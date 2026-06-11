Kavalan franchit le cap des 1 000 médailles d'or et dévoile son whisky le plus primé

De Taïwan au monde entier, Kavalan marque un nouveau chapitre dans l'histoire du whisky mondial

TAIPEI, Taïwan, 11 juin 2026 /PRNewswire/ -- Le secret le mieux gardé du whisky Kavalan est sur le point d'être découvert alors que le distillateur taïwanais célèbre sa 1 000ᵉ médaille d'or, vingt ans après que les premières gouttes de whisky new make ont été distillées pour la première fois à Taïwan.

Son « expression la plus primée », cependant, est probablement l'une des moins spectaculaires : profondément expressive, elle offre des notes de vanille, de noix de coco, de caramel et d'épices de chêne grillé.

Speed Speed Kavalan Whisky reaches 1,000 gold medals, marking a new milestone in world whisky history.

« Derrière nos mille médailles se cache une mine d'informations fascinantes, révélant nos whiskies les plus appréciés au fil des ans », a déclaré le président de King Car, M. YT Lee.

« Le gagnant pourrait vous surprendre : mais c'est le Solist ex-Bourbon Cask qui a été le whisky le plus primé de tous les temps. Les juges de l'IWSC lui ont attribué des notes proches de la perfection, de 98 à 100, et il est loué pour sa profondeur et son élégance remarquables. Le Solist Vinho Barrique et le Solist Oloroso Sherry arrivent en 2ᵉ et 3ᵉ positions. »

Kavalan est largement considéré comme l'une des grandes références du whisky mondial, la nouvelle catégorie de whisky apparue il y a vingt ans.

Le succès de la distillerie de Taïwan est dû à son approche distinctive de la fabrication du whisky, qui tire parti du climat subtropical du pays pour accélérer la maturation tout en maintenant un contrôle précis des fûts. Il en résulte un style maison riche et stratifié, défini par un caractère vibrant de fruits tropicaux. Avec une capacité de production annuelle de 10 millions de bouteilles, Kavalan compte désormais parmi les plus grandes distilleries de whisky single malt au monde.

Le succès durable de la distillerie lors des concours les plus prestigieux au monde souligne sa constance au plus haut niveau, avec une moyenne de plus de 100 récompenses par an au cours des cinq dernières années. Les whiskies de Kavalan sont largement reconnus dans les concours les plus prestigieux au monde, notamment l'International Spirits Challenge, l'International Wine & Spirit Competition, les World Whiskies Awards, la San Francisco World Spirits Competition, l'International Whisky Competition, le Beverage Testing Institute, les World Whisky Masters et la Tokyo Whisky & Spirits Competition. En reconnaissance de leur contribution au secteur, M. TT Lee, fondateur de King Car Group, et M. YT Lee, président du Conseil d'administration, ont été intronisés au World Whiskies Awards Hall of Fame en 2018.

Au-delà des whiskies brut de fût : l'excellence de toute la gamme Kavalan

Sur l'ensemble de ses médailles d'or, 58 % environ proviennent d'expressions « brut de fût » et 42 % d'expressions « non brut de fût ». Alors que les expressions « brut de fût » de Kavalan mettent en évidence la maîtrise exceptionnelle de la distillerie en matière de fûts, Kavalan affiche un niveau d'excellence constant sur l'ensemble de sa gamme qui met en évidence l'excellence constante de l'ensemble de la gamme. Cette réussite durable a également permis à Kavalan d'obtenir dix titres de meilleur whisky du monde en seulement 11 ans.

En plus de ses whiskies primés, Kavalan a également gagné une reconnaissance internationale pour son expérience en distillerie, avec plus de 40 trophées consacrés à l'implication des visiteurs, au narratif de la marque, à l'innovation et à la durabilité. Ces réalisations reflètent une approche globale de l'excellence qui va bien au-delà de l'esprit lui-même.

De Taïwan au monde entier, Kavalan continue de démontrer que les possibilités en matière de whisky sont bien plus vastes qu'on ne l'aurait imaginé.

À propos du whisky Kavalan

La distillerie Kavalan, située dans le comté de Yilan, fait figure de pionnière dans l'art du whisky Single Malt à Taïwan depuis 2005. Notre whisky, vieilli dans des conditions d'humidité et de chaleur intenses, puise sa source dans les eaux cristallines issues de la fonte des neiges des Snow Mountains et est rehaussé par les brises de la mer et de la montagne. Ces conditions se combinent pour créer l'onctuosité caractéristique de Kavalan. Reprenant l'ancien nom du comté de Yilan, notre distillerie s'appuie sur plus de 45 années de savoir-faire dans la fabrication de whisky sous l'égide de la société mère, le groupe King Car. Nous avons remporté 1 000 médailles d'or dans le cadre des concours les plus disputés du secteur.

Contact:

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Wendy Wang

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