Kavalan alcanza las 1.000 medallas de oro: presenta su whisky más premiado

Desde Taiwán para el mundo, Kavalan marca un nuevo capítulo en la historia del whisky

TAIPEI, 11 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- El secreto mejor guardado del whisky Kavalan está saliendo a la luz mientras la destilería taiwanesa celebra su medalla de oro número 1.000, dos décadas después de que se destilaran las primeras gotas de aguardiente en Taiwán.

Sin embargo, su "Expresión más premiada" es probablemente una de las menos ostentosas: profundamente expresiva, ofrece notas de vainilla, coco, caramelo y especias de roble tostado.

Speed Speed Kavalan Whisky hits 1,000 gold medals, marking a new milestone in world whisky history.

"Detrás de nuestras mil medallas se esconde un valioso tesoro de información fascinante, que revela cuáles han sido nuestros whiskies mejor valorados a lo largo de los años", declaró el presidente de King Car, YT Lee.

Puede que el ganador les sorprenda: pero fue Solist ex-Bourbon Cask el que se alzó como nuestro whisky más premiado de todos los tiempos. Los jueces de IWSC le otorgaron puntuaciones casi perfectas de 98 a 100 y fue elogiado por su extraordinaria profundidad y elegancia. Solist Vinho Barrique y Solist Oloroso Sherry obtuvieron el segundo y tercer puesto, respectivamente.

Kavalan es ampliamente considerada una de las marcas líderes de whisky mundial, la nueva categoría de whisky que surgió hace dos décadas.

El éxito de la destilería de Taiwán radica en su singular método de elaboración de whisky, que aprovecha el clima subtropical del país para acelerar la maduración manteniendo un control preciso de las barricas. Esto da como resultado un estilo propio, rico y complejo, definido por vibrantes notas de frutas tropicales. Con una capacidad de producción anual de 10 millones de botellas, Kavalan se encuentra entre las destilerías de whisky de malta más grandes del mundo.

El éxito sostenido de la destilería en las competiciones más prestigiosas del mundo subraya su constancia al más alto nivel, con un promedio de más de 100 premios anuales en los últimos cinco años.

Los whiskies de Kavalan gozan de amplio reconocimiento en las competiciones más prestigiosas del mundo, como el International Spirits Challenge, el International Wine & Spirit Competition, los World Whiskies Awards, el San Francisco World Spirits Competition, el International Whisky Competition, el Beverage Testing Institute, el World Whisky Masters y el Tokyo Whisky & Spirits Competition. En reconocimiento a sus contribuciones a la industria, el fundador de King Car Group, TT Lee, y el presidente, YT Lee, fueron incluidos en el Salón de la Fama de los World Whiskies Awards en 2018.

Más allá de la graduación alcohólica natural: Excelencia en toda la gama de Kavalan

De sus medallas de oro, aproximadamente el 58 % corresponden a ediciones con graduación alcohólica natural y el 42 % a ediciones sin graduación alcohólica natural. Si bien las ediciones con graduación alcohólica natural de Kavalan demuestran la excepcional maestría de la destilería en el manejo de barricas, esta gama completa de productos mostró un desempeño equilibrado que resalta la excelencia constante. Este logro sostenido también ha contribuido a que Kavalan haya obtenido diez títulos de Mejor Whisky del Mundo en tan solo 11 años.

Además de sus whiskies galardonados, Kavalan también ha obtenido reconocimiento internacional por la experiencia que ofrece en su destilería, con más de 40 premios dedicados a la interacción con los visitantes, la narrativa de marca, la innovación y la sostenibilidad. Estos logros reflejan un enfoque integral hacia la excelencia que va más allá de la bebida en sí.

Desde Taiwán para el mundo, Kavalan sigue demostrando que las posibilidades del whisky son mucho mayores de lo que se imaginaba.

Acerca de Kavalan Whisky

La destilería Kavalan, ubicada en el condado de Yilan, ha sido pionera en la elaboración de whisky de malta en Taiwán desde 2005. Nuestro whisky, envejecido en condiciones de alta humedad y calor, se nutre del agua de deshielo cristalina de la Montaña Nevada y se ve realzado por las brisas marinas y de montaña. Estas condiciones se combinan para crear la cremosidad característica de Kavalan. Nuestra destilería, que lleva el nombre del antiguo condado de Yilan, cuenta con el respaldo de más de 45 años de experiencia en la elaboración de bebidas bajo la empresa matriz, King Car Group. Hemos obtenido 1.000 premios de oro o superiores en los concursos más prestigiosos del sector.

Contacto:

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Wendy Wang

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