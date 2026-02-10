Kevin Durant se convierte en el nuevo rostro de la última campaña de CeraVe "Hidrátate como un dermatólogo"

- La superestrella del baloncesto Kevin Durant se convierte en el "nuevo rostro de las piernas" en la última campaña de CeraVe "Hidrátate como un dermatólogo"

Esta campaña de entretenimiento educativo, centrada en las redes sociales, promueve la salud integral de la piel, destacando las soluciones de CeraVe para problemas cutáneos comunes.

NUEVA YORK, 10 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- CeraVe, la marca de cremas hidratantes número 1 recomendada por dermatólogos de todo el mundo, anunció hoy el lanzamiento de su última campaña global, "Hidrátate como un dermatólogo", protagonizada por la superestrella del baloncesto Kevin Durant (KD). Reconociendo que la piel del cuerpo suele ser descuidada a pesar de ser hasta dos veces más seca que la del rostro, CeraVe se asocia con el icono del baloncesto para destacar la importancia de la hidratación corporal completa a través de su Crema Hidratante CeraVe, favorita de los fans. Con el 87 % de los dermatólogos coincidiendo en que hidratar el cuerpo es tan crucial como el cuidado facial¹, CeraVe aprovecha la auténtica experiencia de Durant con la piel seca para demostrar cómo las fórmulas de la marca, desarrolladas por dermatólogos, ofrecen soluciones superiores para todo tipo de piel.

CeraVe se une a Durant para desestigmatizar los "incidentes de la piel": esos momentos virales e inesperados en los que la piel seca y descuidada se revela al mundo. Durant, una superestrella de la cancha que ya ha sido criticado por no seguir una rutina de hidratación, ha visto cómo su propia piel seca se viralizaba en las redes sociales, lo que lo convierte en una voz auténtica para esta iniciativa global. Esta campaña disruptiva, centrada en las redes sociales, empleó un atractivo enfoque de "entretenimiento educativo" mediante colaboraciones con influencers y dermatólogos certificados, aprovechando la experiencia de CeraVe en el cuidado de la piel para transformar un meme viral en una clase magistral sobre hidratación clínica y salud dermatológica.

El Lay Up

Para generar un verdadero revuelo cultural, la campaña arrancó con una serie de momentos virales provocadores diseñados para generar participación y especulación entre la audiencia. La campaña comenzó con Kevin Durant en redes sociales para abordar los tuits virales sobre su piel seca. Posteriormente, fotos espontáneas, al estilo paparazzi, de Durant en el gimnasio con la Crema Hidratante CeraVe generaron un gran revuelo en línea, con comentaristas deportivos y aficionados comentando su nueva dedicación al cuidado de la piel. Al más puro estilo CeraVe, dermatólogos certificados y "skinfluencers" también se unieron a la conversación para transformar esta charla viral en valiosas lecciones sobre la ciencia que sustenta la superioridad de la Crema Hidratante CeraVe, que ofrece más de 48 horas de hidratación gracias a las tres ceramidas idénticas a la piel y la tecnología MVE, características de la marca.

Mate

La campaña alcanzó su punto álgido hoy, cuando Durant se anunció oficialmente como el nuevo "Rostro de las Piernas" de CeraVe en un video para redes sociales. El video muestra un viaje interminable por las piernas hidratadas de Durant, lo que sirve como una refutación definitiva a años de discurso en redes sociales sobre sus tobillos secos. La campaña continuará con contenido adicional con el Dr. Wallace Nozile, dermatólogo certificado, quien ayuda a Durant a mantenerse hidratado durante una sesión de fotos de la campaña. Al destacar esta transformación, CeraVe aprovecha su Crema Hidratante para impulsar la concienciación sobre la hidratación corporal integral a través de una perspectiva cercana y de "entretenimiento educativo".

"Nos entusiasma dar vida a nuestra plataforma 'Hidrátate como un Dermatólogo' a través de la auténtica historia de Kevin Durant, para cambiar el comportamiento en torno a la importancia de la hidratación corporal integral", declaró Melanie Vidal, Gerente General Global de CeraVe. "Dado que el 87 % de los dermatólogos coincide en que el cuidado corporal es tan crucial como el facial, utilizamos nuestra experiencia y conocimiento para transmitir este mensaje de forma que llegue a nuevos públicos en la cultura actual, tan acelerada".

Crema Hidratante CeraVe

Desarrollada por dermatólogos, la Crema Hidratante Diaria CeraVe es una crema hidratante rica, no grasa y de rápida absorción para piel normal a seca del rostro y el cuerpo. Formulada con tres ceramidas idénticas a las de la piel, retiene la hidratación y ayuda a mantener la barrera protectora. Esta crema proporciona 48 horas de hidratación, una barrera cutánea más fuerte en tan solo una hora y una reducción del 80 % de los síntomas de la piel seca2.

Ingredientes clave: Enriquecido con 3 ceramidas idénticas a la piel (EOP, NP y AP) para reponer los lípidos vitales, ácido hialurónico para un equilibrio de hidratación esencial, dimeticona para mejorar la suavidad y flexibilidad de la piel, y vaselina para aliviar la piel seca, escamosa o irritada creando una barrera física que retiene la humedad.

Enriquecido con 3 ceramidas idénticas a la piel (EOP, NP y AP) para reponer los lípidos vitales, ácido hialurónico para un equilibrio de hidratación esencial, dimeticona para mejorar la suavidad y flexibilidad de la piel, y vaselina para aliviar la piel seca, escamosa o irritada creando una barrera física que retiene la humedad. Tecnología MVE: Un sistema único de liberación multicapa, la tecnología MVE encapsula los ingredientes hidratantes y los libera gradualmente, ofreciendo una liberación continua en la superficie de la piel para una hidratación más duradera.

Un sistema único de liberación multicapa, la tecnología MVE encapsula los ingredientes hidratantes y los libera gradualmente, ofreciendo una liberación continua en la superficie de la piel para una hidratación más duradera. Suave con la piel: Fórmula que no reseca.

Fórmula que no reseca. No comedogénico: No obstruye los poros.

"En mi consulta, a menudo veo pacientes que cuidan meticulosamente su rostro, pero descuidan la hidratación corporal, que es igual de importante", afirmó el Dr. Wallace Nozile, dermatólogo certificado. "Recomiendo la Crema Hidratante CeraVe a mis pacientes porque está formulada para hacer más que solo hidratar. Su combinación de tres ceramidas idénticas a la piel y la tecnología MVE está clínicamente probada para reparar la barrera cutánea en tan solo una hora, proporcionando una hidratación duradera que permite a los pacientes sentirse cómodos con su propia piel".

La campaña global se presentará en redes sociales y plataformas digitales, así como en espacios exteriores en varios mercados.

Para obtener más consejos de cuidado de la piel e información sobre el producto, visite CeraVe en www.cerave.com o en Facebook (@ceraveusa), Instagram (@cerave), TikTok (@cerave), y X (@cerave).

1Fuente: CeraVe Dermatologist Questionnaire 3/22 2Fuente: Estudio clínico de 4 semanas realizado en sujetos con piel seca a muy seca. Se aplicó la crema hidratante dos veces al día en la pierna.



Acerca de CeraVe

Fundada en 2005 con la misión de proporcionar cuidado terapéutico de la piel para todos, CeraVe crea productos desarrollados con dermatólogos para restaurar y mantener la barrera natural de la piel. Todas las fórmulas de CeraVe están enriquecidas con tres ceramidas idénticas a la piel (ceramidas 1, 3 y 6-II), y algunos productos cuentan con la Tecnología MVE para una hidratación controlada y duradera. CeraVe es la marca de cuidado de la piel número 1 recomendada por dermatólogos en EE. UU.¹ y más de 90.000 dermatólogos en todo el mundo². Actualmente está disponible en más de 100 países. Para más información, visite la marca en Facebook (@ceraveusa), Instagram (@cerave), TikTok (@cerave), X (@cerave), o visite www.cerave.com.

1 IQVIA, ProVoice Survey, datos acumulados de 12 meses a diciembre de 2025

2 Encuesta realizada en el mercado dermocosmético por APLUSA y otros socios entre enero de 2025 y mayo de 2025, involucrando a dermatólogos en 29 países.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2890138/New_Face_of_Legs.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2732925/5744927/CeraVe_Logo.jpg