Basketball-Superstar Kevin Durant wird das „New Face of Legs" in CeraVes neuester Kampagne „Moisturise Like a Derm"

Die Social-First-Edutainment-Kampagne fördert die Ganzkörper-Hautgesundheit und hebt CeraVes Lösungen für häufige Hautprobleme hervor

NEW YORK, 10. Februar 2026 /PRNewswire/ -- CeraVe, die von Dermatologen weltweit empfohlene Feuchtigkeitsmarke Nr. 1, hat heute den Start seiner neuesten globalen Kampagne „Moisturise Like a Derm" mit dem Basketball-Superstar Kevin Durant (KD) angekündigt. CeraVe hat erkannt, dass die Haut des Körpers oft vernachlässigt wird, obwohl sie bis zu zweimal trockener ist als die Gesichtshaut. Deshalb hat sich CeraVe mit der Basketball-Ikone zusammengetan, um mit der bei Fans beliebten CeraVe Feuchtigkeitscreme die Bedeutung von Feuchtigkeit für den ganzen Körper zu unterstreichen. Da 87% der Dermatologen der Meinung sind, dass die Feuchtigkeitspflege für den Körper genauso wichtig ist wie die Gesichtspflege1, nutzt CeraVe Durants authentische Erfahrung mit trockener Haut, um zu demonstrieren, dass die von Dermatologen entwickelten Formeln der Marke hervorragende Lösungen für alle Hauttypen bieten.

CeraVe hat sich mit Durant zusammengetan, um „Hautunfälle" zu entstigmatisieren – jene viralen, unerwarteten Momente, in denen vernachlässigte, trockene Haut der Welt offenbart wird. Durant ist ein Superstar auf dem Platz, der in der Vergangenheit für seine mangelnde Feuchtigkeitspflege kritisiert wurde. Seine eigene trockene Haut hat sich in den sozialen Netzwerken viral verbreitet und macht ihn zu einer authentischen Stimme für diese globale Initiative. Diese disruptive Social-First-Kampagne verfolgte einen fesselnden „Edutainment"-Ansatz durch die Zusammenarbeit mit Influencern und zertifizierten Dermatologen und nutzte die Hautbarriere-Kompetenz von CeraVe, um ein virales Meme in eine Meisterklasse für klinische Hydratation und dermatologische Gesundheit zu verwandeln.

The Lay Up

Um einen echten kulturellen Moment auszulösen, begann die Kampagne mit einer Reihe von viralen „Tease"-Momenten, die das Publikum zur Teilnahme und zu Spekulationen anregen sollten. Die Kampagne begann damit, dass Kevin Durant in den sozialen Medien auf virale „gemeine Tweets" über seine trockene Haut einging. Ehrliche Paparazzi-Fotos von Durant im Fitnessstudio, auf denen er mit der CeraVe Feuchtigkeitscreme zu sehen ist, sorgten im Internet für Aufregung. Sportkommentatoren und Fans kommentierten sein neues Engagement für die Hautpflege. Wie es sich für CeraVe gehört, beteiligten sich auch zertifizierte Dermatologen und „Skinfluencer" an der Konversation, um das virale Geplänkel in wertvolle Lektionen über die Wissenschaft hinter der Überlegenheit der CeraVe Feuchtigkeitscreme zu verwandeln, die dank der markentypischen drei hautidentischen Ceramide und der MVE-Technologie über 48 Stunden Feuchtigkeit spendet.

Slam Dunk

Die Kampagne erreichte heute ihren Höhepunkt, als Durant sich in einem Social-Media-Video offiziell als das neue „Face of Legs" von CeraVe ankündigte. Das Video zeigt eine „nicht enden wollende" Reise an Durants befeuchteten Beinen hinauf und ist die ultimative Widerlegung der jahrelangen Diskussionen in den sozialen Medien über seine trockenen Knöchel. Die Kampagne wird mit zusätzlichen Inhalten fortgesetzt, in denen der Dermatologe Dr. Wallace Nozile zu Wort kommt, der während eines Kampagnen-Fotoshootings dafür sorgt, dass Durants Haut mit Feuchtigkeit versorgt bleibt. Indem CeraVe diese Veränderung ins Rampenlicht rückt, nutzt das Unternehmen seine Feuchtigkeitscreme, um das Bewusstsein für die Hydratation des gesamten Körpers durch eine ansprechende „Edutainment"-Linse zu schärfen.

„Wir freuen uns, unsere Plattform ‚Moisturise Like a Derm' durch die authentische Geschichte von Kevin Durant zum Leben zu erwecken, um das Verhalten in Bezug auf die Bedeutung der Ganzkörperhydratation zu ändern", sagte Melanie Vidal, CeraVe Global General Manager. „Da 87 % der Dermatologen der Meinung sind, dass Körperpflege genauso wichtig ist wie Gesichtspflege, nutzen wir unser Fachwissen und unsere Erkenntnisse, um diese Botschaft auf eine Weise zu vermitteln, die in der heutigen schnelllebigen Kultur neue Zielgruppen erreicht."

CeraVe Feuchtigkeitscreme Die CeraVe Daily Moisturising Cream wurde in Zusammenarbeit mit Dermatologen entwickelt und ist eine reichhaltige, nicht fettende, schnell einziehende Feuchtigkeitscreme für normale bis trockene Haut für Gesicht und Körper. Die Formulierung mit drei hautidentischen Ceramiden schließt die Feuchtigkeit in der Haut ein und hilft, die Schutzbarriere der Haut zu erhalten. Diese Creme spendet 48 Stunden lang Feuchtigkeit, stärkt die Hautbarriere in nur einer Stunde und reduziert die Symptome trockener Haut um 80 %2.

Hauptinhaltsstoffe: Angereichert mit 3 hautidentischen Ceramiden (EOP, NP & AP), um die lebenswichtigen Lipide wieder aufzufüllen, Hyaluronsäure für den essentiellen Feuchtigkeitshaushalt, Dimethicone, um die Geschmeidigkeit und Flexibilität der Haut zu verbessern, und Petrolatum, um trockene, schuppige oder gereizte Haut zu lindern, indem eine physische Barriere geschaffen wird, die Feuchtigkeit einschließt.

Die MVE-Technologie ist ein einzigartiges mehrschichtiges Zufuhrsystem, das die feuchtigkeitsspendenden Inhaltsstoffe einkapselt und nach und nach freisetzt, so dass sie kontinuierlich an die Hautoberfläche gelangen und die Haut länger mit Feuchtigkeit versorgen. Sanft zur Haut: Nicht trocknende Formel

Nicht trocknende Formel Nicht komedogen: Verstopft die Poren nicht

„In meiner Praxis sehe ich oft Patienten, die ihr Gesicht sorgfältig pflegen, aber die Feuchtigkeitspflege für ihren Körper vernachlässigen, die genauso wichtig ist", sagte Dr. Wallace Nozile, Dermatologe mit Zertifikat. „Ich empfehle meinen Patienten die CeraVe Feuchtigkeitscreme, weil sie mehr kann als nur Feuchtigkeit spenden. Die Kombination aus drei hautidentischen Ceramiden und der MVE-Technologie repariert die Hautbarriere nachweislich in nur einer Stunde und sorgt für eine lang anhaltende Feuchtigkeitszufuhr, die es den Patienten ermöglicht, sich in ihrer eigenen Haut wohl zu fühlen."

Die globale Kampagne wird über soziale und digitale Plattformen sowie über OOH-Platzierungen in verschiedenen Märkten zu sehen sein.

1Quelle: CeraVe Fragebogen für Dermatologen 3/22 2Quelle: 4-wöchige klinische Studie, durchgeführt an Probanden mit trockener bis sehr trockener Haut. Die feuchtigkeitsspendende Creme wurde 2x täglich auf das Bein aufgetragen.



Informationen zu CeraVe

CeraVe wurde 2005 mit dem Ziel gegründet, therapeutische Hautpflege für alle anzubieten. Das Unternehmen stellt Produkte her, die in Zusammenarbeit mit Dermatologen entwickelt wurden, um die natürliche Barriere der Haut wiederherzustellen und zu erhalten. Alle CeraVe-Formeln sind mit drei hautidentischen Ceramiden (Ceramide 1, 3 und 6-II) angereichert, wobei ausgewählte Produkte mit der MVE-Technologie für eine kontrollierte, anhaltende Feuchtigkeit sorgen. CeraVe ist die von Dermatologen empfohlene Hautpflegemarke Nr. 1 in den USA1 und wird von über 90.000 Dermatologen weltweit empfohlen2. Sie ist inzwischen in über 100 Ländern der Welt erhältlich. Für weitere Informationen besuchen Sie die Marke auf Facebook (@ceraveusa), Instagram (@cerave), TikTok (@cerave), X (@cerave), oder besuchen Sie www.cerave.com.

1 IQVIA, ProVoice-Umfrage, rollierende 12-Monats-Daten, Stand: Dezember 2025

2Umfrage auf dem Dermokosmetikmarkt, durchgeführt von APLUSA und anderen Partnern zwischen Januar 2025 und Mai 2025, mit Dermatologen in 29 Ländern.

