대만에서 세계로, 카발란이 세계 위스키 역사에 새로운 이정표를 세우다

타이베이, 2026년 6월 11일 /PRNewswire/ -- 대만 위스키 브랜드 카발란(Kavalan Whisky)의 오랫동안 감춰져 있던 비밀이 마침내 드러나고 있다. 카발란은 대만에서 첫 뉴메이크 스피릿이 증류된 지 20년 만에 1,000번째 금메달을 달성하며 세계 위스키 역사에 새로운 이정표를 세웠다.

그러나 이 브랜드의 '최다 수상 제품'은 바닐라, 코코넛, 캐러멜, 구운 오크 스파이스 향을 전하며 깊이 있는 표현력을 보여주는 의외의 제품일 수 있다.

Speed Speed 카발란 위스키, 금메달 1000개 달성으로 세계 위스키 역사의 새로운 이정표 수립

킹카그룹(King Car Group)회장 YT Lee씨는 "1000개의 메달 뒤에는 수년간 심사에서 가장 높은 평가를 받은 위스키를 보여주는 흥미로운 정보가 풍부하게 담겨 있다"고 말했다.

이어 "예상 밖의 결과일 수도 있다. 그러나 역대 최다 수상 위스키로 선정된 것은 솔리스트 ex-버번 캐스크(Solist ex-Bourbon Cask) 였다. IWSC 심사위원들은 이 제품에 98~100점에 이르는 만점에 가까운 점수를 부여했으며, 뛰어난 깊이와 우아함에 찬사를 보냈다. 솔리스트 비노 바리끄(Solist Vinho Barrique)와 솔리스트 올로로소 셰리(Solist Oloroso Sherry)는 각각 2위와 3위를 차지했다"고 말했다.

카발란은 20년 전 등장한 새로운 위스키 카테고리인 월드 위스키를 대표하는 브랜드 중 하나로 널리 평가받고 있다.

이 대만 증류소의 성공은 정밀한 캐스크 관리를 유지하면서 대만의 아열대 기후를 활용하는 독특한 위스키 제조 방식에 뿌리를 두고 있다. 이를 통해 생동감 넘치는 열대 과일 풍미가 특징인 풍부하고 다층적인 하우스 스타일을 만들어낸다. 연간 생산 능력이 1000만 병에 달하는 카발란은 현재 세계 최대 싱글몰트 위스키 증류소 중 하나로 자리매김했다.

세계에서 가장 권위 있는 대회들에서 거둔 지속적인 성공은 최고 수준에서 자사의 일관성을 강조하며, 지난 5년간 연평균 100개 이상의 수상을 기록했다.

카발란의 위스키는 인터내셔널 스피릿 챌린지, 인터내셔널 와인 & 스피릿 컴피티션(IWSC), 월드 위스키스 어워즈(WWA), 샌프란시스코 월드 스피릿 컴피티션(SFWSC), 인터내셔널 위스키 컴피티션(IWC), 베버리지 테스팅 인스티튜트(BTI), 월드 위스키 마스터즈(WWM), 도쿄 위스키 & 스피릿 컴피티션(TWSC) 등 세계에서 가장 권위 있는 대회들에서 널리 인정받고 있다. 업계에 대한 기여를 인정받아 킹카 그룹의 TT Lee 창립자와 YT Lee 회장은 2018년 월드 위스키스 어워즈 명예의 전당(WWA Hall of Fame)에 이름을 올렸다.

캐스크 스트렝스를 넘어: 카발란 전체 포트폴리오 전반의 탁월함

전체 금메달 중 약 58%는 캐스크 스트렝스 제품에서, 42%는 비캐스크 스트렝스 제품에서 나왔다. 카발란의 캐스크 스트렝스 제품들이 이 증류소의 탁월한 캐스크 전문성을 보여준다면, 이러한 결과는 전체 포트폴리오 전반에서 일관된 품질 경쟁력을 보여주는 균형 잡힌 성과를 입증한다. 이처럼 지속적인 성과를 바탕으로 카발란은 불과 11년 만에 10개의 세계 최고의 위스키타이틀을 획득했다.

수상 경력의 위스키 외에도 카발란은 방문객 참여, 브랜드 스토리텔링, 혁신 및 지속가능성에 헌정된 40개 이상의 트로피 등 증류소 경험으로도 국제적인 인정을 받고 있다. 이러한 성취들은 스피릿 자체를 넘어 확장되는 우수성을 추구하는 브랜드 철학을 보여준다.

대만에서 세계로, 카발란은 위스키의 가능성이 한때 상상했던 것보다 훨씬 더 크다는 것을 계속 증명하고 있다.

카발란 위스키 소개

이란현의 카발란 증류소는 2005년부터 대만에서 싱글 몰트 위스키의 예술을 개척해 왔다. 강렬한 습도와 열기 속에서 숙성되는 카발란의 위스키는 설산의 눈이 녹은 맑은 물을 원료로 하며 바다와 산의 산들바람으로 더욱 풍부해진다. 이러한 조건들이 결합돼 카발란의 시그니처 크리미함을 만들어낸다. 이란현의 옛 이름을 딴 카발란의 증류소는 모기업 킹카 그룹의 45년 이상의 음료 제조 경험을 바탕으로 한다. 카발란은 업계에서 가장 경쟁이 치열한 대회들에서 금메달 이상의 수상 1000개 이상을 수집했다.

문의처:

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Wendy Wang

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SOURCE Kavalan Whisky