La superestrella del baloncesto Kevin Durant se convierte en la "nueva imagen de piernas" en la última campaña "Hidratarse como un dermatólogo" de CeraVe

La campaña educativa y de entretenimiento centrada en lo social promueve la salud integral de la piel, al hacer hincapié en las soluciones de CeraVe para los problemas cutáneos comunes

NUEVA YORK, 10 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- CeraVe, la marca de hidratantes n.º 1 más recomendada por dermatólogos de todo el mundo, anunció hoy el lanzamiento de su última campaña mundial, "Hidratarse como un dermatólogo", protagonizada por la superestrella del baloncesto Kevin Durant (KD). Consciente de que la piel del cuerpo suele descuidarse a pesar de ser hasta dos veces más seca que la piel del rostro, CeraVe se asocia con el icono del baloncesto para destacar la importancia de la hidratación corporal total mediante su crema hidratante CeraVe, favorita entre los aficionados. El 87 % de los dermatólogos coinciden en que hidratar el cuerpo es tan importante como cuidar el rostro1, por lo que CeraVe está aprovechando la experiencia real de Durant con la piel seca para demostrar cómo las fórmulas desarrolladas por dermatólogos de la marca ofrecen soluciones superiores para todo tipo de pieles.

CeraVe se asocia con Durant para desestigmatizar los "incidentes cutáneos", esos momentos virales e inesperados en los que la piel seca y descuidada queda al descubierto ante el mundo. Durant, superestrella en el campo de juego que anteriormente ha sido criticado por no seguir una rutina de hidratación, ha visto cómo su piel seca se ha vuelto viral en las redes sociales, lo que lo ha convertido en una auténtica voz para esta iniciativa mundial. Esta campaña disruptiva, centrada en las redes sociales, empleó un enfoque atractivo de "edutenimiento" a través de colaboraciones con personas influyentes y dermatólogos certificados, al aprovechar la autoridad de CeraVe en materia de barrera cutánea para transformar un meme viral en una clase magistral sobre hidratación clínica y salud dermatológica.

La jugada

Para dar inicio a un auténtico momento cultural, la campaña comenzó con una serie de momentos "provocadores" virales diseñados para despertar la participación y la especulación del público. La campaña comenzó cuando Kevin Durant utilizó las redes sociales para abordar los "tweets ofensivos" que se habían vuelto virales sobre su piel seca. A continuación, unas fotos espontáneas al estilo paparazzi de Durant en el gimnasio con la crema hidratante CeraVe provocaron un gran revuelo en Internet, y los comentaristas deportivos y los aficionados comentaron su nuevo compromiso con el cuidado de la piel. Al más puro estilo de CeraVe, dermatólogos certificados y "influencers de la piel" también se unieron a la conversación para transformar esta broma viral en valiosas lecciones sobre la ciencia que respalda la superioridad de la crema hidratante CeraVe, que ofrece más de 48 horas de hidratación gracias a las tres ceramidas idénticas a las de la piel y a la tecnología MVE, características distintivas de la marca.

Slam Dunk

La campaña alcanzó hoy su máxima intensidad cuando Durant anunció oficialmente en un video publicado en las redes sociales que se convertía en la nueva "imagen de las piernas" de CeraVe. El video muestra un viaje "sin fin" por las piernas hidratadas de Durant, lo que supone la refutación definitiva a años de debate en las redes sociales sobre sus tobillos secos. La campaña continuará con contenido adicional protagonizado por el Dr. Wallace Nozile, dermatólogo certificado, quien ayuda a Durant a mantener la piel hidratada durante una sesión fotográfica de la campaña. Al destacar esta transformación, CeraVe aprovecha su crema hidratante para concienciar sobre la importancia de la hidratación corporal total mediante un enfoque de "edutenimiento" con el que es fácil identificarse.

"Estamos muy emocionados de dar vida a nuestra plataforma "Hidratarse como un dermatólogo" mediante la auténtica historia de Kevin Durant, con el fin de cambiar los hábitos relacionados con la importancia de la hidratación corporal total", afirmó Melanie Vidal, directora general mundial de CeraVe. "Dado que el 87 % de los dermatólogos coinciden en que el cuidado corporal es tan importante como el cuidado facial, estamos utilizando nuestra experiencia y conocimientos para transmitir este mensaje de una forma que llegue a nuevos públicos en la cultura acelerada de la actualidad".

Crema hidratante CeraVe

Desarrollada con dermatólogos, la crema hidratante diaria CeraVe es una crema hidratante rica, no grasa y de rápida absorción para pieles normales a secas del rostro y el cuerpo. La crema está formulada con tres ceramidas idénticas a las de la piel, retiene la humedad y ayuda a mantener la barrera protectora de la piel. Esta crema brinda 48 horas de hidratación, una barrera cutánea más fuerte en solo una hora y una reducción del 80 % en los síntomas de resequedad de la piel2.

Ingredientes clave: enriquecida con 3 ceramidas idénticas a las de la piel (EOP, NP y AP) para reponer los lípidos vitales, ácido hialurónico para un equilibrio de hidratación esencial, dimeticona para mejorar la suavidad y flexibilidad de la piel, y petrolato para aliviar la piel seca, escamosa o irritada al crear una barrera física que retiene la humedad.

enriquecida con 3 ceramidas idénticas a las de la piel (EOP, NP y AP) para reponer los lípidos vitales, ácido hialurónico para un equilibrio de hidratación esencial, dimeticona para mejorar la suavidad y flexibilidad de la piel, y petrolato para aliviar la piel seca, escamosa o irritada al crear una barrera física que retiene la humedad. Tecnología MVE: la tecnología MVE, un exclusivo sistema de liberación multicapa, encapsula los ingredientes hidratantes y los libera gradualmente con el paso del tiempo, lo que ofrece liberación continua a la superficie de la piel para una hidratación más duradera.

la tecnología MVE, un exclusivo sistema de liberación multicapa, encapsula los ingredientes hidratantes y los libera gradualmente con el paso del tiempo, lo que ofrece liberación continua a la superficie de la piel para una hidratación más duradera. Suave para la piel: fórmula que no reseca

fórmula que no reseca No comedogénico: no obstruye los poros

"En mi consulta, a menudo veo pacientes que cuidan meticulosamente su rostro, pero descuidan la hidratación de su cuerpo, que es igual de importante", afirma el Dr. Wallace Nozile, dermatólogo certificado. "Recomiendo la crema hidratante CeraVe a mis pacientes porque está formulada para hacer mucho más que hidratar. Su combinación de tres ceramidas idénticas a las de la piel y la tecnología MVE ha demostrado clínicamente que repara la barrera protectora de la piel en solo una hora, lo que brinda una hidratación duradera que permite a los pacientes sentirse cómodos con su propia piel".

La campaña mundial se difundirá en plataformas sociales y digitales, así como en anuncios publicitarios en diversos mercados.

Para obtener más consejos sobre el cuidado de la piel e información sobre los productos, visite CeraVe en www.cerave.com o en Facebook (@ceraveusa), Instagram (@cerave), TikTok (@cerave) y X (@cerave).

1Fuente: Cuestionario para dermatólogos de CeraVe 3/22 2Fuente: estudio clínico de 4 semanas realizado en sujetos con piel seca a muy seca. Se aplicó crema hidratante dos veces al día en la pierna.



Acerca de CeraVe

Fundada en 2005 con la misión de brindar cuidados terapéuticos para la piel a todo el mundo, CeraVe crea productos desarrollados con dermatólogos para restaurar y mantener la barrera natural de la piel. Todas las fórmulas de CeraVe están enriquecidas con tres ceramidas idénticas a la piel (ceramidas 1, 3 y 6-II), con productos seleccionados que cuentan con la tecnología MVE para una hidratación controlada y duradera. CeraVe es la marca de cuidado de la piel n.º 1 recomendada por dermatólogos en EE. UU.1 y cuenta con la recomendación de más de 90.000 dermatólogos en todo el mundo2. Ahora está disponible en más de 100 países de todo el mundo. Para más información, visite la marca en Facebook (@ceraveusa), Instagram (@cerave), TikTok (@cerave), X (@cerave) o visite www.cerave.com.

1IQVIA, encuesta ProVoice, datos acumulados de 12 meses a diciembre de 2025

2Encuesta realizada en el mercado dermocosmético por APLUSA y otros socios entre enero de 2025 y mayo de 2025, en la que participaron dermatólogos de 29 países.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2890138/New_Face_of_Legs.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2732925/5744927/CeraVe_Logo.jpg

FUENTE CeraVe