籃球巨星 Kevin Durant 在 CeraVe 最新「專業滋潤肌膚」宣傳活動中擔任「腿部護理新代言人」

紐約2026年2月10日 /美通社/ -- 全球皮膚科醫生一致推崇的首席保濕品牌 CeraVe，今天宣佈推出最新全球宣傳活動「專業滋潤肌膚」("Moisturise Like a Derm")，由籃球界天皇巨星 Kevin Durant（KD）擔綱主角。 身體肌膚的乾燥程度可能比臉部高出兩倍，但大眾卻往往忽視這個問題，所以 CeraVe 今次與這位籃球偶像攜手合作，透過品牌旗下深受擁躉喜愛的 CeraVe 長效滋潤修復霜 (CeraVe Moisturising Cream)，突顯全身補濕的重要性。 有 87% 的皮膚科醫生認為，身體保濕與面部護理同樣關鍵1。CeraVe 亦藉着 Durant 分享其乾燥肌膚的真實體驗，展示品牌由皮膚科醫生研發的配方，如何為各種膚質提供卓越的護膚解決方案。

CeraVe 與 Durant 攜手合作，致力為他擺脫「皮膚意外」(skincidents) 的負面標籤——即疏於護理而令乾燥皮膚暴露在公眾視野，並在網絡上瘋傳的尷尬時刻。 作為一位曾因缺乏滋潤護理習慣而受外界非議的球壇巨星，Durant 的乾燥肌膚狀況亦曾多次在社交平台上引發熱議，使他成為推動這項全球倡議既真實而又具說服力的代表人物。 這項突破性，以社交形式為主的宣傳活動，透過與網絡創作者及持牌皮膚科醫生合作，採用引人入勝的「寓教育於娛樂」方式，並憑藉 CeraVe 在肌膚屏障護理方面的專業權威，將一個網絡迷因轉化為關於臨床補濕及皮膚科護理的深度示範。

為引爆真正的文化熱潮，宣傳活動以一連串具病毒式傳播潛力的「預熱」時刻揭開序幕，旨在引發觀眾的參與和猜測。 活動首先由 Kevin Durant 在社交平台回應關於其乾燥肌膚的網絡「惡意留言」。 隨後，幾張 Durant 在健身房被拍到隨身帶著「CeraVe 長效滋潤修復霜」的偷拍風側拍照引發了巨大的網路熱議，體育評論員和球迷們紛紛對他展現出護膚決心發表評論。 秉承 CeraVe 一貫作風，多位持牌皮膚科醫生及「護膚網紅」(skinfluencers) 亦加入討論，把這場病毒式網絡互動轉化為具價值的護膚科學分享，深入講解 CeraVe 長效滋潤修復霜優越效能背後的科學原理。該產品憑藉品牌標誌性的三重仿生神經醯胺及 MVE 技術，提供超過 48 小時的長效補濕功能。

宣傳活動今日達至高潮，Durant 於一段社交媒體影片中正式宣布，成為 CeraVe 新的「腿部護理代言人」。 影片呈現一段沿着 Kevin Durant 經充分滋潤的雙腿不斷向上延伸的「無盡旅程」，成為回應多年來社交媒體圍繞其乾燥腳踝討論的終極反擊。 宣傳活動將陸續推出更多內容，邀請持牌皮膚科醫生 Wallace Nozile 登場，在宣傳拍攝期間協助確保 Durant 的肌膚保持滋潤。 透過聚焦這一轉變，CeraVe 善用其保濕潤膚霜，以貼近生活、寓教育於娛樂的方式，推動大眾對全身補濕重要性的認知。

CeraVe 環球總經理 Melanie Vidal 表示：「我們感到相當振奮，透過 Kevin Durant 真實而具說服力的故事，將『專業滋潤肌膚』('Moisturize Like a Derm') 的平台具體呈現，從而改變大眾對全身補濕重要性的行為與觀念， 有 87% 的皮膚科醫生認為身體護理與面部護理同樣關鍵，我們正運用自身的專業與洞察，以切合當今節奏明快的文化方式，向更多新受眾傳遞這個訊息。」

CeraVe 長效滋潤修復霜

由皮膚科醫生研發，CeraVe 長效滋潤修復霜為一款豐厚柔潤、不油膩且讓皮膚迅速吸收的保濕產品，適合臉部及身體的中性至乾性肌膚使用。 配方蘊含三種與肌膚相同的神經醯胺，有助鎖住肌膚水份，並維持肌膚的保護屏障。 此修復霜可提供長達 48 小時的補濕效果，於短短一小時內加強肌膚屏障，並減少 80% 的肌膚乾燥症狀2。

主要成分： 蘊含三種與肌膚相同的神經醯胺 (EOP、NP 及 AP) ，有助補充關鍵脂質；透明質酸有助維持必要的水份平衡；二甲矽油 (Dimethicone) 可提升肌膚柔軟度與彈性；凡士林 (Petrolatum) 則透過形成物理性屏障鎖住水份，舒緩乾燥、皮屑脫落或受刺激不適的肌膚。

蘊含三種與肌膚相同的神經醯胺 (EOP、NP 及 AP) ，有助補充關鍵脂質；透明質酸有助維持必要的水份平衡；二甲矽油 (Dimethicone) 可提升肌膚柔軟度與彈性；凡士林 (Petrolatum) 則透過形成物理性屏障鎖住水份，舒緩乾燥、皮屑脫落或受刺激不適的肌膚。 MVE 技術： MVE 技術是一種獨特的多層傳輸系統，能包裹保濕成分並隨時間逐步釋放，持續將成分輸送至肌膚表層，帶來更持久的補濕效果。

MVE 技術是一種獨特的多層傳輸系統，能包裹保濕成分並隨時間逐步釋放，持續將成分輸送至肌膚表層，帶來更持久的補濕效果。 溫和護膚： 不乾燥配方

不乾燥配方 不致粉刺： 不會阻塞毛孔

持牌皮膚科醫生 Wallace Nozile 表示：「在我的臨床工作中，經常遇到一些患者，他們對面部護理一絲不苟，卻忽略了身體保濕其實同樣重要， 我向患者極力推薦 CeraVe 長效滋潤修復霜，皆因其配方不僅用於補濕。 它結合三種與肌膚相同的神經醯胺及 MVE 技術，經臨床證實可於短短一小時內修復肌膚屏障，並提供持久補濕效果，讓患者能自在地感受健康肌膚帶來的舒適感。」

這項全球宣傳活動將於各大社交及數碼平台，以及不同市場的 OOH (戶外廣告) 渠道推出。

關於 CeraVe

CeraVe 於 2005 年成立，致力為所有人提供具療效的護膚方案。品牌與皮膚科醫生共同研發產品，協助修復及維持肌膚的天然屏障。 所有 CeraVe 配方均蘊含三種與肌膚相同的神經醯胺 (神經醯胺 1、3 及 6-II)，部分產品更採用 MVE 技術，提供可控且持久的補濕效果。 CeraVe 是美國皮膚科醫生極力推薦的首席護膚品牌1，在全球獲超過 90,000 名皮膚科醫生推崇備至2。 CeraVe 的產品現時於全球超過 100 個國家或地區有售。 如欲了解更多資訊，請到 Facebook (@ceraveusa)、Instagram (@cerave)、TikTok (@cerave) 及 X (@cerave) 關注該品牌，或瀏覽 www.cerave.com。

