Kavalan erreicht Meilenstein von 1.000 Goldmedaillen und präsentiert seinen meistprämierten Whisky

Von Taiwan in die Welt: Kavalan schreibt ein neues Kapitel der World-Whisky-Geschichte

TAIPEI, 11. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Das bestgehütete Geheimnis von Kavalan Whisky wird gelüftet, denn die taiwanesische Brennerei feiert ihre tausendste Goldmedaille – zwei Jahrzehnte nachdem die ersten Tropfen New Make in Taiwan destilliert wurden.

Die „meistprämierte Abfüllung" ist wohl eine der unscheinbarsten: ausdrucksstark mit Noten von Vanille, Kokosnuss, Karamell und gerösteter Eichenwürze.

Speed Speed Kavalan Whisky reaches 1,000 gold medals, marking a new milestone in world whisky history.

„Hinter unseren eintausend Medaillen verbirgt sich eine Fülle faszinierender Informationen über unsere im Laufe der Jahre am besten bewerteten Whiskys ", so YT Lee, Chairman von King Car.

„Der Gewinner wird Sie vielleicht überraschen, aber der Solist ex-Bourbon Cask erwies sich als unser meistprämierter Whisky aller Zeiten. Die IWSC-Juroren haben ihm nahezu perfekte Bewertungen von 98 bis 100 Punkten gegeben, und er wurde für seine bemerkenswerte Tiefe und Eleganz gelobt. Solist Vinho Barrique und Solist Oloroso Sherry belegten die Plätze 2 und 3."

Kavalan gilt weithin als eine der führenden Marken im Bereich World Whisky, jener neuen Whisky-Kategorie, die vor zwei Jahrzehnten entstanden ist.

Der Erfolg der taiwanesischen Brennerei beruht auf ihrem besonderen Ansatz bei der Whiskyherstellung, bei dem das subtropische Klima des Landes genutzt wird, um die Reifung zu beschleunigen und gleichzeitig eine präzise Kontrolle der Fässer zu gewährleisten. So entsteht ein reichhaltiger, vielschichtiger Hausstil, der sich durch einen lebhaften Charakter aus tropischen Früchten auszeichnet. Mit einer jährlichen Produktionskapazität von 10 Millionen Flaschen gehört Kavalan heute zu den größten Single-Malt-Whisky-Destillerien der Welt.

Der anhaltende Erfolg der Brennerei bei den renommiertesten Wettbewerben der Welt unterstreicht ihre Beständigkeit auf höchstem Niveau: In den letzten fünf Jahren erhielt sie im Durchschnitt über 100 Auszeichnungen pro Jahr. Die Whiskys von Kavalan werden bei den renommiertesten Wettbewerben der Welt ausgezeichnet, darunter die International Spirits Challenge, die International Wine & Spirit Competition, die World Whiskies Awards, die San Francisco World Spirits Competition, die International Whisky Competition, das Beverage Testing Institute, die World Whisky Masters und die Tokyo Whisky & Spirits Competition. In Anerkennung ihrer Verdienste um die Branche wurden der Gründer der King Car Group, Herr TT Lee, und der Vorsitzende, Herr YT Lee, im Jahr 2018 in die World Whiskies Awards Hall of Fame aufgenommen.

Jenseits der Fassstärke: Exzellenz im gesamten Kavalan-Portfolio

Von den Goldmedaillen entfallen etwa 58 % auf Abfüllungen in Fassstärke und 42 % auf Abfüllungen unterhalb der Fassstärke. Während die Abfüllungen in Fassstärke die außergewöhnliche Fasskompetenz der Brennerei zeigen, verdeutlicht dieses Ergebnis eine ausgewogene Leistung, die die gleichbleibende Exzellenz des gesamten Portfolios unterstreicht. Diese anhaltende Leistung hat auch dazu beigetragen, dass Kavalan in nur 11 Jahren zehn Titel als „World's Best Whisky" erringen konnte.

Neben den preisgekrönten Whiskys hat Kavalan auch internationale Anerkennung für sein Besuchererlebnis in der Brennerei erhalten, mit mehr als 40 Trophäen für die Einbindung der Besucher, das Storytelling der Marke, Innovation und Nachhaltigkeit. Diese Errungenschaften spiegeln einen ganzheitlichen Ansatz für Spitzenleistungen wider, der über die Spirituose selbst hinausgeht.

Von Taiwan aus zeigt Kavalan der ganzen Welt, dass die Möglichkeiten des Whiskys weitaus größer sind, als man es sich einst vorstellen konnte.

Informationen zum Kavalan Whisky

Die Kavalan-Brennerei im Landkreis Yilan ist seit 2005 Vorreiter in der Kunst der Single-Malt-Whiskyherstellung in Taiwan. Unser Whisky, der bei hoher Luftfeuchtigkeit und Hitze reift, wird aus dem kristallklaren Schmelzwasser des Snow Mountain gewonnen und durch Meeres- und Bergwinde verfeinert. Diese Bedingungen sorgen für die charakteristische Cremigkeit von Kavalan. Unsere Brennerei, die den alten Namen des Bezirks Yilan trägt, kann auf mehr als 45 Jahre Erfahrung in der Herstellung von Getränken unter der Muttergesellschaft King Car Group zurückblicken. Wir haben bei den renommiertesten Wettbewerben der Branche 1.000 Gold- oder höherwertige Auszeichnungen erhalten.

Kontakt:

Kaitlyn Tsai

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Wendy Wang

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Video - https://mma.prnewswire.com/media/2996637/Kavalan_Gold_Medals_Milestone_Video_260610_26s_16x9.mp4

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2985334/Kavalan_Whisky_Reaches_1_000_Gold_Medals.jpg