possibilidades do uísque são muito maiores do que se imaginava.

Sobre a Kavalan Whisky

A destilaria Kavalan, no condado de Yilan, Taiwan, é pioneira na produção de single malt desde 2005. Seu uísque é envelhecido em clima quente e úmido, utilizando água pura proveniente da Snow Mountain, combinada com brisas do mar e das montanhas. Essas condições criam a textura cremosa característica da marca. Inspirada no antigo nome do condado de Yilan, a destilaria integra mais de 45 anos de experiência na produção de bebidas sob a empresa-mãe King Car Group. A marca já ultrapassou 1.000 medalhas de ouro em competições internacionais do setor.

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Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2985332/Kavalan_Whisky_Reaches_1_000_Gold_Medals.jpg

FONTE Kavalan Whisky