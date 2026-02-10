La superstar du basket-ball Kevin Durant devient le « nouveau visage des jambes » dans la dernière campagne de CeraVe « Moisturise Like a Derm »

La campagne ludo-éducative à caractère social fait la promotion de la santé de la peau du corps entier, en mettant l'accent sur les solutions apportées par CeraVe aux problèmes de peau les plus courants

NEW YORK, 10 février 2026 /PRNewswire/ -- CeraVe, la marque de produits hydratants la plus recommandée par les dermatologues du monde entier, a annoncé aujourd'hui le lancement de sa dernière campagne mondiale, « Moisturise Like a Derm » (Hydratez-vous comme un dermatologue), mettant en scène la superstar du basket-ball Kevin Durant (KD). Reconnaissant que la peau du corps est souvent négligée alors que celle-ci est jusqu'à deux fois plus sèche que celle du visage, CeraVe a choisi de s'associer à l'icône du basket-ball pour souligner l'importance d'hydrater l'ensemble du corps, grâce à son baume hydratant CeraVe plébiscité par les adeptes. Alors que 87 % des dermatologues reconnaissent que l'hydratation du corps est aussi importante que les soins du visage1, CeraVe utilise l'expérience authentique de Kevin Durant, qui souffre de peau sèche, pour démontrer que les formules de la marque, développées par des dermatologues, offrent des solutions supérieures pour tous les types de peau.

CeraVe a choisi de s'associer à Kevin Durant pour déstigmatiser les « incidents cutanés », ces moments viraux et inattendus où une peau négligée et sèche est révélée au monde entier. Superstar sur le terrain, Kevin Durant a par le passé été critiqué pour son manque de routine d'hydratation. Sa peau sèche a fait l'objet de discussions virales sur les réseaux sociaux, ce qui fait de lui un porte-parole authentique de cette initiative mondiale. Cette campagne disruptive et à caractère social s'appuie sur une approche « ludo-éducative » engageante en collaborant avec des influenceurs et des dermatologues certifiés, et en s'appuyant sur l'autorité de CeraVe en matière de barrière cutanée pour transformer un mème viral en une masterclasse sur l'hydratation clinique et la santé dermatologique.

Le lay-up

Pour déclencher un véritable moment culturel, la campagne a démarré par une série de « taquineries » virales conçues pour susciter la participation et la spéculation du public. La campagne a débuté lorsque Kevin Durant s'est rendu sur les médias sociaux pour répondre aux « tweets méchants » viraux concernant sa peau sèche. Des photos candides de Kevin Durant en train de s'appliquer du baume hydratant CeraVe dans une salle de sport, prises par des paparazzis, ont ensuite déclenché un important buzz en ligne, suscitant des réactions de la part de commentateurs sportifs et de fans concernant son nouveau souci des soins de la peau. Fidèles à la tradition CeraVe, des dermatologues certifiés et des « skinfluencers » se sont également joints à la conversation pour transformer ce badinage viral en leçons précieuses sur la science qui sous-tend la supériorité du baume hydratant CeraVe, qui offre plus de 48 heures d'hydratation grâce aux trois céramides identiques à la peau et à la technologie MVE, signature de la marque.

Le slam dunk

La campagne a atteint son crescendo aujourd'hui lorsque Kevin Durant s'est officiellement annoncé comme le nouveau « visage des jambes » de CeraVe dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux. La vidéo montre un voyage « sans fin » le long des jambes hydratées de Kevin, réfutant ainsi des années de discours sur les réseaux sociaux concernant ses chevilles sèches. La campagne se poursuivra avec des contenus supplémentaires mettant en scène le Dr Wallace Nozile, dermatologue, aidant Kevin à rester hydraté lors d'une séance photo pour la campagne. En mettant en lumière cette transformation, CeraVe utilise son baume hydratant pour sensibiliser à l'hydratation totale du corps par le biais d'un objectif « ludo-éducatif ».

« Nous sommes ravis de donner vie à notre plateforme "Moisturise Like a Derm" à travers l'histoire authentique de Kevin, afin de changer les comportements sur l'importance de l'hydratation de tout le corps », a déclaré Melanie Vidal, directrice générale mondiale de CeraVe. « Alors que 87 % des dermatologues reconnaissent que les soins du corps sont aussi importants que ceux du visage, nous utilisons notre expertise et nos connaissances pour faire passer ce message à de nouveaux publics, dans notre culture actuelle où tout va très vite. »

Baume hydratant CeraVe Développé avec des dermatologues, le baume hydratant CeraVe (CeraVe Daily Moisturising Cream) est une crème hydratante riche, non grasse et à absorption rapide destinée aux peaux normales à sèches du visage et du corps. Formulé avec trois céramides identiques à ceux de la peau, il emprisonne l'hydratation de la peau et aide à maintenir sa barrière protectrice. Ce baume offre 48 heures d'hydratation, une barrière cutanée plus forte en une heure seulement et une réduction de 80 % des symptômes de la peau sèche2.

Ingrédients clés : enrichi de trois céramides identiques à ceux de la peau (EOP, NP et AP) pour reconstituer les lipides vitaux, à savoir l'acide hyaluronique pour un équilibre hydrique essentiel, le diméthicone pour améliorer la douceur et la souplesse de la peau, et le pétrolatum pour soulager la peau sèche, squameuse ou irritée en créant une barrière physique qui emprisonne l'humidité.

Technologie MVE : système unique de diffusion multicouche, la technologie MVE encapsule les ingrédients hydratants et les libère progressivement au fil du temps, offrant une diffusion continue au niveau de la surface de la peau pour une hydratation plus durable.

Doux pour la peau : formule non desséchante

Non comédogène : n'obstrue pas les pores

« Dans mon cabinet, je vois souvent des patients qui soignent méticuleusement leur visage mais négligent d'hydrater leur corps, ce qui est tout aussi important », explique le Dr Wallace Nozile, dermatologue. « Je recommande le baume hydratant CeraVe à mes patients parce qu'il est formulé pour faire plus qu'hydrater. Sa combinaison de trois céramides identiques à ceux de la peau et de la technologie MVE est cliniquement prouvée pour réparer la barrière cutanée en seulement une heure, offrant une hydratation durable qui permet aux patients de se sentir à l'aise dans leur propre peau. »

La campagne mondiale sera diffusée sur les réseaux sociaux et les plateformes numériques, ainsi qu'en affichage extérieur sur différents marchés.

1Source : Questionnaire pour dermatologues de CeraVe 3/22 2Source : Étude clinique de 4 semaines menée sur des sujets à la peau sèche à très sèche. Le baume hydratant a été appliqué deux fois par jour sur la jambe.







À propos de CeraVe

Fondée en 2005 avec pour mission de fournir des soins thérapeutiques pour tous, CeraVe crée des produits développés avec des dermatologues pour restaurer et maintenir la barrière naturelle de la peau. Toutes les formules de CeraVe sont enrichies de trois céramides identiques à ceux de la peau (céramides 1, 3 et 6-II), et certains produits sont dotés de la technologie MVE pour une hydratation contrôlée et durable. CeraVe est la marque de soins de la peau la plus recommandée par les dermatologues aux États-Unis1 et est plébiscitée par plus de 90 000 dermatologues à travers le monde2. La marque est aujourd'hui présente dans plus de 100 pays. Pour plus d'informations, visitez la marque sur Facebook (@ceraveusa), Instagram (@cerave), TikTok (@cerave), X (@cerave), ou consultez www.cerave.com.

1 IQVIA, Enquête de ProVoice, Données sur 12 mois glissants à compter de décembre 2025

2Enquête menée sur le marché des dermocosmétiques par APLUSA et d'autres partenaires entre janvier 2025 et mai 2025, auprès de dermatologues de 29 pays.

