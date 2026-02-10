Kevin Durant agora é o rosto… das pernas! O astro do basquete estrela a campanha "Moisturise Like a Derm" (Hidrate como um dermatologista) da CeraVe

Pensada inicialmente para as redes sociais, a campanha educa de forma leve sobre a saúde da pele do corpo todo e mostra como a CeraVe ajuda a resolver os problemas mais comuns de ressecamento

NOVA YORK, 10 de fevereiro de 2026 /PRNewswire/ -- A CeraVe, marca de hidratantes mais recomendada por dermatologistas no mundo, anunciou hoje sua nova campanha global "Moisturise Like a Derm", estrelada pelo astro do basquete Kevin Durant (KD). A marca identificou que a pele do corpo costuma ser negligenciada, mesmo podendo ser até duas vezes mais seca do que a do rosto. Por isso, a CeraVe se uniu a Durant para reforçar a importância da hidratação corporal completa com o icônico CeraVe Moisturising Cream. Com 87% dos dermatologistas afirmando que hidratar o corpo é tão importante quanto cuidar do rosto1, a CeraVe se apoia na experiência real de Durant com pele seca para demonstrar como fórmulas desenvolvidas por dermatologistas oferecem soluções eficazes para todos os tipos de pele.

A CeraVe se uniu a Durant para quebrar o estigma dos chamados "skincidents" — aqueles momentos inesperados e virais em que a pele ressecada, muitas vezes negligenciada, acaba chamando atenção. Estrela das quadras, Durant já foi alvo de comentários nas redes sociais sobre a falta de hidratação da sua pele, o que transformou sua própria experiência em um tema viral. Isso o torna uma voz autêntica para essa iniciativa global. Criada com foco inicial nas redes sociais, a campanha aposta em um formato educativo e bem-humorado, com a participação de influenciadores e dermatologistas certificados. A autoridade da CeraVe em barreira cutânea transforma um meme viral em uma verdadeira aula sobre hidratação clínica e saúde dermatológica.

O lance inicial

Para criar um verdadeiro momento cultural, a campanha começou com uma série de teasers virais pensados para gerar engajamento e especulação. Kevin Durant apareceu nas redes sociais respondendo a "tuítes maldosos" sobre sua pele seca. Na sequência, fotos espontâneas no estilo paparazzi mostraram Durant na academia usando o CeraVe Moisturising Cream, gerando grande repercussão online, com fãs e comentaristas esportivos reagindo à sua nova rotina de cuidados com a pele. Como é característico da CeraVe, dermatologistas certificados e skinfluencers também entraram na conversa, transformando a zoeira viral em conteúdos educativos sobre a ciência por trás do CeraVe Moisturising Cream, que oferece mais de 48 horas de hidratação graças às três ceramidas idênticas às da pele e à tecnologia MVE.

O ponto alto

O auge da campanha acontece hoje, quando Durant anuncia oficialmente, em um vídeo nas redes sociais, que é o novo "rosto das pernas" da CeraVe. O filme mostra uma jornada visual contínua subindo pelas pernas perfeitamente hidratadas de Durant — uma resposta direta e bem-humorada a anos de comentários sobre seus tornozelos ressecados. A campanha continua com novos conteúdos estrelados pelo dermatologista certificado Dr. Wallace Nozile, que acompanha Durant durante um ensaio fotográfico e garante que sua pele permaneça hidratada ao longo de todo o processo. Ao destacar essa transformação, a CeraVe usa o Moisturising Cream para ampliar a conscientização sobre a importância da hidratação do corpo todo, de forma acessível, divertida e educativa — no melhor estilo edutainment (entretenimento educativo).

"Estamos animados em dar vida à nossa plataforma Moisturise Like a Derm por meio da história real de Kevin Durant, ajudando a mudar o comportamento das pessoas em relação à hidratação do corpo todo", afirma Melanie Vidal, gerente global da CeraVe. "Com 87% dos dermatologistas concordando que cuidar do corpo é tão importante quanto cuidar do rosto, usamos nossa experiência para levar essa mensagem a novos públicos, dentro da cultura dinâmica de hoje."

CeraVe Moisturising Cream

Desenvolvido com dermatologistas, o CeraVe Moisturising Cream é um hidratante rico, não oleoso e de rápida absorção, indicado para pele normal a seca, tanto do rosto quanto do corpo. Formulado com três ceramidas idênticas às da pele, ele ajuda a reter a hidratação e a fortalecer a barreira protetora da pele. O produto oferece 48 horas de hidratação, fortalece a barreira cutânea em apenas uma hora e reduz os sintomas de pele seca em até 80%2.

Ingredientes principais: Enriquecido com 3 ceramidas idênticas às da pele (EOP, NP e AP) para repor os lipídios vitais, ácido hialurônico para manter o equilíbrio da hidratação, dimeticona para melhorar a maciez e flexibilidade da pele e petrolato, que ajuda a aliviar a pele seca, descamada ou irritada ao formar uma barreira protetora que retém a umidade.

Enriquecido com 3 ceramidas idênticas às da pele (EOP, NP e AP) para repor os lipídios vitais, ácido hialurônico para manter o equilíbrio da hidratação, dimeticona para melhorar a maciez e flexibilidade da pele e petrolato, que ajuda a aliviar a pele seca, descamada ou irritada ao formar uma barreira protetora que retém a umidade. Tecnologia MVE: Sistema exclusivo de liberação prolongada que encapsula os ingredientes hidratantes e os libera gradualmente ao longo do tempo, garantindo hidratação contínua e duradoura.

Sistema exclusivo de liberação prolongada que encapsula os ingredientes hidratantes e os libera gradualmente ao longo do tempo, garantindo hidratação contínua e duradoura. Suave para a pele: fórmula que não resseca

fórmula que não resseca Não comedogênico:não obstrui os poros

"No consultório, vejo com frequência pacientes que cuidam muito bem do rosto, mas acabam negligenciando a hidratação do corpo, que é igualmente importante", explica o dermatologista certificado Dr. Wallace Nozile. "Recomendo o CeraVe Moisturising Cream porque ele faz mais do que apenas hidratar. A combinação das três ceramidas idênticas às da pele com a tecnologia MVE é clinicamente comprovada para reparar a barreira cutânea em apenas uma hora, oferecendo hidratação duradoura e mais conforto para os pacientes."

A campanha global será veiculada em plataformas sociais e digitais, além de outdoors e peças de mídia OOH em diversos mercados.

Para mais dicas de cuidados com a pele e informações sobre os produtos, visite o site da CeraVe em www.cerave.com ou siga a marca nas redes sociais Facebook (@ceraveusa), Instagram (@cerave), TikTok (@cerave) e X (@cerave).

Sobre a CeraVe

Criada em 2005 com a missão de oferecer cuidados terapêuticos para todos, a CeraVe desenvolve produtos junto com dermatologistas para ajudar a restaurar e manter a barreira natural da pele. Todas as fórmulas CeraVe são enriquecidas com três ceramidas idênticas às da pele (ceramidas 1, 3 e 6-II) e, em produtos selecionados, contam com tecnologia MVE para hidratação controlada e duradoura. A CeraVe é a marca de cuidados com a pele mais recomendada1 por dermatologistas nos EUA e é indicada por mais de 90 mil dermatologistas no mundo2. Atualmente, está disponível em mais de 100 países. Para mais informações, acompanhe a marca no Facebook (@ceraveusa), Instagram (@cerave), TikTok (@cerave) e X (@cerave), ou acesse www.cerave.com.

