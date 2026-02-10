농구 슈퍼스타 케빈 듀란트, 세라비 최신 '피부과 전문의처럼 보습하기' 캠페인의 '새로운 다리 모델'로 선정

소셜 미디어 중심의 에듀테인먼트 캠페인으로 전신 피부 건강의 중요성 강조…일상적인 피부 고민을 해결하는 세라비 솔루션 조명

뉴욕, 2026년 2월 10일 /PRNewswire/ -- 2월 3일 전 세계 피부과 전문의들이 가장 많이 추천하는 보습 브랜드 세라비(CeraVe)가 농구 슈퍼스타 케빈 듀란트(Kevin Durant•KD)를 모델로 한 최신 글로벌 캠페인 '피부과 전문의처럼 보습하기(Moisturise Like a Derm)'를 공식 출시했다고 밝혔다. 세라비는 얼굴 피부보다 최대 2배 더 건조할 수 있지만 종종 관리에서 소외되는 바디 피부에 주목하고, 듀란트와의 협업을 통해 브랜드의 대표 제품인 CeraVe Moisturising Cream을 중심으로 전신 보습의 중요성을 강조한다. 피부과 전문의의 87%가 바디 보습이 얼굴 관리만큼 중요하다고 답한 가운데¹, 세라비는 듀란트가 실제 건조한 피부 때문에 겪은 경험을 바탕으로 세라비 피부과 전문의가 개발한 포뮬러가 모든 피부 타입에 어떻게 탁월한 솔루션을 제공하는지 보여준다.

세라비는 듀란트와 함께 소홀한 관리로 인해 건조한 피부가 예상치 못한 순간 대중 앞에 드러나는 이른바 '스킨시던트(skincidents)'에 대한 인식을 바꾸는 데 나선다. 코트 위에서는 슈퍼스타이지만, 과거 보습 루틴 부재를 지적받으면서 건조한 피부로 소셜미디어에서 화제가 된 적이 있는 듀란트는 이번 글로벌 캠페인의 진정성 있는 목소리를 대변한다. 이번 캠페인은 인플루언서와 전문의 자격증을 취득한 피부과 전문의와의 협업을 통해 '에듀테인먼트(edutainment)' 방식으로 전개되며, 세라비가 보유한 피부 장벽 전문성을 바탕으로 바이럴 밈(meme)을 임상적 보습과 피부과학에 대한 마스터클래스로 확장한다.

레이업

캠페인은 관객의 참여와 추측을 유도하기 위한 일련의 바이럴 '티저' 콘텐츠로 시작됐다. 듀란트는 자신의 건조 피부를 둘러싼 바이럴 '악플(mean tweets)'에 직접 응답하는 소셜미디어 게시물을 올리며 캠페인의 시작을 알렸다. 이어 체육관에서 CeraVe Moisturising Cream을 들고 있는 듀란트의 파파라치 스타일 사진이 공개되며 온라인상에서 큰 화제를 모았고, 스포츠 해설가와 팬들은 그의 새로워진 스킨케어 루틴에 주목했다. 이와 함께 피부과 전문의와 '스킨플루언서(skinfluencers)'들이 대화에 참여해, 이러한 악플을 브랜드 고유의 3가지 피부 동일 세라마이드와 MVE 기술로 48시간 이상 보습을 제공하는 CeraVe Moisturising Cream의 과학적 우수성에 대한 가치 있는 교훈으로 변화시켰다.

슬램 덩크

2월 3일 소셜 미디어 영상을 통해 듀란트가 세라비의 새로운 '다리 모델(Face of Legs)'임을 공식 선언하면서 캠페인은 절정에 이르렀다. 이 영상은 촉촉하게 보습된 듀란트의 다리를 따라 끝없이 이어지는 장면을 연출해, 지난 수년간 그의 건조한 발목에 대해 이어진 온라인 담론에 유쾌한 반박을 제시한다. 이 캠페인은 이후에도 월리스 노질 전문의가 등장해 촬영 현장에서 듀란트의 피부 보습을 관리하는 추가 콘텐츠로 이어질 예정이다. 세라비는 이러한 변화를 통해, 공감 가능한 '에듀테인먼트' 관점에서 전신 보습에 대한 인식을 제고하고 모이스처라이징 크림의 효용성을 강조한다.

세라비의 멜라니 비달(Melanie Vidal) 글로벌 총괄 매니저는 "케빈 듀란트의 진정성 있는 이야기를 통해 '피부과 전문의처럼 보습하기' 플랫폼을 생생하게 구현하고, 전신 보습의 중요성에 대한 행동 변화를 이끌어내고자 한다"며 "피부과 전문의의 87%가 바디 케어가 얼굴 관리만큼 중요하다고 답한 만큼, 세라비는 전문성과 통찰력을 바탕으로 빠르게 변화하는 문화 속에서 새로운 고객층과 소통하고 있다"고 말했다.

CeraVe Moisturising Cream

피부과 전문의와 함께 개발된 CeraVe Daily Moisturising Cream은 일반 피부부터 건성 피부까지 얼굴과 바디 모두에 사용할 수 있는 리치하면서도 끈적임 없는 빠른 흡수 타입의 보습 제품이다. 3가지 피부 동일 세라마이드를 함유해 피부 수분을 가두고 피부 보호 장벽 유지에 도움을 준다. 해당 제품은 48시간 보습 효과, 단 1시간 만에 강화되는 피부 장벽, 건조 피부 증상 80% 개선 효과를 제공한다².

주요 성분 : 피부에 필수적인 지질을 보충하는 3가지 피부 동일 세라마이드(EOP, NP, AP), 수분 균형을 위한 히알루론산, 피부를 부드럽고 유연하게 하는 다이메티콘, 수분 증발을 막는 보호막을 형성해 건조하고 각질이 일어난 피부를 완화하는 페트롤라툼

: 피부에 필수적인 지질을 보충하는 3가지 피부 동일 세라마이드(EOP, NP, AP), 수분 균형을 위한 히알루론산, 피부를 부드럽고 유연하게 하는 다이메티콘, 수분 증발을 막는 보호막을 형성해 건조하고 각질이 일어난 피부를 완화하는 페트롤라툼 M VE 기술 : 다층 구조의 전달 시스템으로 보습 성분을 캡슐화해 시간이 지남에 따라 점진적으로 방출함으로써 장시간 지속 보습 제공

: 다층 구조의 전달 시스템으로 보습 성분을 캡슐화해 시간이 지남에 따라 점진적으로 방출함으로써 장시간 지속 보습 제공 저자극 포뮬러 : 피부를 건조하게 하지 않음

: 피부를 건조하게 하지 않음 논코메도제닉: 모공을 막지 않음

전문의 자격증을 보유한 월리스 노질 피부과 전문의는 "진료를 하다 보면 얼굴 관리는 철저히 하면서도 바디 보습은 소홀히 하는 환자들을 자주 본다"며 "CeraVe Moisturising Cream은 단순한 보습을 넘어 3가지 피부 동일 세라마이드와 MVE 기술의 조합으로 단 1시간 만에 피부 장벽을 회복하고 장시간 보습을 제공하기 때문에 환자들에게 자신 있게 추천한다"고 말했다.

이번 글로벌 캠페인은 소셜 및 디지털 플랫폼뿐만 아니라 다양한 시장에서 옥외 광고(OOH)를 통해 소개될 예정이다.

스킨케어 팁과 제품 정보는 세라비 공식 웹사이트(www.cerave.com) 또는 페이스북(@ceraveusa), 인스타그램(@cerave), 틱톡(@cerave), 엑스(X)(@cerave)에서 확인할 수 있다.

¹ 출처: 세라비 피부과 전문의 설문조사(2022년 3월)

² 출처: 건성 및 악건성 피부를 가진 시험대상자를 대상으로 4주간 진행한 임상 시험. 다리 부위에 하루 2회 모이스처라이징 크림 사용.

세라비 소개

세라비는 모두를 위한 치료용 스킨케어를 사명으로 2005년 설립된 브랜드로, 피부과 전문의와 함께 피부의 자연 장벽을 회복하고 유지하는 제품을 개발한다. 모든 세라비 제품에는 3가지 피부 동일 세라마이드(세라마이드 1, 3, 6-II)가 함유되어 있으며, 일부 제품에는 지속적이고 장시간 보습을 제공하는 MVE 기술이 적용돼 있다. 세라비는 미국 내 피부과 전문의들이 가장 많이 추천하는 스킨케어 브랜드¹이며, 전 세계 29개국에서 9만 명 이상의 피부과 전문의가 추천하고 있다². 현재 전 세계 100개국 이상에서 판매되고 있다. 자세한 내용은 페이스북(@ceraveusa), 인스타그램(@cerave), 틱톡(@cerave), 엑스(X)(@cerave) 또는 공식 웹사이트(www.cerave.com)를 통해 확인할 수 있다.

¹ IQVIA, ProVoice Survey, 2025년 12월 기준 최근 12개월 데이터

² 2025년 1월~5월, APLUSA 및 협력 기관이 29개국 피부과 전문의를 대상으로 실시한 설문조사

사진 - https://mma.prnewswire.com/media/2890138/New_Face_of_Legs.jpg

로고 - https://mma.prnewswire.com/media/2732925/5744927/CeraVe_Logo.jpg

