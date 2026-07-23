Kavalan é eleito o "Whisky do Ano" pelo segundo ano consecutivo na IWC 2026

O Peatist Oloroso Sherry Cask leva a Kavalan ao seu 11º título mundial nos últimos 11 anos

TAIPEI, 23 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- A Kavalan conquistou agora, pela segunda vez consecutiva, o título de "Whisky do Ano" no prestigioso Concurso Internacional de Whisky (International Whisky Competition, IWC), com seu whisky single malt Peatist Oloroso Sherry Cask Single Cask Strength conquistando a honra máxima com 96,97 pontos. No ano passado, o Kavalan Solist Fino Sherry também conquistou o título de melhor do mundo. A destilaria conquistou oito vagas entre os 15 melhores whiskies de 2026 do concurso, enquanto o chefe de Pesquisa e Desenvolvimento, Zerose Yang, foi nomeado Mestre Destilador do Ano, em reconhecimento à consistência e excelência da equipe da Kavalan.

Kavalan Peatist Oloroso Sherry Cask vence como Whisky do Ano no IWC 2026 Zerose Yang, chefe de P&D da Kavalan, é nomeado Destilador do Ano

Elaborado com malte levemente turfado e envelhecido em barris de xerez Oloroso, o Kavalan Peatist Oloroso Sherry Cask faz parte da série Peatist da Kavalan, que explora a harmonia entre a delicada fumaça de turfa e o característico perfil subtropical do envelhecimento da destilaria.

As notas de degustação do whisky vencedor foram atribuídas por Octavio Bernal, Mestre em Whisky Escocês do Council of Whiskey Masters:

"O aroma inicial é marcado por notas de couro oleoso, uma mistura de chá com notas terrosas e um toque de anis, seguidas por manga grelhada, um leve aroma de cinza e um toque de pimenta branca. No paladar, destacam-se passas cobertas de chocolate, figos macios e um delicado toque defumado de churrasco. O final permanece na boca com notas de couro escuro, cassis suculento e grãos de cacau levemente torrados."

"Na Kavalan, a busca constante por avanços e inovações está no coração de tudo o que fazemos", afirmou o Sr. YT Lee, presidente do King Car Group. "Cada prêmio reflete a paixão e a dedicação de toda a nossa equipe. É uma honra termos o nosso compromisso continuamente reconhecido pelos concursos de whisky mais respeitados do mundo, o que nos inspira a continuar explorando novas possibilidades para o single malt taiwanês."

"A Kavalan conseguiu um feito raro ao conquistar o prêmio de Whisky do Ano' por dois anos consecutivos em uma das competições de degustação às cegas mais exigentes do setor", afirmou Max A. Solano, diretor da International Whisky Competition. "O Kavalan Peatist Oloroso Sherry Cask se destacou por sua profundidade, equilíbrio e complexidade excepcionais."

Por meio de um dos processos de degustação duplo-cego mais rigorosos do setor, a IWC avalia com imparcialidade cada produto inscrito. A Kavalan conquistou oito colocações no ranking dos 15 melhores whiskies de 2026 da competição. Essas vitórias consecutivas no prêmio "Whisky do Ano" vêm na sequência do triunfo de 2025, quando o Solist Fino Sherry obteve impressionantes 97,04 pontos.

Com essa conquista mais recente, a Kavalan já soma 11 títulos de "melhor do mundo" nos últimos 11 anos, além de oito prêmios de "Destilador e Destilaria do Ano" e mais de 1.000 medalhas de ouro internacionais.

Prêmios da Kavalan na IWC 2026 :

Whisky do Ano:

Kavalan Peatist Oloroso Sherry Cask Single Cask Strength Single Malt Whisky

Mestre Destilador(a) do Ano:

Zerose Yang, chefe de P&D

Disponibilidade: o Kavalan Peatist Oloroso Sherry Cask já está disponível em Taiwan e em alguns mercados internacionais, como França, Canadá, Alemanha, República Tcheca, China e Hong Kong, com outros mercados a serem incluídos posteriormente.

Sobre Kavalan Whisky

A destilaria Kavalan, no Condado de Yilan, tem sido pioneira na arte do single malt whisky em Taiwan desde 2005. Nosso uísque, envelhecido em umidade e calor intensos, obtém as águas cristalinas de degelo da Snow Mountain e é enriquecido pelas brisas do mar e das montanhas. Essas condições se combinam para criar a cremosidade característica de Kavalan. Adotando o nome antigo do Condado de Yilan, nossa destilaria conta com mais de 45 anos de produção de bebidas sob a empresa controladora, King Car Group. Já conquistamos 1.000 prêmios de ouro ou mais nos concursos mais competitivos do setor.

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FONTE Kavalan Whisky