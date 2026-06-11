Kavalan alcanza las 1.000 medallas de oro: revela su whisky más premiado

Desde Taiwán al mundo, Kavalan marca el inicio de un nuevo capítulo en la historia mundial del whisky

TAIPÉI, 11 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Con la celebración de su medalla de oro número 1.000, dos décadas después de la primera destilación de la destilería taiwanesa en el país, se revela el secreto mejor guardado del whisky Kavalan.

Sin embargo, su "producto más galardonado" es probablemente uno de los menos llamativos: sumamente expresivo, con notas de vainilla, coco, caramelo y especias de roble tostado.

Speed Speed El whisky Kavalan llega a las 1.000 medallas de oro, lo que supone un nuevo hito en la historia mundial del whisky.

"Detrás de nuestras mil medallas hay un auténtico tesoro de información fascinante, que revela nuestros whiskies mejor valorados a lo largo de todos estos años", expresó el Sr. YT Lee, presidente de King Car.

"Puede que el ganador lo sorprenda: pero fue el Solist ex-Bourbon Cask el que resultó el whisky más galardonado de todos los tiempos. Los jueces de la IWSC le otorgaron calificaciones casi perfectas de 98-100, y ha sido elogiado por su extraordinaria profundidad y elegancia. El Solist Vinho Barrique y el Solist Oloroso Sherry ocuparon el segundo y tercer puestos respectivamente".

Kavalan es ampliamente considerada como una de las principales marcas de World whisky, una nueva categoría de whisky que surgió hace dos décadas.

El éxito de la destilería de Taiwán se debe a su particular forma de elaborar el whisky, ya que aprovecha el clima subtropical del país para acelerar el proceso de maduración y mantener a la vez un control preciso sobre las barricas. Esto permite desarrollar un estilo propio rico y complejo, caracterizado por un vibrante toque a frutas tropicales. Con una capacidad de producción anual de 10 millones de botellas, Kavalan se encuentra hoy entre las mayores destilerías de whisky de pura malta del mundo.

El éxito continuo de la destilería en los concursos más prestigiosos del mundo destaca su nivel de excelencia, con un promedio de más de 100 premios al año en los últimos cinco años.

Los whiskies de Kavalan gozan de un amplio reconocimiento en los concursos más prestigiosos del mundo, entre los que se incluyen el International Spirits Challenge, la International Wine & Spirit Competition, los World Whiskies Awards, el San Francisco World Spirits Competition, la International Whisky Competition, el Beverage Testing Institute, World Whisky Masters y la Tokyo Whisky & Spirits Competition. En reconocimiento a su contribución al sector, el Sr. TT Lee, fundador de King Car Group, y el Sr. YT Lee, presidente, fueron incluidos en el Salón de la Fama de los World Whiskies Awards en 2018.

Más allá de la intensidad de barrica: excelencia en toda la cartera de productos Kavalan

Del total de medallas de oro obtenidas, aproximadamente el 58 % corresponde a whiskies de graduación natural de barrica y el 42 % corresponde a expresiones de graduación estándar. Si bien los whiskies de graduación natural de barrica de Kavalan muestran su excelente dominio de la gestión de la barrica, también reflejan un equilibrio en el rendimiento, que pone de relieve la excelencia constante en toda su cartera. Este logro sostenido también ha contribuido a que Kavalan sea merecedor de diez títulos de "Mejor whisky del mundo" en tan solo 11 años.

Más allá de sus whiskies galardonados, Kavalan también ha obtenido reconocimiento internacional por su experiencia en la destilería, con más de 40 premios dedicados a la participación de visitantes, narración de la historia de la marca, innovación y sostenibilidad. Estos logros reflejan un enfoque integral de la excelencia que va más allá del espíritu en sí mismo.

De Taiwán al mundo, Kavalan sigue demostrando que las posibilidades del whisky son mucho más amplias de lo que se pensaba.

Acerca del whisky Kavalan

La destilería Kavalan en el condado de Yilan ha sido pionera en el arte del whisky de pura malta en Taiwán desde 2005. Nuestro whisky, añejado en condiciones de intensa humedad y calor, obtiene su origen de las aguas cristalinas de deshielo de Snow Mountain y se ve mejorado por las brisas del mar y la montaña. Estas condiciones se combinan para crear la cremosidad característica de Kavalan. Nuestra destilería, que toma el antiguo nombre del condado de Yilan, está respaldada por más de 45 años de elaboración de bebidas propiedad de la empresa matriz, King Car Group. Hemos obtenido 1.000 premios de oro o de categorías superiores en los concursos más competitivos del sector.

Contacto:

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Wendy Wang

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FUENTE Kavalan Whisky