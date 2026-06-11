Kavalan Cecah Pencapaian 1,000 Pingat Emas: Memperkenalkan Wiski Paling Banyak Memenangi Anugerah

Dari Taiwan ke Pentas Dunia, Kavalan Menandakan Babak Baharu dalam Sejarah Wiski Dunia

TAIPEI, 11 Jun 2026 /PRNewswire/ -- Rahsia terbaik yang disimpan oleh Kavalan Whisky kini terbongkar apabila penyuling wiski dari Taiwan itu meraikan pencapaian Pingat Emas ke-1,000, dua dekad selepas titisan pertama minuman baharu itu dihasilkan di Taiwan.

"Ekspresi Wiski Yang Paling Banyak Memenangi Anugerah" dalam sejarah Kavalan pula mungkin merupakan antara yang paling sederhana dari segi penampilannya: Kaya dengan karakter, menampilkan nota vanila, kelapa, karamel dan rempah kayu oak panggang.

Speed Speed Kavalan Whisky hits 1,000 gold medals, marking a new milestone in world whisky history.

"Di sebalik 1,000 pingat yang kami raih terdapat khazanah maklumat yang amat menarik, yang menonjolkan wiski-wiski kami yang paling tinggi penilaiannya sepanjang tahun-tahun lalu," kata Pengerusi King Car, Encik YT Lee.

"Pemenangnya mungkin mengejutkan anda, tetapi Solist ex-Bourbon Cask muncul sebagai wiski paling banyak memenangi anugerah dalam sejarah kami. Para hakim International Wine & Spirit Competition (IWSC) memberikan skor hampir sempurna antara 98 hingga 100 mata, dan ia dipuji kerana kedalaman rasa serta keanggunannya yang luar biasa. Solist Vinho Barrique dan Solist Oloroso Sherry masing-masing menduduki tempat kedua dan ketiga."

Kavalan diiktiraf secara meluas sebagai salah satu jenama utama dalam kategori Wiski Dunia (World Whisky), iaitu kategori baharu yang muncul kira-kira dua dekad lalu.

Kejayaan Kilang Penyulingan Taiwan itu berpunca daripada pendekatan pembuatan wiski yang tersendiri, dengan memanfaatkan iklim subtropika negara untuk mempercepatkan proses pematangan sambil mengekalkan kawalan tong yang tepat. Pendekatan ini menghasilkan gaya wiski yang kaya dan berlapis, dicirikan oleh karakter buah-buahan tropika yang menyerlah. Dengan kapasiti pengeluaran tahunan sebanyak 10 juta botol, Kavalan kini merupakan antara kilang penyulingan wiski malt tunggal terbesar di dunia.

Kejayaan berterusan penyulingan itu dalam pertandingan paling berprestij di dunia membuktikan konsistensinya pada tahap tertinggi, dengan purata lebih daripada 100 anugerah setahun sepanjang lima tahun lalu. Wiski Kavalan mendapat pengiktirafan meluas dalam pertandingan utama dunia termasuk International Spirits Challenge, International Wine & Spirit Competition, World Whiskies Awards, San Francisco World Spirits Competition, International Whisky Competition, Beverage Testing Institute, World Whisky Masters dan Tokyo Whisky & Spirits Competition. Sebagai pengiktirafan terhadap sumbangan mereka kepada industri, Pengasas King Car Group, Encik TT Lee, dan Pengerusi Encik YT Lee telah dimasukkan ke dalam World Whiskies Awards Hall of Fame pada tahun 2018.

Melangkaui Kekuatan Tong: Kecemerlangan Merentasi Keseluruhan Portfolio Kavalan

Daripada jumlah keseluruhan pingat emas yang dimenangi, kira-kira 58% diperoleh daripada ekspresi kekuatan tong, manakala 42% lagi datang daripada keluaran bukan kekuatan tong. Walaupun ekspresi kekuatan tong Kavalan menyerlahkan kehebatan penyulingan itu dalam pengurusan tong, pencapaian ini turut menunjukkan prestasi seimbang yang mencerminkan kecemerlangan konsisten merentasi keseluruhan portfolionya. Kejayaan berterusan ini juga membantu Kavalan meraih 10 gelaran Wiski Terbaik Dunia dalam tempoh hanya 11 tahun.

Selain wiski yang memenangi pelbagai anugerah, Kavalan turut menerima pengiktirafan antarabangsa bagi pengalaman lawatan ke kilang penyulingannya, dengan lebih daripada 40 trofi yang berkaitan dengan penglibatan pelawat, penceritaan jenama, inovasi dan kemampanan. Pencapaian ini mencerminkan pendekatan holistik terhadap kecemerlangan yang melangkaui produk minuman keras itu sendiri.

Dari Taiwan ke seluruh dunia, Kavalan terus membuktikan bahawa potensi dunia wiski jauh lebih besar daripada yang pernah dibayangkan sebelum ini.

Latar Belakang Kavalan Whisky

Kilang Penyulingan Kavalan di Daerah Yilan telah menerajui seni pembuatan wiski malt tunggal di Taiwan sejak tahun 2005. Wiski kami yang dimatangkan dalam keadaan kelembapan dan suhu yang tinggi menggunakan air cairan kristal dari Gunung Salji serta diperkaya dengan hembusan angin laut dan gunung. Gabungan faktor ini menghasilkan kelembutan berkrim yang menjadi identiti tersendiri Kavalan. Mengambil nama lama Daerah Yilan, kilang penyulingan kami disokong oleh lebih 45 tahun pengalaman pembuatan minuman di bawah syarikat induknya, King Car Group. Sehingga kini, kami telah mengumpul 1,000 anugerah bertaraf emas atau lebih tinggi daripada pertandingan paling kompetitif dalam industri.

Hubungi: Kaitlyn Tsai

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Wendy Wang

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SOURCE Kavalan Whisky